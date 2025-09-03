मनाची मशागत

डी. एस. कुलकर्णी - जीवन कौशल्य प्रशिक्षक“मनाच्या मशागतीचा जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात उपयोग होतो. ऐकायचेय का वत्सा तुला?’’ मी राजूला विचारले.प्रसंग असा आहे, एकदम थरारक क्षण. २०१८च्या फिफा विश्वचषकातला पोर्तुगाल विरुद्ध स्पेन असा एक सामना आणि त्यातील सर्वांत संस्मरणीय क्षण. क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा ८८व्या मिनिटाला केलेला हॅट्ट्रिक पूर्ण करणारा तो फ्री-किक गोल. स्टेडिअममध्ये एक उत्सुक शांतता. शेवटच्या काही मिनिटांत पोर्तुगाल २-३ अशा पिछाडीवर होता. स्पेनच्या डिफेन्सने चेंडू रोखण्याचा प्रयत्न करताना, पेनल्टी एरियाच्या अगदी बाहेर, फाऊल केला. रेफरीने फ्री-किक दिली. ही संधी मिळताच रोनाल्डो पुढे आला. .त्याने चेंडू अगदी काळजीपूर्वक जागेवर ठेवला. चेंडूची स्थिती आणि कोन त्याने नीट पाहून, सेट केली. त्याने नेहमीसारखा दीर्घ श्वास घेतला, शरीर सैल सोडले. एकदम ‘तैयार’ स्थिती. नजर गोलपोस्टकडे. मानसिक एकाग्रता. केवळ चेंडू, दिशा आणि गोलपोस्ट. फ्री-किकचा अंमल. रोनाल्डोने ठरलेले तीन-चार पावले मागे जाऊन रन-अप घेतला. चेंडूला पायाच्या वरच्या भागाने आणि थोडा बाहेरच्या भागाने मारले, ज्यामुळे चेंडूला जबरदस्त टॉप-स्पीन आणि साइड-कर्व्ह मिळाली. चेंडू हवेत वर जाऊन झपाट्याने वळला आणि स्पेनच्या बचावपटूंच्या भिंतीला चुकवत गोलपोस्टच्या उजव्या वरच्या कोपऱ्यात नेमका जाऊन बसला..गोलकीपरने पूर्ण लांबीचा डाईव्ह मारला, परंतु चेंडूचा वेग, कोन आणि वळण इतके अचूक होते की त्याचा हात चेंडूपासून काही इंच दूरच राहिला. गोल झाल्यावर स्टेडिअम जल्लोषात दणाणून गेले. पोर्तुगालने सामना ३-३ असा बरोबरीत आणला. हा फ्री-किक रोनाल्डोच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्कृष्ट फ्री-किक्सपैकी एक मानला जातो. केवळ शक्ती आणि तंत्रामुळे नव्हे, तर मानसिक स्थैर्य, एकाग्रता आणि शेवटच्या क्षणी सामना वाचविण्याची क्षमता यामुळे रोनाल्डो हा गोल करू शकला..‘‘काय काही येतेय का लक्षात मित्रा?’’ राजूची तंद्री मोडत त्याला विचारले.‘‘हजारो प्रेक्षक तुमच्याकडे टक लावून पाहत आहेत. त्यांच्या अपेक्षांचे ओझे, ते दडपण बाजूला ठेवून, एखादी कृती यशस्वी करायची असल्यास किती कमालीचा सराव, तयारी करावी लागत असेल ना?’’ राजू विचारता झाला.‘‘बघ कल्पना कर, शतक पूर्ण व्हायला काहीच धावा हव्या आहेत. हजारो डोळे तुमच्याकडे नजर लावून आहेत. हात उंचावून ‘सचिन, सचिन’ असे ओरडाहेत. तरीपण कान, डोळे उघडे ठेवून पुढचा चेंडू खेळायचा आहे. या गोष्टीला साध्य करण्यासाठी काय तपश्चर्या करावी लागत असेल?.‘‘नुसते खेळाच्या क्षेत्रातच असे नाही. शास्त्रज्ञ, कलावंत, लेखक, शिक्षक, गाडी चालवणाऱ्याला, कुशल डॉक्टरला, मशिनवर काम करणाऱ्या अभियंत्याला मनाच्या एकाग्रतेची, माईंडफुलनेसची गरज असते. जीवनातील कोणतेच क्षेत्र वर्ज्य नाही. तज्ज्ञ प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली या गोष्टी शिकलेल्या उत्तम.’’‘‘रोनाल्डोच्या उदाहरणानुसार, आपला श्वास फार महत्त्वाचा आहे. होय ना?’’ इति राजू.‘‘बरोब्बर बोललास, काहीजण इतके आळशी असतात की, निसर्गाने श्वास आपोआप घेण्याची सोय केली नसती ना, तर अशांनी श्वास घेणेही टाळले असते. रोनाल्डोने अत्यंत सजगतेने आणि पूर्ण लक्ष केंद्रित करून, चेंडू अलगद गोलमध्ये ढकललाय. ध्येयसिद्धीसाठी सजगता उपयोगी येते ती अशी.’’ राजूला समजून सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.