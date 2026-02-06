Canada Work Permit Rules: कॅनडामध्ये नोकरी करायची आहे? मग 'ही' चूक करू नका, नाहीतर देश सोडावा लागेल...

Canada Work Permit Rules Explained: कॅनडामध्ये जॉब करणाऱ्या तरुणांना अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते, जेणेकरून त्यांचे वर्क परमिट वेळेपेक्षा आधी संपणार नाही. जिथे परदेशी कामगारांना Temporary Foreign Worker Program (TFWP) सारख्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वर्क परमिट दिले जाते, ज्यामुळे ते कंपन्यांमध्ये नोकरी सहज करू शकतात. .याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट (PGWP) मिळते, ज्यामुळे त्यांना कॅनडामध्ये राहून काम करण्याची आणि कॅनेडियन कामाचा अनुभव घेण्याची परवानगी मिळते.परंतु, जर एखाद्या विद्यार्थी- कामगाराचे वर्क परमिटशी संबंधित एखादी छोटीशी चूक झाल्यास लगेच देश सोडावा लागतो. नोकरी शोधात असलेल्या किंवा जॉब करत असेलल्या लोकांनीही ही चूक लक्षत ठेवणे महत्वाचे आहे. ही चूक इतकी छोटी आहे की बऱ्याचदा लोक दुर्लक्ष करतात, आणि नंतर मोठा फटका बसतो..PMC Internship 2026: पुण्यातील तरुणांसाठी नवीन इंटर्नशिप प्रोग्रॅम! कुठे आणि कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या A to Z माहिती.विद्यार्थी-कामगारांनी कोणती चूक करू नये?खरंतर, विद्यार्थी-कामगारांच्या पासपोर्टची वैधता आयआरसीसी (इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज अँड सिटीझनशिप कॅनडा) द्वारे दिलेल्या वर्क परमिटच्या वैधतेमुळे ठरते. जर तुम्ही पासपोर्टची वैधता कॅनडामध्ये राहण्याच्या कालावधीपेक्षा कमी असेल, तर वर्क परमिट फक्त पासपोर्टच्या समाप्तीच्या तारखेपर्यंतच दिले जाईल. म्हणून विद्यार्थी-कामगारांने नेहमी हे लक्षात ठेवावे की त्यांचा पासपोर्ट किमान त्या कालावधीसाठी वैध असावा, जितक्या वेळेसाठी त्यांना कॅनडामध्ये राहायचे आहे. साधारणपणे १ ते ३ वर्षांसाठी वर्क परमिट दिले जातात. त्यामुळे, पासपोर्ट कालावधी आणि कालावधीसाठी वैध असणे आवश्यक आहे.उदाहरण:जर तुम्हाला एका वर्षासाठी नोकरीची ऑफर मिळाली असेल, परंतु पासपोर्ट ८ महिन्यांसाठी वैध असेल, तर अधिकारी तुम्हाला फक्त ८ महिन्यांसाठी वर्क परमिट देईल. विद्यार्थ्याला फक्त ३ वर्षांसाठी PGWP मिळेल, परंतु त्याचा पासपोर्ट १.५ वर्षांसाठी संपेल आणि त्याला फक्त १.५ वर्षांसाठी वर्क परमिट मिळेल..वर्क परमिट नियमइमिग्रेशन आणि रिफ्युजी प्रोटेक्शन रेग्युलेशन्स (कलम ५२(१)) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की कॅनडामध्ये प्रवेश करण्यासाठी तात्पुरते रहिवासी (परदेशी कामगार किंवा विद्यार्थी) यांच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे आवश्यक आहे. म्हणून, कोणताही कामगार पासपोर्ट मिळाल्यानंतर कॅनडामध्ये काम करू शकत नाही किंवा राहू शकत नाही. .Pariksha Pe Charcha 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार 'परीक्षा पे चर्चा', परीक्षेतील ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थांशी साधणार संवाद.पासपोर्टची वैधतासर्वसाधारणपणे, नोकरीच्या ऑफरमध्ये आणि LMIA मध्ये कामगाराला किती काळ काम करण्याची परवानगी आहे हे लिहिलेले असते. म्हणूनच, वर्क परमिटबाबतची सर्वात मोठी चूक म्हणजे पासपोर्टची वैधता विचारात न घेणे. बऱ्याचदा लोक कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करतात आणि अपेक्षेपेक्षा लवकर वर्क परमिट मिळवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.