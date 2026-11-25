करिअर म्हणजे केवळ नोकरी आणि दर महिन्याला मिळणारा पगार नव्हे. स्वतःची ओळख, आर्थिक स्थैर्य, नवीन गोष्टी शिकण्याची संधी आणि व्यावसायिक प्रगतीचा अनुभव म्हणजे करिअर. सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा आर्किटेक्चरची पदवी घेतल्यानंतर चांगली नोकरी, चांगला पगार आणि भविष्यात मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्याची स्वप्ने अनेक तरुण पाहतात. मात्र पदवी मिळाल्यानंतर योग्य नोकरी, योग्य भूमिका आणि करिअरची दिशा शोधताना अनेकजण संभ्रमात पडतात..मर्सर, मेटल यांचा भारतातील पदवीधर कौशल्य निर्देशांकानुसार, नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय पदवीधरांपैकी ४२.६ टक्के उमेदवारच एकूण रोजगार-सज्ज असल्याचे मूल्यांकनात दिसले. हा बेरोजगारीचा दर नाही; मात्र शिक्षणातून मिळणारे ज्ञान आणि उद्योगाला अपेक्षित असलेली कौशल्ये यांच्यातील अंतर स्पष्ट करतो. सिव्हिल आणि आर्किटेक्चर पदवीधरांच्या बाबतीत हे अंतर प्रत्यक्ष कामात जाणवते. साइट एक्झिक्युशन, प्लॅनिंग, एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल, कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेशन यांसारख्या कामांचा अनुभव, डिजिटल टूल्सचे ज्ञान आणि व्यावसायिक संवादकौशल्ये अपेक्षित असतात. केवळ पदवी पुरेशी ठरत नाही; उद्योगात काम करण्याची तयारीही आवश्यक असते..सरकारी नोकरीची तयारीसरकारी नोकरीची इच्छा अनेक तरुणांच्या मनात असते. काही सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवीधर वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत घालवतात. निवडीची अनिश्चितता कायम असते आणि दरम्यान खासगी बांधकाम क्षेत्रातील अनुभव, कौशल्यविकास व उद्योगातील संधी यांच्याशी त्यांचा संपर्क कमी होतो. ‘युपीएससी’साठी ९ लाख ३७ हजार ८७६ उमेदवारांनी अर्ज केले; त्यापैकी ५ लाख ७६ हजार ७९३ उमेदवार प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले आणि अखेरीस ९५८ उमेदवारांची विविध सेवांसाठी शिफारस झाली. ही एका परीक्षेची आकडेवारी आहे; सर्व सरकारी भरतींचे प्रतिनिधित्व करत नाही. तरीही स्पर्धेचे प्रमाण आणि निवडीची मर्यादित संधी अधोरेखित होते.अनेक वर्षांच्या तयारीनंतर अपेक्षित यश न मिळाल्यास निराशा वाढते. आत्मविश्वास कमी होतो. वयाबरोबर आर्थिक व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढतात. पुन्हा नव्याने सुरुवात करणे, खासगी क्षेत्रात प्रवेश करणे किंवा वेगळ्या भूमिकेसाठी प्रशिक्षण घेणे अधिक कठीण वाटू लागते..करिअरच्या सुरुवातीच्या आव्हानातून बाहेर पडण्यासाठीस्वतःची आवड, क्षमता आणि बलस्थाने ओळखून करिअरची दिशा ठरवा.बांधकाम क्षेत्रातील विविध भूमिका आणि त्यासाठी आवश्यक कौशल्ये समजून घ्या.प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पांचा अनुभव मिळवा.भूमिकेनुसार प्रायमावेरा पी६,एमएस प्रोजेक्ट, एक्सेल, पॉवर बीआय यांसारख्या डिजिटल टूल्सचा वापर शिका.सरकारी परीक्षांची तयारी करत असाल, तरी पर्यायी खासगी क्षेत्रातील संधींसाठी कौशल्ये आणि उद्योगाशी संपर्क टिकवून ठेवा.योग्य दिशा, उद्योगातील संधींची जाणीव आणि कौशल्यांची तयारी या तीन गोष्टी करिअरची सुरुवात अधिक सक्षम करू शकतात..उद्योगाशी जोडणी‘सकाळ एसआयआयएलसी’ संलग्न इन्फिनी इन्स्टिट्युट ऑफ कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट ही संस्था गेल्या १२ वर्षांपासून सिव्हिल इंजिनिअरिंग आणि आर्किटेक्चर पदवीधरांसाठी प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंट साहाय्याच्या माध्यमातून काम करत आहे. शेकडो पदवीधरांना या उपक्रमांचा लाभ झाला असून अनेकांनी बांधकाम क्षेत्रात करिअरची सुरुवात करून व्यावसायिक प्रगती साधली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.