एज्युकेशन जॉब्स

Smart Career Tips: आई झाल्यावर पुन्हा करिअर सुरू करायचंय? मग वापरा हे उपयुक्त टिप्स!

Career After Motherhood: आई झाल्यानंतर करिअरला पुन्हा सुरुवात करणे काहीसे कठीण असते, पण योग्य तयारी आणि मार्गदर्शनाने हे शक्य होऊ शकते. या लेखात त्यासाठी उपयुक्त टिप्स दिल्या आहेत
Career After Motherhood

Career After Motherhood

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. आई झाल्यावर करिअरमध्ये परतण्यासाठी महिलांनी आत्मविश्वास आणि स्पष्ट संवादशैली विकसित करणे आवश्यक आहे.

  2. ब्रेकनंतरच्या काळात नवीन कौशल्ये आत्मसात करून आणि कामाचे योग्य डॉक्युमेंटेशन करून व्यावसायिक ओळख निर्माण करावी.

  3. नेटवर्किंग आणि वैयक्तिक व व्यावसायिक आयुष्यात समतोल राखल्यास महिलांना करिअरमध्ये यशस्वी पुनरागमन शक्य आहे.

