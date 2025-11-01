Career Change: 40 व्या वर्षी करिअर बदलायचंय? या क्षेत्रांत आहे भविष्य आणि पैसा दोन्ही!

Top Careers For 40+: आजचे व्यवसाय जग बदलत आहे. गेल्या 40-45 वर्षांत, अनेकांना असे वाटते की करिअर स्थिर आहे आणि बदल खूप जलद आहेत. परंतु खरी परिस्थिती अशी आहे की वेळ संपली आहे..अनुभव आणि ज्ञान याचा फायदा घेऊन तुम्ही उच्च पगार आणि स्थिरता दोन्ही मिळवू शकता. अनेक कंपन्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना अधिक जबाबदारी देतात आणि त्यांना नेतृत्वाच्या भूमिकेसाठी प्राधान्य देतात..RRB NTPC Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! RRB NTPC मध्ये मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या कसा करायचा अर्ज?.हे आकडेवारी बोलतात...आज १५-२० वर्षाचा अनुभव असलेले व्यावसायिक स्वतःची पुनर्परिभाषा करत आहेत. लिंक्डइन आणि इतर प्लॅटफॉर्मवरील डेटानुसार, गेल्या काही वर्षात ६०% पेक्षा जास्त व्यावसायिकांनी उद्योग किंवा भूमिका बदलल्या आहेत. मुख्य करणे अर्थपूर्ण काम, शिकण्याची संधी आणि लवचिकता.कर्मचारी आणि कंपनी दोघांसाठीही फायदेज्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करतात त्यांना २२% जास्त नफा मिळतो आणि कर्मचाऱ्यांची देखभाल ९३% वाढते. उलटपक्षी, जिथे पगार वाढ होत नाही तिथे तुमची व्यावसायिक नोकरी बदला..तज्ज्ञांचे मतद एलएचआर ग्रुपचे संस्थापक अंकुर अग्रवाल म्हणतात, "करिअर बदलण्याचे मुख्य कारण स्पष्ट असले पाहिजे. जुन्या समस्यांपासून पळून जाणे पुरेसे नाही; तुम्ही नवीन मार्गावर जाण्याचा दृढनिश्चय केला पाहिजे." त्यांनी असेही म्हटले की आज लोक ६०-७० वर्षे काम करतात. म्हणूनच, हे ४०-४५ वर्षांचे वेगळेपण माझ्या कारकिर्दीचा शेवट नाही, तर एक नवीन पाऊल आहे.कोणते क्षेत्र भविष्यदायी?४० वर्षांनंतर करिअर बदलताना खालील क्षेत्रांत नोकऱ्या आणि व्यवसाय दोन्ही फायदा देऊ शकतात:१. डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि एआय- डिजिटल युगात कंपन्या पुढे जात आहेत.- डेटा सायन्स, एआय, मशीन लर्निंग किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्राला मोठी मागणी आहे.२. शाश्वतता आणि हरित ऊर्जा- पर्यावरणीय जागरूकतेमुळे हरित ऊर्जा आणि शाश्वतता प्रकल्प ही एक मोठी संधी आहे.- क्षेत्रातील अनुभव असलेल्यांसाठी नेतृत्व भूमिका उपलब्ध आहेत..Breathing Exercises: फुफ्फुसांच्या आरोग्यासाठी ‘ब्रीदिंग एक्सरसाईज’ का गरजेची? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारणं.३. फ्रीलान्सिंग आणि कन्सल्टिंग- स्वतःच्या वेळेनुसार काम करणे शक्य आहे.- अनुभवी व्यावसायिकांना प्रकल्प-आधारित कामातुन चांगला महसूल मिळू शकते.४. नवीन कौशल्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन- लोकांना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन प्रशिक्षित करण्याची मागणी वाढली आहे.- मार्गदर्शन, प्रशिक्षण किंवा प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांद्वारे चांगले उत्पन्न मिळते..कसे बदलायचे?तज्ञांचा असा सल्ला आहे की हा बदल जबरदस्तीने नव्हे तर नियोजनाने केला पाहिजे. काही महत्त्वाचे मुद्दे:- नवीन क्षेत्रात उडी मारू नका, साइड प्रोजेक्ट्स किंवा फ्रीलान्सिंगद्वारे अनुभव मिळवू नका.- तुमच्या ध्येयांबद्दल विचार करा तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे आणि ते कोणत्या क्षेत्रात टिकाऊ आहे?- जुन्याच्या कौशल्यांचा वापर करून नवीन कौशल्ये शिकलो.- नेटवर्किंग करा आणि अनुभवी लोकांकडून मार्गदर्शन घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.