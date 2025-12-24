रीना भुतडा (करिअर समुपदेशक)नवी क्षितिजेकरिअर समुपदेशक म्हणून गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवात दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अहवाल मला तपासायला मिळाले आहेत. दररोज विविध कुटुंबांना, पालकांना भेटून मी त्यांचे प्रश्न ऐकते, विद्यार्थ्यांच्या मनातील गोंधळ समजून घेण्याचा प्रयत्न करते. या दीर्घ प्रवासात विद्यार्थ्यांचे मोठे यश पाहिले आहे, तसेच चुकीच्या अपेक्षांचा भार वाहिल्याने त्यांना आलेल्या अपयशाच्या वेदनाही जवळून अनुभवल्या आहेत..दहावीनंतर योग्य करिअर निवडीचे महत्त्व, क्षमता, आवड, अभ्यास पद्धती यांचा समतोल आणि वास्तववादी निर्णयांची गरज आपण मागील लेखात पाहिली. मात्र, अपेक्षा वास्तवापेक्षा जास्त झाल्यास, त्याचे परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व भावनिक आयुष्यावर कसे होतात, हे समजून घेणेही तितकेच आवश्यक ठरते..योग्य दिशामित्रांशी तुलना, नातेवाइकांच्या अपेक्षा, समाजातील स्पर्धा आणि ‘सगळेच हेच करत आहेत’ हा अदृश्य दबाव विद्यार्थ्यांच्या मनावर सतत परिणाम करत असतो. लहान वयातच मोठे यश मिळवण्याची घाई आणि अपयशाची भीती यामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक थकव्याच्या अवस्थेला पोहोचतात. यालाच आपण ‘बर्नआउट’ असे म्हणतो. या अवस्थेचे मूळ एकच आहे, विद्यार्थ्यांना स्वतःचा स्वभाव, क्षमता, आवड आणि मर्यादा यांची योग्य ओळख नसणे. आज माहिती भरपूर आहे, पर्यायही अनेक आहेत; परंतु योग्य दिशेची जाणीव नसल्यामुळे, प्रयत्न असूनही समाधान मिळत नाही..विविध अनुभवविहान हा एक शांत आणि मेहनती मुलगा. क्रिकेटची प्रचंड आवड असल्याने त्याने अनेक वर्षे सराव केला, स्पर्धांमध्ये भाग घेतला; मात्र १९ वर्षांच्या गटाखालील खेळात अपेक्षित यश मिळाले नाही. दहावीनंतरच्या कलचाचणीतून स्पष्ट झाल्याप्रमाणे त्याच्या गणितीय व तार्किक क्षमता चांगल्या असल्याने त्याने अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण केले व तो आता आयटी कंपनीत कार्यरत आहे. कंपनीच्या टीमकरिता उत्तम क्रिकेटही खेळतो आहे.सोनाली ही अभ्यासू विद्यार्थी होती; परंतु तिची तर्क व संख्यात्मक क्षमता विज्ञान शाखेसाठी अपुरी ठरली. ती मेहनती होती. वारंवार अपयश आल्यावर तिचे समुपदेशन केले, तर तिची खरी क्षमता समोर आली. संवादकौशल्य, व्यवहारकौशल्य, कीचनमध्ये काम करण्याची आवड आणि माणसांना समजून घेण्याची ताकद, ही तिची बलस्थाने होती. आज ती हॉटेल व्यवस्थापन क्षेत्रात आनंदाने आणि आत्मविश्वासाने कार्यरत आहे..आदित्यला दहावीपर्यंत अभ्यासासोबत खेळाची विलक्षण आवड होती. चाचणीनंतर त्याला खेळाशी आणि साहसी क्षेत्राशी संबंधित करिअर करण्याच्या संधी समजल्या. शिस्त, सातत्य आणि स्पष्ट ध्येय ठरवून त्याने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीसाठी (एनडीए) तयारी केली. देशसेवेची जाणीव त्याच्या आयुष्याला वळण देणारी ठरली आणि त्याची ‘एनडीए’मध्ये निवड झाली..निष्कर्षआजचा खरा प्रश्न हा आहे की, ‘‘माझ्यासाठी योग्य काय?’’ काही विद्यार्थ्यांना माहितीअभावी, तर काहींना ‘पिअर प्रेशर’, ‘रॅट रेस’मुळे योग्य कोर्स/करिअरपर्यंत न पोहोचल्याने चुकीच्या अपेक्षांचा भार वाहावा लागतो. परिणामी नुकसान होते, वर्षे वाया जातात, पैसा खर्च होतो, मेहनत निष्फळ ठरते आणि आत्मविश्वास संपतो. सगळेच अपयश पचवू शकत नाही, मग उपाय उपलब्ध असताना आपण पुन्हा पुन्हा त्याच चुका का करतो? योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन ही आजच्या काळाची गरज नसून अपरिहार्यता आहे, कारण करिअर हा केवळ व्यवसाय नसून तो आयुष्याचा प्रवास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.