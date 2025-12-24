एज्युकेशन जॉब्स

चुकीच्या अपेक्षांचा भार

अवास्तव अपेक्षा, स्पर्धा आणि तुलनेमुळे अनेक विद्यार्थी चुकीच्या करिअर निवडीच्या ओझ्याखाली दबले जातात. योग्य वेळी समुपदेशन आणि आत्मभान मिळाल्यास करिअरचा प्रवास यशस्वी आणि समाधानकारक ठरू शकतो.
The Hidden Burden of Unrealistic Career Expectations

रीना भुतडा (करिअर समुपदेशक)

नवी क्षितिजे

करिअर समुपदेशक म्हणून गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवात दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अहवाल मला तपासायला मिळाले आहेत. दररोज विविध कुटुंबांना, पालकांना भेटून मी त्यांचे प्रश्न ऐकते, विद्यार्थ्यांच्या मनातील गोंधळ समजून घेण्याचा प्रयत्न करते. या दीर्घ प्रवासात विद्यार्थ्यांचे मोठे यश पाहिले आहे, तसेच चुकीच्या अपेक्षांचा भार वाहिल्याने त्यांना आलेल्या अपयशाच्या वेदनाही जवळून अनुभवल्या आहेत.

