भविष्यवेध : कोअर शाखा की कॉम्प्युटर/आयटी : काय निवडावे?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरबारावीनंतर अभियांत्रिकीमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांसमोर पारंपरिक कोअर शाखा घ्यावी की कॉम्प्युटर/आयटी? अशा मोठा प्रश्न असतो. दोन्ही पर्याय महत्त्वाचे आहेत, परंतु ते निवडताना आपल्या आवडी, क्षमता आणि भविष्यातील संधी यांचा विचार करणे आवश्यक आहे..कोअर शाखा म्हणजे काय?मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या पारंपरिक शाखांना कोअर शाखा म्हणतात. या शाखांमध्ये उत्पादन, बांधकाम, ऊर्जा, मॅन्युफॅक्चरिंग अशा मूलभूत उद्योगांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते. ज्यांना प्रत्यक्ष मशीन, साईटवर्क, तांत्रिक डिझाइन आणि फील्डमध्ये काम करायला आवडते, त्यांच्यासाठी कोअर शाखा योग्य असतात..कोअर शाखांचे महत्त्वडिजिटल युगातही कोअर शाखांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. पायाभूत विकास, स्मार्ट सिटीज, अक्षय ऊर्जा, वाहननिर्मिती आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होत आहेत. देशाच्या विकासासाठी मजबूत तांत्रिक पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात आणि त्या उभारण्यात कोअर इंजिनिअर्सची भूमिका महत्त्वाची असते..कॉम्प्युटर/आयटी म्हणजे काय?कॉम्प्युटर, आयटी शाखांमध्ये प्रोग्रॅमिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, कोडिंग यावर भर दिला जातो. हे ग्लोबल करिअर मानले जाते. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत सॉफ्टवेअरचा अवलंब वेगाने वाढत आहे. केवळ सीएस, आयटी नाही तर एआय, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स यांचा अंतर्भावही सॉफ्टवेअर शाखांमध्ये आहे. उत्तम पगार, परदेशात जाण्याच्या संधी या जमेच्या बाजू..नोकरीच्या संधीसध्या जरा मंदीचा काळ असला तरी मागील तीन दशकांपासून कॉम्प्युटर-आयटी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी अधिक आणि वेगाने वाढणाऱ्या आहेत. कोअर शाखांमध्ये सुरुवातीला पगार आणि संधी मर्यादित वाटू शकतात, परंतु अनुभव वाढल्यावर चांगली प्रगती होते..कोअरमधून आयटीकडे जाण्याची संधीआजच्या काळात कोअर शाखेतील अनेक विद्यार्थी स्वतःहून प्रोग्रॅमिंग, डेटा सायन्स, वेब डेव्हलपमेंट यासारखी कौशल्ये शिकून आयटी क्षेत्रात यशस्वीपणे प्रवेश करत आहेत. कंपन्याही पदवीपेक्षा स्किल्सला अधिक महत्त्व देतात. त्यामुळे योग्य तयारी केल्यास कोअरमधून आयटीमध्ये जाणे पूर्णपणे शक्य आहे. परंतु सॉफ्टवेअरमधून कोअर क्षेत्रांमध्ये जाणे अवघड असते.ध्येय महत्त्वाचेशाखा निवडताना ध्येय काय हा मुद्दा निर्णायक असतो. उद्योजक व्हायचे असेल किंवा निर्माण क्षेत्रात काम करायचे असल्यास कोअर शाखा उपयुक्त ठरतात. लक्ष्य चांगल्या पगाराची नोकरी आणि जलद करिअर ग्रोथ असेल, मोठ्या शहरांमध्येच काम करायचे असेल, कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करायचा असल्यास सॉफ्टवेअर क्षेत्र सोपे. स्पर्धा परीक्षा देऊन प्रशासनात जायचे असल्यास कोणतीही शाखा चालते, मात्र कोअर शाखेमधून अन्य शासकीय संधींसाठीची उपयुक्तता वाढते. संशोधन, नवकल्पना आणि उच्च शिक्षणाची आवड असल्यास दोन्ही क्षेत्रांत संधी आहेत..स्वभाव, कौशल्ये आणि क्षमतांनुसार निवडविद्यार्थ्यांचा स्वभाव आणि कौशल्ये शाखा निवडताना महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मशीन, उपकरणे, डिझाइन, फील्डवर्क आणि प्रत्यक्ष काम करण्याची आवड आहे, तसेच संयम, निरीक्षण क्षमता आणि तांत्रिक समज चांगली आहे, त्यांनी कोअर शाखा निवडावी. लॉजिकल थिंकिंग, एकाच जागेवर बसून काम करणे, समस्या सोडवणे, बौद्धिक कामात सहजता, नवीन टेक्नॉलॉजी शिकणे आणि संगणकासोबत काम करणे आवडते, त्यांनी सॉफ्टवेअरसंदर्भातील शाखा निवडावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.