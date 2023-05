By

Best BSc Courses: वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीनंतर बॅचलर ऑफ सायन्स किंवा बीएससी या अभ्यासक्रमाला खूप मागणी आहे.

बीएस्सी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र या कोणत्याही विषयातून करता येते आणि त्यामध्ये ऑनर्स डिग्री देखील घेता येते, परंतु काही क्षेत्रे अशी आहेत ज्यांची मागणी जास्त आहे.

जर तुम्ही या क्षेत्रात बीएससी केले तर पैसे कमावण्याची आणि चांगल्या पगाराची नोकरी मिळण्याची शक्यता आणखी वाढेल. (career opportunities after 12th in science stream career in Bsc. )

BSCच्या लोकप्रिय शाखा

बीएससी आयटी

बीएससी नर्सिंग

bsc अॅनिमेशन

बीएससी कृषी

बीएससी नॉटिकल सायन्स

बीएससी कॉम्प्युटर सायन्स

बीएससी फॅशन डिझाईन

BSC हॉस्पिटॅलिटी

बीएससी बायोटेक्नॉलॉजी

बीएससी प्राणिशास्त्र

या BSC च्या काही शाखा आहेत ज्या चांगला पगार मिळवून देतात

बीएससी कृषी

B.Sc मत्स्यपालन/मत्स्य विज्ञान

बीएससी बायोकेमिस्ट्री

बीएससी बायोइन्फॉरमॅटिक्स

बीएससी आहारशास्त्र

बीएससी इलेक्ट्रॉनिक

बीएससी फूड टेक्नॉलॉजी

बीएससी फॉरेन्सिक सायन्स

बीएससी फॉरेस्ट्री

बीएससी वैद्यकीय तंत्रज्ञान

बीएससी मायक्रोबायोलॉजी

बीएससी नॉटिकल सायन्स

बीएससी नर्सिंग

बीएससी पोषण

बीएससी फिजिओथेरपी

बीएससी मानसशास्त्र

बीएससी जेनेटिक्स

ही कौशल्ये देखील आवश्यक आहेत

बीएससी बरोबरच ही कौशल्येही उमेदवारांमध्ये असायला हवीत. जसे की निरीक्षण कौशल्ये, विश्लेषणात्मक, तार्किक, वैज्ञानिक, संशोधन, समस्या सोडवणे, गणितीय आणि संगणकीय आणि संभाषण कौशल्ये. यासोबतच माहिती तंत्रज्ञानाबरोबरच सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरचेही ज्ञान असायला हवे.

नोकरी कुठे मिळेल

फील्ड, स्पेशलायझेशन इत्यादीच्या आधारावर नोकऱ्या उपलब्ध आहेत पण टॉप रिक्रूटर्स आहेत – TCS, HCL Technologies, Wipro, Larsen & Toubro Infotech, Amazon, Bycon, Capgemini इत्यादी.

या पदांवर काम करता येईल

शिक्षक, सहाय्यक प्राध्यापक, संशोधन सहयोगी, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शैक्षणिक लेखक, शैक्षणिक सल्लागार ही काही पदे आहेत ज्यावर ते काम करू शकतात.

पोस्ट आणि कंपनीनुसार पगार मिळतो, पण बीएससीच्या टॉप किंवा प्रसिद्ध शाखेतून शिक्षण घेतल्यावर सुरुवातीला ४ ते ५ लाख रुपये आणि नंतर ६ ते ७ लाख रुपये मिळवता येतात.

जरी कमाई इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते, परंतु हे निश्चित आहे की जर तुम्ही या क्षेत्रांमधून बीएससी केले तर चांगली नोकरी मिळण्याची शक्यता प्रबळ आहे.