डेटा सायन्स आणि ‘एआय’मधील संधी

अभियांत्रिकी क्षेत्र हे नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या करिअरचे आकर्षण केंद्र राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानातील झपाट्याने झालेल्या प्रगतीमुळे पारंपरिक शाखांबरोबर काही नव्या शाखांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स, मशिन लर्निंग आणि मॅथ्स अँड कॉम्प्युटिंग या इंजिनिअरिंगच्या नवीन शाखा मागील काही वर्षांत अनेक महाविद्यालयांमध्ये सुरू झाल्या आहेत..आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स म्हणजे काय?आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) म्हणजे संगणकाला मानवी बुद्धिमत्तेसारखी विचार करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता देणे. डेटा सायन्स ही शाखा मोठ्या प्रमाणातील डेटाचे विश्लेषण करून अचूक निर्णय घेण्यासाठी मदत करते. तर मशिन लर्निंग म्हणजे संगणकाला स्वतः शिकून भाकिते करण्याची क्षमता विकसित करणे. या तिन्ही शाखांमध्ये जवळीक असली तरी त्यांचे अभ्यासक्रम आणि अनुप्रयोग वेगळे आहेत..अभ्यासक्रम आणि विषयांची रूपरेषाआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा सायन्स या अभ्यासक्रमात गणित, सांख्यिकी, प्रोग्रॅमिंग, डेटाबेस व्यवस्थापन, अल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क्स आणि बिग डेटा अॅनॅलिटिक्स यांसारखे विषय शिकवले जातात. 'एआय' आणि मशिन लर्निंग या कोर्समध्ये सखोल प्रोग्रॅमिंग, पॅटर्न ओळख, संगणकीय दृष्टी, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग यांसारख्या विषयांवर भर दिला जातो..मॅथ्स अँड कॉम्प्युटिंगमॅथ्स अँड कॉम्प्युटिंग ही शाखा गणित, संगणकशास्त्र आणि अभियांत्रिकी या तिन्ही क्षेत्रांचा संगम आहे. यात विद्यार्थ्यांना गणितीय मॉडेलिंग, अल्गोरिदम्स, डेटा विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी आणि संगणकीय तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळते, ज्यामुळे ते संशोधन, फायनान्स आणि टेक क्षेत्रात उत्तम करिअर घडवू शकतात..आवश्यक कौशल्यया शाखांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे गणित व सांख्यिकी ज्ञान, प्रोग्रॅमिंग कौशल्य, डेटा विश्लेषण, मशिन लर्निंग अल्गोरिदम्सचे ज्ञान, डेटा हँडलिंग, डीप लर्निंग, क्लाउड कॉम्प्युटिंगचे ज्ञान, समस्या सोडविण्याची क्षमता, संवाद कौशल्य आणि सतत शिकण्याची वृत्ती असणे आवश्यक आहे..करिअरच्या संधीया शाखांमधील विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या असंख्य दारे खुली आहेत. आयटी कंपन्या, बँका, आरोग्य क्षेत्र, उत्पादन उद्योग, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स आणि सरकारी संशोधन संस्था अशा क्षेत्रांमध्ये कुशल व्यावसायिकांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. डेटा सायंटिस्ट, एआय इंजिनिअर, मशिन लर्निंग स्पेशालिस्ट, डेटा अॅनालिस्ट, रिसर्च सायंटिस्ट अशा पदांसाठी आकर्षक संधी उपलब्ध आहेत..महाराष्ट्रातील आणि राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमआयआयटी, एनआयटी, ट्रिपल आयटी, जीएफटीआय, शासकीय व खासगी महाविद्यालये आणि महाराष्ट्रातील खासगी विद्यापीठांमधून या अभियांत्रिकी शाखांचा समावेश केला आहे. तसेच अनेक महाविद्यालयांमधून बीएस्सीद्वारेही हे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.प्रवेश व पात्रताया अभियांत्रिकी शाखांमध्ये प्रवेश जेईई, एमएचटी-सीइटी, बिटसॅट, तर महाराष्ट्रातील खासगी विद्यापीठांसाठी पेरा-सीईटी परीक्षेद्वारे केला जातो. बोर्डामध्ये सीईटी द्वारे प्रवेशाकरिता किमान ४५ टक्के गुण आवश्यक असतात, तर आयआयटी आणि बिट्ससाठी ७५ टक्के गुण आवश्यक असतात..निष्कर्षआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स, मशिन लर्निंग आणि मॅथ्स अँड कॉम्प्युटिंग या आधुनिक शाखा भविष्यातील तंत्रज्ञानाला आकार देणाऱ्या आहेत. या क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्यांनी गणित, प्रोग्रॅमिंग आणि विश्लेषणात्मक विचारसरणी यात प्रावीण्य मिळवणे गरजेचे आहे. विविध उद्योग क्षेत्रांमध्ये या शाखांतील तज्ज्ञांची मागणी झपाट्याने वाढत असून, या शाखा विद्यार्थ्यांना नवकल्पना, संशोधन आणि उज्ज्वल करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देतात..