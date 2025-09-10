एज्युकेशन जॉब्स

यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीतील संधी

शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह यांत्रिक अभियांत्रिकी विकसित होत आणि बदलत आहे.
Career Opportunities in Mechanical-Electronics Engineering

Career Opportunities in Mechanical-Electronics Engineering

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शक

उत्पादन नावीन्यता हा यशस्वी कंपन्यांच्या प्रमुख निकषांपैकी एक आहे. वाढत्या स्पर्धात्मक दबावामुळे उत्पादन वातावरणात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपारिक दृष्टिकोन आणि पद्धती हळूहळू कमकुवत ठरत आहेत.

या कारणास्तव, उत्पादन वातावरणातील कार्याच्या संपूर्ण श्रेणीचे निराकरण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण पद्धती आणि दृष्टिकोन लागू करणे आवश्यक बनले आहे. आपण आज यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीतील व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान यातील संशोधनातील बाबींवर चर्चा करणार आहोत.

Loading content, please wait...
Career Opportunity
Engineering
mechanical engineering

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com