यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीतील संधी

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकउत्पादन नावीन्यता हा यशस्वी कंपन्यांच्या प्रमुख निकषांपैकी एक आहे. वाढत्या स्पर्धात्मक दबावामुळे उत्पादन वातावरणात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपारिक दृष्टिकोन आणि पद्धती हळूहळू कमकुवत ठरत आहेत.या कारणास्तव, उत्पादन वातावरणातील कार्याच्या संपूर्ण श्रेणीचे निराकरण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण पद्धती आणि दृष्टिकोन लागू करणे आवश्यक बनले आहे. आपण आज यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीतील व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान यातील संशोधनातील बाबींवर चर्चा करणार आहोत. .शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह यांत्रिक अभियांत्रिकी विकसित होत आणि बदलत आहे. हा बदल यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी स्वरूपात परिचित आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान आणि यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकीचे संयोजन आकर्षणाचे क्षेत्र बनले आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुळात मानवी विचारांच्या डेटा परस्परसंवादाच्या प्रक्रियेचे अनुकरण आहे, मानवी बुद्धिमत्तेचे सार समजून घेण्याची आणि नंतर एक स्मार्ट मशिन तयार करण्याची आशा आहे, हे बुद्धिमान मशिन समस्येला प्रतिसाद देण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी मानवी विचारसरणीसारखेच असू शकते..कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान संगणक तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या आधारे लागू केले जाते, ज्याने बुद्धिमान तंत्रज्ञानाची प्राप्ती साध्य करण्यासाठी त्याचे विश्लेषण करून संगणक तंत्रज्ञान सुधारले. यांत्रिक आणि विद्युत अभियांत्रिकीमध्ये बुद्धिमान तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात होता, तेव्हा त्याने प्रामुख्याने यांत्रिक अभियांत्रिकीचे ऑटोमेशन नियंत्रण साध्य केले, यांत्रिक आणि विद्युत अभियांत्रिकीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अनुप्रयोग केवळ संगणक तंत्रज्ञानाचा वापरच नाही तर माहिती तंत्रज्ञान, मानसशास्त्र, भाषाशास्त्र आणि इतर ज्ञानासह एकत्रित केले जातात..यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीची भूमिकायांत्रिक आणि विद्युत अभियांत्रिकी हे शास्त्र-तंत्रज्ञान असून ते सर्व प्रकारच्या शास्त्रांना व्यापते. यांत्रिक आणि विद्युत अभियांत्रिकीच्या डिझाईनमध्ये, डिझाइन सुधारण्यासाठी विविध यांत्रिक घटकांचे संयोजन करून संगणक तंत्रज्ञान, नेटवर्क तंत्रज्ञान आणि यांत्रिक-संबंधित तंत्रज्ञान एकत्रित करणे आवश्यक आहे.यांत्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकीच्या डिझाईनमध्ये ज्ञान खूप जटिल असले तरी, डिझाइन तुलनेने सोपे आहे, रचना क्लिष्ट नाही आणि चांगली कामगिरी आहे. यांत्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकीची कार्यक्षमता उच्च आहे..संशोधन आव्हाने काय आहेत?पारंपारिक ऑपरेशन्सपासून ते अॅडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या नवीन प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियांपर्यंत आधुनिक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी मशिन लर्निंगमध्ये प्रचंड आशा आहे.डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रक्रिया नियंत्रण, प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स आणि ऑटोमेशनमधील प्रगती डेटा अॅनालिटिक्स आणि प्रमाणित मॉडेल्सच्या एकत्रीकरणाद्वारे साध्य केली जाऊ शकते, जेणेकरून उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित होईल, ऑपरेशन्स ऑप्टिमाइझ होतील, उत्पादकता वाढेल आणि कार्यक्षमता सुधारेल.मशिन लर्निंग तत्त्वांच्या वापरामुळे स्वयंचलित शोध प्रणाली तयार करण्याची क्षमता आहे, जी पुरेशी सामान्य आहे. ती आपल्याला उत्पादन वातावरणातील विविध कार्यांचे मूल्यांकन करताना सध्या शोधण्यास कठीण असलेल्या अपयश आणि त्रुटी दूर करण्यास मदत करेल..औद्योगिक मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी गणितीय आणि संगणकीयदृष्ट्या-आधारित उपयोजन फायद्याचे ठरते. कचरा कमी करणे, ऊर्जा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन, साहित्य विकास आणि उत्पादनात नवोपक्रमाला चालना देणे यासारख्या विषयांवरील संशोधनासाठी यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी विज्ञानांचे स्मार्ट मिश्रण आवश्यक आहे..