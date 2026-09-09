करिअर वेध : रोल मॉडेल अर्थात आदर्श व्यक्तिमत्त्व

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरप्रत्येकाच्या आयुष्यात किमान एक तरी रोल मॉडेल असतोच. समजायचे वय येते तेव्हापासून प्रत्येक माणूस कोणाला तरी आदर्श म्हणून अनुकरण करत असतो. सामान्यतः सगळ्यांच्या आयुष्यात लहानपणी आपले आई-वडील व शिक्षक हेच आदर्श असतात आणि ते कायमच राहतात. वय वाढते, बाहेरील जगाशी संबंध येऊ लागतो, आणि आयुष्याची दिशा ठरत जाते, तसे प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक किंवा अनेक रोल मॉडेल्स नव्याने जन्म घेतात. हे आदर्श व्यक्तिमत्त्व तुमच्या आयुष्यावर पगडा निर्माण करतो व तुम्ही नकळत त्यांच्या गोष्टींचे अनुकरण करू लागता. माणसाला आयुष्यात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळे आदर्श नक्कीच असू शकतात, तुमच्या व्यवसायाप्रमाणे आदर्श असणे अगदी स्वाभाविक आहे..एकदा कपिल देव एका मोठ्या कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले होते कार्यक्रम संपल्यावर अनेक चाहते त्यांची सही घ्यायला व त्यांच्याबरोबर छायाचित्र काढायला त्यांच्याभोवती जमा झाले. तेव्हा त्यांनी एका चाहत्याला दिलेले उत्तर अजूनही माझ्या लक्षात आहे. ‘‘तुम्ही माझी सही घ्यायला आणि छायाचित्र काढायला एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात हे पाहून मला आनंद होतोच, परंतु वाईट याचे वाटते की तुम्ही स्वतःला कधी मोठे करणार, दुसऱ्यांच्या सह्या किती वर्ष घेणार. लोक तुमची सही घ्यायला तुमच्याकडे अशी गर्दी करून आली तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात काहीतरी कमवले असे म्हणता येईल.’’ थोडक्यात, त्याचा मथितार्थ असा आहे की, प्रत्येकाने आदर्श व्यक्तीचे नुसते अनुकरण न करता स्वतःची प्रगती करून मोठे यश मिळवून आपणच कोणासाठी तरी आदर्श बना हा मोठा संदेश होता..आदर्श व्यक्तिमत्त्वात आढळणारे गुण कोणत्यातरी क्षेत्रात अत्युच्च यश (शैक्षणिक, क्रिडा, साहित्य, नाटक-चित्रपट, उद्योग-व्यवसाय, समाजकार्य, राजकारण, वैद्यकीय क्षेत्र इत्यादी.) दुसऱ्याला प्रेरित करण्याची क्षमता अनेक गोष्टी शिकण्याची संधी मिळते अशी व्यक्ती यशाने हुरळून न जाता प्रगतीचा आणि नवीन गोष्टींचा ध्यास घेणारा व्यक्तिमत्त्व उत्तम चारित्र्य असलेली व्यक्ती समोरच्या व्यक्तीला आदरयुक्त वागणूक देणारामाणूस आयुष्यात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर नवीन अनुभव घेतो, नवीन गोष्टी आत्मसात करतो व त्यानुसार आदर्श बदलत जातात. आपण आपल्या आदर्श व्यक्तीचे किती प्रमाणात अनुकरण करतो हे महत्त्वाचे आहे. एका ठराविक प्रमाणापलीकडे त्याचा आपल्यावर उलटा परिणाम होण्याची शक्यता असते याची काळजी घेणे योग्य ठरेल..आपण आदर्श व्यक्तीचे नुसते अनुकरण किंवा नक्कल करून चालणार नाही. त्यांच्या गुणांचा, कौशल्यांचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करून त्यातून गोष्टी शिकायला पाहिजेत आणि त्यातून आपला व्यक्तिमत्त्व विकास घडवला पाहिजे, तरच त्याचा खऱ्या अर्थाने आपल्याला उपयोग होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.