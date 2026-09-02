करिअर वेध : जुळवून घेण्याची क्षमता

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरशारीरिक लवचीकतेबरोबर मानसिक लवचीकता महत्त्वाची आहे. मानसिक लवचीकता हरवून बसलात तर तुमचे संपूर्ण आयुष्य व तुमची निर्णय क्षमता उद्ध्वस्त होऊ शकते. तुम्ही कोणताही खेळ घ्या, त्यामध्ये शारीरिक लवचीकता महत्त्वाची ठरते व तुमची कामगिरी त्याच्याशी थेट निगडित आहे. त्याबरोबर मानसिक लवचीकता ठेवल्यास आयुष्यात कमी ताणतणावाचा सामना करावा लागतो..मानसिक लवचीकता विकसनासाठी परिस्थिती समजून घेत योग्य गोष्टींचा स्वीकार करणे. चुकीच्या गोष्टींना संमती न देणे. तत्त्वांची व विचारांची तडजोड न करणे. आपली मते सोडून एखाद्या गोष्टीचा स्वीकार करणे असे नाही. उगाच गोष्टी ताणून न ठेवणे. विरोधाला विरोध न करणे बॅक फुटला जाणे, दबावाखाली मान्यता देणे असे नाही. सर्वांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेणे. आपला आत्मसन्मान सोडून देणे असे नक्कीच नाही.सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अनेक लोकांना ताणतणाव जास्त जाणवतो. त्याचे मुख्य कारण मानसिक लवचीकता न ठेवणे हे आहे. मनाची लवचीकता म्हणजे दुसऱ्याच्या चांगल्या विचारांचा स्वीकार करणे व आपला अहंकार बाजूला ठेवणे..खरंतर जुळवून घेणे म्हणजे अंतिम ध्येय साध्य करण्यासाठी केलेली छोटी तडजोड. प्रामाणिकपणा व नैतिकता याला धक्का न लावता घेतलेले निर्णय. समजूतदारपणाने एकत्र बसून सर्वांच्या फायद्यासाठी घेतलेले निर्णय. चांगले व्यक्तिमत्त्वामध्ये लवचीकता आणि जुळवून घेण्याची क्षमता हे दोन्हीही गुण नक्कीच आढळतात. या गुणांचा योग्य वेळी व योग्य परिस्थितीत वापर केल्यास आयुष्यातील अनेक अडचणींवर सहज मात करता येईल. कोणत्या स्तरापर्यंत एखादी गोष्ट मान्य करायची याचे कायम भान ठेवले पाहिजे. स्वाभिमान जपून तुम्ही जिथपर्यंत जाऊ शकता तेवढेच जा व तिथेच थांबा नाहीतर तुमच्यावर अपमान सहन करण्याची वेळ येऊ शकते..प्राथमिक स्तरापासून ते कसोटी क्रिकेटपर्यंत प्रत्येक फलंदाजाचा फलंदाजीचा क्रम ठरलेला असतो. परंतु एखाद्या सामन्यामध्ये संघनायकाने आपला फलंदाजीचा क्रम बदलला, तरी खेळाडू विचलित होतात. खरंतर ही गोष्ट अगदी साधी आहे आणि टीमची गरज असेल त्याप्रमाणे खेळाडूंनी संघनायकाला सहकार्य केले पाहिजे. त्यासाठी तुमची मनाची लवचीकता जागृत असणे फार आहे. अशावेळी आपला ताठरपणा बाजूला ठेवून संघाच्या हिताचे काम करणे आवश्यक असते. अनेक वेळा आपल्या बॉसने घेतलेले निर्णय आपल्याला पटत नाहीत त्यामुळे लोकांना मानसिक त्रास होतो. काही वेळा ताणही येतो. आपण थोडे जुळवून घेण्याचा दृष्टिकोन आणि विश्वास ठेवल्यास गोष्टी सोप्या होतील..लवचीकता व जुळवून घेण्याची क्षमता या दोन गुणधर्मात खूप मोठी शक्ती आहे. आपण त्याचा अतिरेक केल्यास त्याचा आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर नकारात्मक परिणाम होण्याची खूप शक्यता आहे. समाज, कुटुंब व इतर लोक तुम्हाला गृहीत धरायला लागतील व तुमचे महत्त्व कमी होईल. त्यामुळे या गुणधर्मांचा ठराविक पातळीपर्यंत वापर करणे फार महत्त्वाचे ठरते. माणूस आयुष्यात शेवटपर्यंत काहीतरी शिकत असतो व त्यामुळे अनुभवातूनच अनेक धडे मिळत असतात व त्यातूनच आपली प्रगती करायची असते या सगळ्यासाठी आपण खुल्या मनाने गोष्टींचा स्वीकार करणे फार महत्त्वाचे ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.