एज्युकेशन जॉब्स

करिअर वेध : जुळवून घेण्याची क्षमता

मानसिक लवचीकता, जुळवून घेण्याची क्षमता आणि स्वाभिमान यांचा समतोल साधल्यास ताणतणाव कमी होऊन करिअर व नातेसंबंध दोन्ही अधिक मजबूत होतात
Mental flexibility and adaptability are essential skills for handling challenges and growing in life.

Mental flexibility and adaptability are essential skills for handling challenges and growing in life.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनर

शारीरिक लवचीकतेबरोबर मानसिक लवचीकता महत्त्वाची आहे. मानसिक लवचीकता हरवून बसलात तर तुमचे संपूर्ण आयुष्य व तुमची निर्णय क्षमता उद्ध्वस्त होऊ शकते. तुम्ही कोणताही खेळ घ्या, त्यामध्ये शारीरिक लवचीकता महत्त्वाची ठरते व तुमची कामगिरी त्याच्याशी थेट निगडित आहे. त्याबरोबर मानसिक लवचीकता ठेवल्यास आयुष्यात कमी ताणतणावाचा सामना करावा लागतो.

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