करिअर वेध : चारित्र्याचे महत्त्व

चारित्र्य हा फक्त तीन अक्षरी शब्द परंतु तो तुमचे संपूर्ण आयुष्य व्यापून टाकतो. प्रत्येक माणसातील अनेक गुण-दोष या एका शब्दात सामावून घेतले आहेत. एखाद्या माणसाचे चारित्र्य चांगले आहे का नाही ते सचोटी, प्रामाणिकपणा, नैतिकता, विश्वासार्हता, वर्तणुकीतील सातत्य पारदर्शकता या घटकांवर अवलंबून असते. .या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे ‘चांगले चारित्र्य असलेला माणूस.’ तुम्ही आयुष्यात कोणत्याही पदावर असाल, कितीही यश मिळवलं असेल, कितीही संपत्ती कमवली असेल, परंतु तुमचे चारित्र्य चांगले नसल्यास समाजात तुमची प्रतिष्ठा टिकून राहत नाही..क्रीडा क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी खूप मेहनत कष्ट व प्रशिक्षण घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर फिटनेस व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या गोष्टींवर काम करावे लागते व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या कामगिरीत कमालीचे सातत्य दाखवावे लागते. या सर्व गोष्टी असून देखील तुमचे चारित्र्य चांगले नसेल तर तुम्ही फार काळ वरच्या स्तरावर टिकू शकत नाही. सर्व खेळांमध्ये वरच्या स्तरावरील निवड प्रक्रियेमध्ये तुमच्या चारित्र्याला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे एका अर्थाने तुमचे चारित्र्य तुमच्या खेळाशी थेट जोडलेले आहे. खेळातील करिअर सुरू असेपर्यंत चारित्र्य टिकवायचे नसते तर ते आयुष्यभर तुमच्या बरोबर असते व त्याचे चांगले वाईट परिणाम करिअर संपल्यावरही भोगावे लागतात..सध्याच्या नवीन युगात जिथे समाजमाध्यमातून तुमची वर्तणूक, तुमचे निर्णय सर्वांपर्यंत लगेच पोहोचतात व दिसतात व तुमच्या चारित्र्याविषयी लगेच चर्चा होते. या परिस्थितीत तुमचे वागणुकीतील सातत्य व प्रामाणिकपणा टिकवणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही घेत असलेल्या निर्णयाची गुणवत्ता ही तुमच्या चारित्र्याचे प्रतिबिंब असते. चारित्र्य हे ठराविक काळा पुरते मर्यादित नसून ते आयुष्यभर तुमच्या बरोबर राहते..चारित्र्यातील आव्हानेचारित्र्य विकसित करणे टिकवणे व वरच्या स्तरावर नेणे हे खरंच एवढे अवघड आहे का? त्याची सुरुवात कुठून करायची? असे अनेक प्रश्न कदाचित तरुणाईला पडत असतील. त्याचे उत्तर अगदी सरळ सोपे आहे, चारित्र्य हे तुमच्या रक्तात, संस्कारात, वर्तणूकीत, कुटुंबात, आजूबाजूच्या वातावरणात दडलेले असते. तुम्ही ते फक्त आपल्यामध्ये सामावून घ्यायचे असते व प्रत्यक्षात आपल्या कृतींमधून घडवायचे असते. खरंतर यासाठी वेगळे कष्ट करण्याची गरज नाही, भारतीय संस्कृतीमध्ये माणसाच्या वर्तणुकीविषयी काही सिद्धांत मांडले आहेत त्याचे अनुकरण करणे म्हणजे चारित्र्य विकसित करणे. अर्थातच यामध्ये पालकांचा मोठा वाटा व जबाबदारी आहेच. चूक-बरोबर, योग्य-अयोग्य, नैतिक-अनैतिक, याची जाणीव वाढत्या वयात होणे ही चांगले चारित्र्य विकसित करण्यातील पहिली व महत्त्वाची पायरी आहे. तसेच आपल्याला येणाऱ्या अनुभवातून आपण सतत आपले चारित्र्य वरच्या स्तरावर नेणे ही आपल्या व्यक्तिमत्त्व विकासाची चांगली संधी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.