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करिअर वेध : चारित्र्याचे महत्त्व

क्रीडा करिअरमध्ये सचोटी, प्रामाणिकपणा व नैतिकतेची सांगड; चारित्र्यच दीर्घकालीन यश व प्रतिष्ठेचा खरा पाया
Character is not limited to a career; it remains a defining value of an individual throughout life.

Character is not limited to a career; it remains a defining value of an individual throughout life.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चारित्र्य हा फक्त तीन अक्षरी शब्द परंतु तो तुमचे संपूर्ण आयुष्य व्यापून टाकतो. प्रत्येक माणसातील अनेक गुण-दोष या एका शब्दात सामावून घेतले आहेत. एखाद्या माणसाचे चारित्र्य चांगले आहे का नाही ते सचोटी, प्रामाणिकपणा, नैतिकता, विश्वासार्हता, वर्तणुकीतील सातत्य पारदर्शकता या घटकांवर अवलंबून असते.

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