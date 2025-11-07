CAT 2025 Exam: CAT 2025 परीक्षा 30 नोव्हेंबरला; निकाल जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर होणार

एज्युकेशन जॉब्स

CAT 2025 Eligibility: कॉमन अ‍ॅडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 या वर्षी 30 नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. देशातील सुमारे 170 शहरांमुळे भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) ही परीक्षा घेणार आहेत. व्यवस्थापन क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरणार आहे
Monika Shinde
CAT 2025 Exam Date Announced: कॉमन अ‍ॅडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 या वर्षी 30 नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. देशातील सुमारे 170 शहरांमुळे भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) ही परीक्षा घेणार आहेत. व्यवस्थापन क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरणार आहे.

