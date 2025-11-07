CAT 2025 Exam: CAT 2025 परीक्षा 30 नोव्हेंबरला; निकाल जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर होणार

CAT 2025 Exam Date Announced: कॉमन अॅडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 या वर्षी 30 नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. देशातील सुमारे 170 शहरांमुळे भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) ही परीक्षा घेणार आहेत. व्यवस्थापन क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरणार आहे..IIMs कडून तयारीला वेग आला असून, या वर्षी परीक्षेचा व्याप अधिक वाढवण्यातया आला आहे. CAT 2025 चा निकाल जानेवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे..Pune Police Constable Bharti 2025: तयारीला लागा! राज्यभरात पोलीस शिपाई पदांसाठी मेगा भरती; पाहा पुण्यात किती रिक्त जागा? .CAT 2025 स्कोअरची वैधताCAT 2025 मध्ये बसणाऱ्या उमेदवारांचा स्कोअर 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वैध असेल, त्यामुळे उमेदवारांना पुढील वर्षभर या स्कोअरच्या आधारे प्रवेश किंवा नोकरीसाठी अर्ज करता येईल.CAT स्कोअरचा उपयोग केवळ IIMs मध्येच नव्हे, तर देशभरातील इतर नामंकित व्यवस्थापन संस्था आणि काही कंपन्यांमध्येही केला जातो. परीक्षा झाल्यानंतर या संस्थांची अद्ययावत यादी CATच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल..CAT 2025 स्कोअरवर आधारित प्रवेशआयआयएममधील विविध पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. कार्यक्रमांसाठी कॅट २०२५ हा एक वैध गुण आहे. प्रत्येक आयआयएम स्वतःचे पात्रता निकष, कट-ऑफ निकष आणि प्रवेश प्रक्रियेतील टक्केवारी निश्चित करते. म्हणून, उमेदवारांनी प्रत्येक आयआयएमची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे..Beautiful Villages India: निसर्गाचा गुपित! भारतातील 5 सुंदर गावं जे तुम्हाला मंत्रमुग्ध करतील.CAT 2025 अॅडमिट कार्ड आणि परीक्षा केंद्रेही परीक्षा ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. सध्या प्रवेशपत्रे जाहीर झालेली नाहीत आणि परीक्षा केंद्रांची यादीही सार्वजनिक केलेली नाही. प्रवेशपत्र डाउनलोड लिंक आणि शहरांची यादी लवकरच अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाईल..चुकीची माहिती देऊ नकाअधिकृत अधिसूचनेनुसार, उमेदवाराने अर्जात दिलेली सर्व माहिती बरोबर असणे आवश्यक आहे. जर कोणतीही चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती आढळली तर, उमेदवार भविष्यात CAT परीक्षेला बसण्यास अपात्र घोषित केला जाऊ शकतो. तसेच, आयआयएमना कोणत्याही टप्प्यावर परीक्षा केंद्र किंवा शहर बदलण्याचा अधिकार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.