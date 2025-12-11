CBSE Class 10 Board Exam: सीबीएसईने 10वीच्या बोर्ड परीक्षेबाबत मोठा बदल! जाणून घ्या काय आहेत नवीन नियम...

10th Class CBSE Board Exam Update: सीबीएसईने २०२६च्या १०वीच्या बोर्ड परीक्षेत मोठा बदल करून काही महत्वाचे नियम घोषित करण्यात आले आहे. बोर्डाने स्पष्ट सांगितले आहे की विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञानाच्या पेपरमध्ये प्रत्येक उत्तर ते ज्या विषयाच्या विभागात आहे, त्याच विभागात लिहावे लागे..जर एखादा विद्यार्थी उत्तर चुकीच्या विभागात लिहितो, तर त्याचे मूल्यमापन केले जाणार नाही आणि त्याला कोणतेही गन डाय जाणार नाहीत. बोर्डाचे म्हणणे आहे की या बदलामुळे कॉपी तपासणे सोपे होईल आणि विद्यार्थ्यांची उत्तरे स्पष्ट, स्वच्छ आणि योग्य क्रमाने दिसतील..SSC CHSL टियर-1 ची Answer Key लवकरच होणार जाहीर, येथे जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया.विज्ञान प्रश्नपत्रिकेची नवी रचनानव्या नियमानुसार विज्ञानाचा पेपर तीन स्वतंत्र विभागांमध्ये विभागाला जाईलविभाग क : जीवशास्त्रविभाग ख : रसायनशास्त्रविभाग ग : भौतिकशास्त्रविद्यार्थ्यांनी प्रश्न ज्या विषयाशी संबंधित आहे, त्याच विषयाच्या विभागात उत्तर लिहिणे बंधनकारक असेल..सामाजिक विज्ञानासाठीही चार स्वतंत्र विभाग आहेतइतिहासभूगोलराज्यशास्त्रअर्थशास्त्र.री- चेकिंगमध्येही दुरुस्तीची संधी नाहीसीबीएसईने हेही स्पष्ट केले आहे की उत्तर चुकीच्या विभागात लिहिले असल्यास, री- चेकिंग किंवा री- व्हॅल्यूएशनच्या प्रक्रियेतही ती चूक सुधारता येणार नाही. त्यामुळे परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक विभाग निवडून उत्तर देणे आवश्यक आहे. शाळांना विद्यार्थ्यांना या पद्धतीची सराव करून देण्याचे निर्देशही दिले आहेत..Merchant Navy vs Indian Navy: मर्चंट नेव्ही की इंडियन नेव्ही? करिअरसाठी काय बेस्ट? वाचा एका क्लिकवर पगारासह संपूर्ण माहिती.नव्या निर्णयामागचा उद्देशबोर्डाच्या मते, या बदलामुळे विद्यार्थ्याची उत्तरं अधिक व्यवस्थित, स्पष्ट आणि वर्गीकूत पद्धतीने लिहिली जातील. तपासणी प्रक्रियाही अधिक सोपी आणि एकसमान होईल. विद्यार्थ्यांना प्रश्नांच्या क्रमात गोंधळ न होता योग्यरीतीने उत्तर लिहीण्याची सवय लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.