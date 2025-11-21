10th CBSE Board Exam: दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! गुणवाटपाबाबत CBSEची मोठी घोषणा; जाणून घ्या नवा नियम

New Grade Distribution Policy for Class 10: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) २०२६ च्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षांची अधिकृत माहिती प्रकाशित केली आहे. किंवा प्रत्येक विषयासाठी थिअरी, प्रॅक्टिकल, प्रोजेक्ट आणि इंटरनल असेसमेंट (IA) मध्ये मिळणारे गुण कसे असतील? याची स्पष्ट माहिती दिली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे विद्यार्थ्यांना १०० च्या पटीत कसे भागायचे याची अचूक कल्पना येते..दरवर्षी काही शाळा प्रात्यक्षिक, प्रकल्प किंवा आयएचे निकाल अपलोड करतात, ज्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या निकालांमध्ये दिसून येतो. बऱ्याचदा शाळेनंतर दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे, यावर्षी सीबीएसईने शाळांना आधीच कडक सूचना दिली आहे की, गुण अपलोड करताना कोणत्याही प्रकारची चूक झाल्यास, कारण बदलले जाणार नाही किंवा नंतर ते दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाणार नाही..China 9-9-6 Work Model: चीनमधील 9-9-6 मॉडेल पुन्हा चर्चेत; लोक एवढे तास कसे काम करतात आणि किती मिळतो पगार?.सूचनेनुसार, प्रत्येक विषयाचे गुण कसे द्यावेत याची यादी खाली दिली आहे काही विषयांना प्रॅक्टिकलमध्ये जास्त महत्त्व असते तर काहींमध्ये प्रोजेक्ट किंवा आयए जास्त महत्त्वाचे असते. म्हणून, विद्यार्थ्यांनी त्यानुसार तयारीची दिशा ठरवणे आवश्यक आहे. विशेषतः, नकाशे, प्रयोगशाळेतील प्रयोग, मॉडेल्स, व्हिव्हो-व्होस तसेच इतर क्रियाकलापांवर आधारित गुणांकांचे वजन वाढले आहे..CBSE महत्वाची सूचनागुण अपलोड करताना निष्काळजीपणा किंवा घाईमुळे होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी मंडळाने विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. काही विषयांसाठी बाह्य परीक्षकांची नियुक्ती केली जाईल, तर शाळांना प्रात्यक्षिक परीक्षांसाठी स्वतःच्या उत्तरपत्रिका वापरण्याची परवानगी असेल.विद्यार्थ्यांसाठी इतके महत्त्वाचे आहे का?बहुतेक विद्यार्थी यश मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात; परंतु अनेक विषयांमध्ये २०-३० गुण असतात आणि हे गुण अंतिम निष्कर्षात मोठी भूमिका बजावतात. तसेच, प्रोजेक्ट वर्क आणि प्रॅक्टिकल हे एकूण गुणांचे महत्त्वाचे भाग आहेत. म्हणून, प्रत्येक विषयाच्या गुणवत्तेची आगाऊ विभागणी केल्यानंतर, विद्यार्थी संतुलित सराव योजना तयार करू शकतात..Face Yoga Exercises: हिवाळ्यात चमकदार त्वचा हवी? मग रोज 'फेस योगा' करा!.नवीन अभ्यासक्रम आणि नमुना प्रश्नपत्रिका उपलब्धसीबीएसईने २०२५-२६ चा संपूर्ण अभ्यासक्रम नमुना प्रश्नपत्रिका आणि गुणांकन योजनेसह प्रसिद्ध केला आहे. मॉडेल पेपर्सचा सराव केल्याने विद्यार्थ्यांना एकूण प्रश्नपद्धती आणि अपेक्षित उत्तर रचना समजण्यास मदत होईल. सेमिस्टर परीक्षा प्रश्नपत्रिकेच्या आधारे तयार केली जाणार असल्याने, अभ्यासक्रम आणि नमुना प्रश्नपत्रिका खूप महत्त्वाच्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.