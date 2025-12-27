Tier-1 Exam Schedule for KVS & NVS 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संस्था (KVS) आणि नवोदय विद्यालय समिती (NVS) भरती २०२५ची महत्वाची माहिती जाहीर केली आहे. बोर्डाने Tier-1 परीक्षेच्या तारखा, शिफ्ट्स आणि परीक्षा शहराबाबत सर्व अपडेट अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली आहे. ही बातमी लाखो उमेदवारांसाठी दिलासा देणारी आहे जे बऱ्याच काळापासून परीक्षेच्या वेळापत्रकाची वाट पाहत होते..Tier-1 परीक्षासीबीएसईच्या अधिसूचनेनुसार, केव्हीएस आणि एनव्हीएस भरती २०२५ टियर-१ परीक्षा १० आणि ११ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. ही परीक्षा सीबीटी (कॉम्प्युटर आधारित चाचणी) पद्धतीने घेतली जाईल. सर्व उमेदवारांना परीक्षेत सहभागी होता यावे म्हणून विविध पदांसाठीची परीक्षा वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये घेतली जाणार आहे.परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये होईल.पहिली शिफ्ट: सकाळी ९:३० ते ११:३०दुसरी शिफ्ट: दुपारी २:३० ते ४:३०उमेदवारांना त्यांच्या शहर सूचना स्लिपमध्ये त्यांच्या शिफ्टची माहिती दिली जाईल..Solo Travel For Women: महिलांनो, नवीन वर्षात सोलो ट्रिप प्लॅन करताय? ही आहेत भारतातील ७ सुरक्षित आणि निसर्गरम्य ठिकाणे.परीक्षा शहर सूचना स्लिपसीबीएसईने पूर्व परीक्षा शहर सूचना स्लिप जारी केली आहे. किंवा स्लिपमध्ये उमेदवारी अर्ज लिहा:परीक्षा कोणत्या शहरात होणार आहेती कोणत्या दिवशी होणार आहेकोणत्या शिफ्टमध्ये होईलयामुळे, उमेदवार त्यांच्या प्रवास आणि निवासाची तयारी सुलभ करू शकतात..प्रवेशपत्रपरीक्षा सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी प्रवेशपत्र जारी केले जाईल.प्रवेशपत्रात:परीक्षा केंद्राचा पत्तारिपोर्टिंग वेळशिफ्ट वेळपरीक्षेसंबंधी सर्व आवश्यक माहितीटीप: प्रवेशपत्राशिवाय तुम्हाला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही..Maharashtra Police Bharti 2025: राज्यातील पोलीस भरतीत प्रचंड चुरस! 15 हजारांहून अधिक जागांसाठी लाखो उमेदवार रिंगणात.सिटी स्लिप आणि प्रवेशपत्र कसे डाउनलोड करावे?अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.होमपेजवरील KVS / NVS भरती विभागावर क्लिक करा.लॉगिन लिंक उघडा.तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड एंटर करा.स्क्रीनवर सिटी स्लिप किंवा प्रवेशपत्र दिसेल.ते डाउनलोड करा आणि प्रिंट आउट घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.