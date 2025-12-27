एज्युकेशन जॉब्स

CBSE KVS and NVS Recruitment 2025: सीबीएसईने केव्हीएस आणि एनव्हीएस भरती २०२५ टियर-१ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; 'असे' करा सिटी स्लिप आणि अ‍ॅडमिट कार्ड डाउनलोड

Eligibility Criteria for KVS/NVS Recruitment 2025: नुकताच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळने टियर-१ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. चला तर जाणून घेऊया सिटी स्लिप आणि अ‍ॅडमिट कार्ड डाउनलोड कसे करावे
Monika Shinde
Updated on

Tier-1 Exam Schedule for KVS & NVS 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संस्था (KVS) आणि नवोदय विद्यालय समिती (NVS) भरती २०२५ची महत्वाची माहिती जाहीर केली आहे. बोर्डाने Tier-1 परीक्षेच्या तारखा, शिफ्ट्स आणि परीक्षा शहराबाबत सर्व अपडेट अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली आहे. ही बातमी लाखो उमेदवारांसाठी दिलासा देणारी आहे जे बऱ्याच काळापासून परीक्षेच्या वेळापत्रकाची वाट पाहत होते.

