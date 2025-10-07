CBSE बोर्डाने 2026 परीक्षांसाठी LOC पोर्टल पुन्हा सुरू; नोंदणीची अंतिम मुदत ११ ऑक्टोबर

CBSE LOC for 2026 Exams: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने 2025–26 शैक्षणिक इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांकरिता विद्यार्थ्यांची यादी LOC (List of Candidates) सादर करण्यासाठीचे पोर्टल पुन्हा सुरू केले आहे. ही सुविधा खास करून त्या शाळांसाठी देण्यात आली आहे. ज्यांनी वेळेत नोंदणी करू शकले नाही. .आधी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत होती. पण आता मुदत वाढल्याने शाळांना 11 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत इंटरनेट बँकिंग, upi, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS आणि आंतराष्ट्रीय पेमेंट यासारख्या डिजिटल पद्धतीने उशिराचा दंड भरून LOC सादर करता येणार आहे..Election Preparations 2025: पहिला गुलाल झेडपीचा की नगरपरिषदांचा? दिवाळीनंतर उमेदवारी अर्जाला सुरुवात होण्याची शक्यता.CBSE ने आपल्या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ही नोंदणीची अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर कोणत्याही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.CBSE च्या माहितीनुसार, याआधी शाळांना ८ वेळा सूचना दिल्या गेल्या होत्या. तरीही काही शाळांनी वेळेत विद्यार्थ्यांची माहिती अपलोड केली नाही. त्यामुळे ही मुदत वाढ म्हणजेच काही शाळांना दिलेली शेवटची संधी आहे..CBSE च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की,"जर यावेळेससुद्धा विद्यार्थ्यांची माहिती अपलोड केली गेली नाही, तर संबंधित शाळांना पूर्ण जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना 2026 च्या बोर्ड परीक्षेला बसता येणार नाही..Hampi Tourism: फक्त 2 दिवसात हंपी एक्सप्लोर करायचंय? ही ठिकाणं नक्की पाहा!.सहसचिव स. कौर यांच्या स्वाक्षरीने जरी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेत CBSE ने सर्व शाळांना आवाहन करण्यात आले आहे की, लवकरात लवकर दंड भरून LOC ची नोंदणी पूर्ण करावं, अन्यथा शाळेला याचे परिणाम भोगावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.