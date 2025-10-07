एज्युकेशन जॉब्स

CBSE बोर्डाने 2026 परीक्षांसाठी LOC पोर्टल पुन्हा सुरू; नोंदणीची अंतिम मुदत ११ ऑक्टोबर

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळने 2025–26 शैक्षणिक इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांकरिता विद्यार्थ्यांची यादी सादर करण्यासाठीचे पोर्टल आता पुन्हा सुरू केले आहे. चला तर याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया
CBSE Board Exam 2026

CBSE Board Exam 2026

Esakal

Monika Shinde
Updated on

CBSE LOC for 2026 Exams: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने 2025–26 शैक्षणिक इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांकरिता विद्यार्थ्यांची यादी LOC (List of Candidates) सादर करण्यासाठीचे पोर्टल पुन्हा सुरू केले आहे. ही सुविधा खास करून त्या शाळांसाठी देण्यात आली आहे. ज्यांनी वेळेत नोंदणी करू शकले नाही.

Loading content, please wait...
CBSC
CBSC Exams
education
Educational institutions
LoC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com