CBSE New Rule: 'तिसरी भाषा' नापास? बोर्डाचं सर्टिफिकेट अडकणार! १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवा नियम

CBSE New Guidelines for 3-Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) अंतर्गत 'त्रि-भाषा सूत्रा'बाबत (Three-Language Policy) अत्यंत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात नववीत प्रवेश घेणाऱ्या आणि २०२७-२८ मध्ये दहावीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे नवीन नियम लागू असणार आहेत.सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे की, दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत तिसऱ्या भाषेचा (R3) मुख्य पेपर असणार नाही. पण, विद्यार्थ्यांना दहावीचे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (Class 10 Pass Certificate) मिळवण्यासाठी शाळेच्या पातळीवर होणाऱ्या अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षेत (School-based Assessment) पास होणे अनिवार्य असेल. .बोर्ड परीक्षा नाही, पण अंतर्गत परीक्षा अनिवार्यसीबीएसईच्या परिपत्रकानुसार, २०२७-२८ च्या शैक्षणिक वर्षात दहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेसाठी बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागणार नाही. पण, शाळेने घेतलेल्या अंतर्गत परीक्षेत पास झाल्याशिवाय बोर्डाकडून दहावीचे पासिंग सर्टिफिकेट दिले जाणार नाही.नापास झाल्यास शाळेलाच घ्यावी लागेल परत परीक्षाजर एखादा विद्यार्थी दहावीच्या तिसऱ्या भाषेच्या अंतर्गत मूल्यांकनात नापास झाला, तर बोर्डाचा अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वी शाळेला त्या विद्यार्थ्याची परीक्षा परत (Reassessment) घ्यावी लागेल. ही परीक्षा पास झाल्यावरच विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र दिले जाईल..CBSE Three Language Policy: कोणतीही भाषा शिकणं वाया जात नाही, त्रिभाषा धोरणाला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार.नववीत नापास झाल्यास काय ?जर एखादा विद्यार्थी इयत्ता नववीमध्ये तिसऱ्या भाषेच्या परीक्षेत नापास झाला, तरी त्याला दहावीत प्रवेश दिला जाईल (त्याला रोखले जाणार नाही). पण, दहावीत शिकत असतानाच त्याला नववीच्या प्रलंबित (Pending) तिसऱ्या भाषेची परीक्षा पास करावी लागेल.काय आहे सीबीएसईचे 'त्रि-भाषा सूत्र'?२०२६-२७ शैक्षणिक वर्ष: नववीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे बंधनकारक असेल.भारतीय भाषांची अट: तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा 'भारतीय भाषा' (Bhartiya Bhashas) असणे आवश्यक आहे.विशेष सवलत: ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच इंग्रजी आणि फ्रेंच किंवा इंग्रजी आणि जर्मन यांसारख्या भाषा निवडल्या आहेत, त्यांना तिसरी भाषा म्हणून एक भारतीय भाषा जोडावी लागेल.सध्याच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सूट: २०२६-२७ मध्ये आधीच दहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात कोणताही बदल होणार नाही. ते जुन्या दोन-भाषा पद्धतीनुसारच परीक्षा देतील..पुढील तुकड्यांसाठी थेट बोर्ड परीक्षासीबीएसईने स्पष्ट केले आहे की, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता सहावीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, ते जेव्हा २०२९-३० मध्ये दहावीत पोहोचतील, तेव्हा तिसऱ्या भाषेची थेट बोर्ड परीक्षाच द्यावी लागेल. तोपर्यंत एनसीआरटी (NCERT) कडून या भाषांचे पूर्ण पाठ्यपुस्तक आणि अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल..CBSE च्या नव्या नियमाने विद्यार्थ्यांवर संकट? त्रिभाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्ट संतापले, केंद्र सरकारला नोटीस! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.