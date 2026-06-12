PhD करणाचं विद्यार्थ्यांचं स्वप्न पूर्ण होणार! दरमहा १ लाखांपर्यंत स्कॉलरशिप मिळणार; योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?

देशात उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकार आणि विविध सरकारी संस्था पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप योजना देतात. या योजनांअंतर्गत दरमहा ₹३७,००० ते ₹१ लाख किंवा त्याहून अधिक आर्थिक मदत दिली जाते. अनेक योजनांमध्ये संशोधन अनुदान आणि इतर लाभही दिले जातात. पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप (PMRF) ही प्रामुख्याने आयआयटी, आयआयएससी, आयआयएसईआर आणि इतर नामांकित संस्थांमधील पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी आहे. .या योजनेअंतर्गत, संशोधकांना पहिल्या दोन वर्षांसाठी दरमहा ₹७०,०००, तिसऱ्या वर्षासाठी दरमहा ₹७५,००० आणि चौथ्या व पाचव्या वर्षासाठी दरमहा ₹८०,००० ची फेलोशिप मिळते. याव्यतिरिक्त, पाच वर्षांच्या कालावधीत ₹१० लाखांपर्यंतचे संशोधन अनुदान दिले जाते. देशात पीएचडीसाठी निधी मिळवण्याचे सर्वात लोकप्रिय माध्यम म्हणजे यूजीसी-नेट (UGC-NET) आणि सीएसआयआर-नेट (CSIR-NET) ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) आहे. .NEET UG 2026: 'नीट' परीक्षेत मोठे बदल! विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा, नव्या नियमांनुसार होणार २१ तारखेची परीक्षा.या फेलोशिप विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान आणि इतर शाखांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. नेट-जेआरएफ (NET-JRF) मध्ये पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधनादरम्यान मासिक विद्यावेतन दिले जाते. ही फेलोशिप साधारणपणे पाच वर्षांची असते, ज्यातील सुरुवातीची वर्षे जेआरएफ (JRF) आणि त्यानंतरची एसआरएफद्वारे पूर्ण केली जातात. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) द्वारे चालवली जाणारी 'इन्स्पायर फेलोशिप' ही विज्ञान विषयांमध्ये प्रावीण्य मिळवलेल्या आणि संशोधन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. .ही फेलोशिप मूलभूत आणि उपयोजित विज्ञानातील संशोधकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक संशोधनाकडे आकर्षित करणे हा याचा उद्देश आहे. एआयसीटीई डॉक्टरेट फेलोशिप (एडीएफ) ही अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक क्षेत्रातील पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, निवडलेल्या संशोधकांना दरमहा ₹३७,००० ते ₹४२,००० पर्यंतची फेलोशिप दिली जाते. ही योजना पूर्ण-वेळ पीएचडी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधनादरम्यान आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, जेणेकरून ते त्यांचे शिक्षण आणि संशोधन अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकतील..जर एखाद्या संशोधकाला उद्योग-संबंधित विषयांवर संशोधन करायचे असेल, तर डॉक्टरेट संशोधनासाठीची पंतप्रधान फेलोशिप हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. ही योजना सरकार आणि खाजगी उद्योग यांच्यातील भागीदारीवर आधारित आहे. या योजनेअंतर्गत, संशोधकांना जेआरएफ (JRF) आणि एसआरएफ (SRF) पेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आर्थिक सहाय्य मिळू शकते. अनेक प्रकरणांमध्ये, फेलोशिपची रक्कम दरमहा ₹१ लाख पर्यंत पोहोचू शकते..Airport Job: १० वी-१२ वी पास तरुणांना विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! २४४२ पदांची बंपर भरती; फ्रेशर्सनाही मिळणार ३५ हजारांपर्यंत सॅलरी.सरकार अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासलेल्या वर्गातील (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी विशेष राष्ट्रीय फेलोशिप योजना देखील चालवते. या योजनांचा उद्देश सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, महिलांसाठी यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिपसारख्या योजना उपलब्ध आहेत, ज्यांचा लाभ पीएचडी पूर्ण केलेल्या महिला घेऊ शकतात. ही योजना महिला संशोधकांना त्यांचे संशोधन कार्य उच्च स्तरावर सुरू ठेवण्यास मदत करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.