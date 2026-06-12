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PhD करणाचं विद्यार्थ्यांचं स्वप्न पूर्ण होणार! दरमहा १ लाखांपर्यंत स्कॉलरशिप मिळणार; योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?

PhD scholarship India: सरकार पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी अनेक फेलोशिप योजना राबवत आहे, ज्याअंतर्गत ३७,००० रुपयांपासून ते १ लाख रुपयांपर्यंतची मासिक आर्थिक मदत आणि संशोधन अनुदान दिले जाते.
PhD scholarship

PhD scholarship

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशात उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकार आणि विविध सरकारी संस्था पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप योजना देतात. या योजनांअंतर्गत दरमहा ₹३७,००० ते ₹१ लाख किंवा त्याहून अधिक आर्थिक मदत दिली जाते. अनेक योजनांमध्ये संशोधन अनुदान आणि इतर लाभही दिले जातात. पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप (PMRF) ही प्रामुख्याने आयआयटी, आयआयएससी, आयआयएसईआर आणि इतर नामांकित संस्थांमधील पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी आहे.

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