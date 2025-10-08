High Court Recruitment 2025: उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर होण्याची संधी! 56,100 रुपये बेसिक पगार, आजच करा अर्ज

थोडक्यात:छत्तीसगड उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर पदासाठी 22 जागांसाठी भरती सुरू असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑक्टोबर 2025 आहे.उमेदवारांकडे MBA किंवा मॅनेजमेंट डिप्लोमा आणि संबंधित क्षेत्रातील किमान 5 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.निवड झाल्यास बेसिक पगार 56,100 असून विविध भत्त्यांचा समावेश आहे, तसेच परीक्षा 4 जानेवारी 2026 रोजी अपेक्षित आहे..Court Manager Vacancy: सरकारी नोकरीची स्वप्ने पाहणाऱ्यासाठी एक सुवर्णसंधी! छत्तीसगड उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर पदासाठी भरती जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. अर्ज प्रक्रिया सूरू असून, इच्छुक उमेदवारांनी लवकर अर्ज करावा. ही पदवी तुमच्या करिअरमध्ये नवा टप्पा उभारू शकते..कोर्ट मॅनेजर पदाबाबत महत्वाची माहितीछत्तीसगड लोकसेवा अयोग (CGPSC) या पदासाठी भरती करीत आहे. कोर्ट मॅनेजर पद हे द्वितीय श्रेणी पदांमध्ये येते आणि या पदावर एकूण 22 जागा भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी निवड प्रक्रिया लिखित परीक्षा व मुलाखतीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे..Crop Damage Survey: राज्यभर पाऊस, मग पंचनाम्यासाठी नियम कशासाठी? मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा सवाल.पगार आणि फायदे काय आहेत?या पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना 56,100 रुपये बेसिक पगार मिळणार असून त्यासोबत विविध भत्तेही दिले जातील. त्यामुळे हे आर्थिक दृष्टिकोनातून एक फायदेशीर नोकरी मानली जाते..पात्रता- उमेदवारांकडे कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून व्यवसाय प्रशासनात (MBA) पदवी किंवा सामान्य व्यवस्थापनात पदव्युत्तर डिप्लोमा असावा.- संबंधित क्षेत्रात किमान 5 वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे, जसे की IT सिस्टम मॅनेजमेंट, मानव संसाधन, वित्तीय व्यवस्थापन इत्यादी.- हिंदी, इंग्रजी व छत्तीसगड राज्याच्या अधिकृत भाषांमध्ये संवाद कौशल्य असणे आवश्यक आहे.- उमेदवार वय 21 ते 30 वर्षे दरम्यान असावा; मात्र छत्तीसगड स्थानिकांसाठी वयमर्यादा 40 वर्षांपर्यंत आहे.- आरक्षित वर्गांना शासन नियमांनुसार सूट आहे..Hurda Farming Opportunity: अतिवृष्टीचा फटका, पण हुरडा लागवड शेतकऱ्यांसाठी ठरणार गोड संधी; ज्वारीतून लाखोंचा व्यवसाय शक्य, हुरड्याची मागणी वाढणार.अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या तारखाअर्जासाठी छत्तीसगड लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट psc.cg.gov.in ला भेट द्या.29 सप्टेंबर 2025 पासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, 28 ऑक्टोबर 2025 ही अर्जाची शेवटची तारीख आहे.उमेदवार अर्जात आवश्यक ती सर्व माहिती आणि कागदपत्रे काळजीपूर्वक भरावीत.लेखी परीक्षा 4 जानेवारी 2026 रोजी होण्याची शक्यता आहे.अर्ज फीछत्तीसगड स्थानिक SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) उमेदवारांसाठी 300 आहेइतर राज्यातील किंवा सामान्य वर्गासाठी 400 आहे..FAQ1. कोर्ट मॅनेजर पदासाठी शैक्षणिक पात्रता काय आहे? (What is the educational qualification for the Court Manager post?)उमेदवारांकडे व्यवसाय प्रशासनातील (MBA) पदवी किंवा मॅनेजमेंटमध्ये पदव्युत्तर डिप्लोमा असणे आवश्यक आहे.2. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे? (What is the last date to apply for the post?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑक्टोबर 2025 आहे.3. निवड प्रक्रिया कशाप्रकारे होणार आहे? (What is the selection process?)निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा व मुलाखतीच्या माध्यमातून होईल.4. या पदासाठी किती पगार मिळेल? (What is the salary for this position?)या पदासाठी बेसिक पगार 56,100 असून त्यासोबत विविध भत्तेही मिळतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.