High Court Recruitment 2025: उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर होण्याची संधी! 56,100 रुपये बेसिक पगार, आजच करा अर्ज

Court Manager Eligibility: तुम्हाला कोर्टात नोकरी करण्याची इच्छ आहे का? मग ही संधी तुमच्यासाठी आहे. कारण छत्तीसगड उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर पदासाठी भरती जाहीर झाली आहे. अर्ज प्रक्रिया सूरू झाली आहे आणि बेसिक सॅलरी ही ५६,१०० आहे. इच्छुक उमेदवारांनी लगेच अर्ज करा
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. छत्तीसगड उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर पदासाठी 22 जागांसाठी भरती सुरू असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑक्टोबर 2025 आहे.

  2. उमेदवारांकडे MBA किंवा मॅनेजमेंट डिप्लोमा आणि संबंधित क्षेत्रातील किमान 5 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

  3. निवड झाल्यास बेसिक पगार 56,100 असून विविध भत्त्यांचा समावेश आहे, तसेच परीक्षा 4 जानेवारी 2026 रोजी अपेक्षित आहे.

