मुलाचा जॉनर ओळखा

- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ'पार्थला सगळं येत असतं हो, पण लिहीतच नाही परीक्षेत.' 'आमची श्रिया ना, खूप छान अक्षर काढते पण इतकी हळूहळू लिहिते ना, की तिचा पेपरच पूर्ण लिहून होत नाही.' 'मी तर ना आमच्या अथर्वकडून रोज प्रत्येक भाषेचं हिंदी, मराठी, इंग्लिशमध्ये एक एक पान भरून लिहून घेतो. आता एवढी प्रॅक्टिस केल्यावरही परीक्षेत पेपर लिहून होतच नाही बघा. कितीतरी प्रश्न सोडूनच देतो.'.तिसरी ते सातवीच्या पालकांच्या भेटीमध्ये नेहमी ऐकायला मिळणारी ही मुलांबाबतची तक्रारवजा माहिती. शाळेच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळवून आणणं हे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे कर्तव्यच आहे जणू. चांगली स्मरणशक्ती आणि लेखन कौशल्य असले की या परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळतातच.म्हणून अपवाद वगळता, वेगळ्या प्रकारच्या बुद्धिमत्ता असणारे विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयाच्या परीक्षांमध्ये फारसे चमकताना दिसत नाहीत. त्यांच्या क्षमतांचं मापन करणारी व्यवस्थाच तिथे उपलब्ध नाही. त्यामुळे कमी गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी अजिबात निराश होऊ नये. मुलाला 'ढ' समजून त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू नये; किंवा आपल्या पाल्याला ठोकून-ठाकून त्या व्यवस्थेत बसविण्याचा प्रयत्न तर मुळीच करू नये. मग काय करायचं?.एखाद्या विश्वासार्ह, मान्यताप्राप्त संस्थेमधून मुलाची प्राथमिक मानसिक तपासणी करून घ्यावी. सायकॉलॉजिस्ट आणि सायकायट्रिस्ट या दोहोंचही मार्गदर्शन घ्यावं. मुलाचे सुप्त गुण शोधून काढावे. त्या गुणांना वाव मिळेल अशी पर्यायी व्यवस्था आपल्या मुलांसाठी निर्माण करावी.प्रत्येक व्यक्तीचा एक खास गुण असतो तो त्याचा 'जॉनर' म्हणूया. आपल्या मुलाला जे येतंय, जमतंय, ते अधिक कसं खुलवता येईल ते बघावं. अर्धी कच्ची तयारी असलेलं आपलं मूल जगाच्या स्पर्धेत तसंच ढकलून देऊ नये. त्याच्या 'जॉनर'प्रमाणे त्याच्या भोवती वातावरण उभं करावं. तयारी करायला वेळ द्यावा. इतर पदव्या घेण्यासाठी लागणारा अधिकचा वेळ आपण समजून घेतो तसंच हे सुद्धा समजून घ्यावं..तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन महत्त्वाचंइयत्तेप्रमाणे मुलांच्या प्रगतीचे काही ठोकताळे तज्ज्ञांनी तयार केले आहेत. त्या निकषांप्रमाणे मिळणाऱ्या माहितीचं विश्लेषण करताना घुमटाकार 'बेल कर्व्ह'ची अपेक्षा केलेली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या परीक्षेत वर्गातल्या ५० पैकी ३० मुलं नापास झाली तर याचा अर्थ, त्या परीक्षेचा 'प्रश्नपत्रिका अवघड होती.'.याउलट ५० मधल्या ३० मुलांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले तर त्या परीक्षेची 'प्रश्नपत्रिका फारच सोप्पी होती' असं म्हणता येईल. तुमच्या लक्षात येईल की इथे शिक्षणशास्त्राने कुठेही विद्यार्थ्यांकडे बोट दाखवलं नाहीये. मग आपणही ते दाखवू नये. या विश्लेषणातून जे वेगवेगळे विद्यार्थी गट मिळतात त्यांच्यासाठी अभ्यासाच्या वेगवेगळ्या पद्धती शिकवणं अपेक्षित आहे..त्यासाठी आपल्या मुलाला तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन नक्की मिळवून द्या. आपलं बुद्धिमान आणि हुशार मूल शाळेत दणकून मार्क मिळवताय म्हणून निवांत राहू नका. त्या मुलाला तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची गरज असते. आपलं मूल ही 'राष्ट्रीय संपत्ती' आहे, याची जाणीव मनात ठेवून ते मूल वाढवावं. आपल्या पूर्ण क्षमतेनं फुललेलं झाड बघताना आपलं मन प्रसन्नता आणि समाधानाने भरून जाईल..