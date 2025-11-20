China 9-9-6 Work Model: चीनमधील 9-9-6 मॉडेल पुन्हा चर्चेत; लोक एवढे तास कसे काम करतात आणि किती मिळतो पगार?

Chinese Work Culture: इन्फोसिसचे सह-संस्थापक एन.आर. चीनचे “९-९-६ वर्क मॉडेल” नारायण मूर्ती यांनी मांडलेल्या प्रस्तावामुळे पुन्हा चर्चेत आले आहे. ते म्हणाले, “इतरांना जागृत करण्यासाठी कठोर परिश्रम आवश्यक आहेत; "त्यानंतर, काम-जीवन संतुलनाचा विचार केला पाहिजे." त्यांच्या विधानामुळे, चीनच्या नवीन काम करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा सुरू झाली आहे..मूर्ती म्हणतात की त्यांच्या कंपनीच्या एका टीमने चीनमधील विविध शहरांना भेट दिली आणि तेथील कार्य संस्कृतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन परतले. चीनमध्ये कामगार वर्गाची एक लोकप्रिय संकल्पना म्हणजे ९-९-६, म्हणजे सकाळी ९ ते रात्री ९, आठवड्यातून ६ दिवस काम करणे. एकूण ७२ तास कामाचा आठवडा असतो. ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आठवड्यातून सुमारे १०० तास काम करतात आणि ते कठोर परिश्रमाचे एक उत्तम उदाहरण आहेत. मूर्ती यांच्या मते, जर तरुणींनी प्रेरणा घेऊन अधिक मेहनत घेतली तर देशातील वंचित घटकांसाठी अधिक संधी निर्माण होतील..Gen-Z Post Office: डिजिटल पिढीसाठी खास! पहिले 'जेन-झी' आता आयआयटी दिल्लीत.चीनचे ९-९-६ मॉडेल काय आहे?चीनमध्ये, विशेषतः अनेक टेक कंपन्यांमध्ये, ९-९-६ काम करण्याची पद्धत प्रचलित आहे. जॅक मा सारख्या उद्योगपतींनी अनेकदा म्हटले आहे की ते 'यशासाठी आवश्यक' आहे.परंतु या पद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जाते. खूप जास्त कामाचे तास, ताणतणाव आणि थकवा यामुळे, बरेच तरुण मोठ्या शहरांमधील नोकऱ्या सोडून लहान शहरांमध्ये स्थलांतरित झाल्याचे सांगतात..चीन सरकारची भूमिकाBBC च्या माहितीनुसार, 2021 मध्ये चीन सरकारने स्पष्ट केले की अशा प्रकारचे ‘थकवणारे शेड्यूल’ बेकायदेशीर आहेत.चीनचे कामगार कायदे दिवसाला 8 तास आणि आठवड्यात 44 तास कामाची मुभा देतात. यापेक्षा अधिक काम घेतल्यास ओव्हरटाइम देणे अनिवार्य आहे. अनेक कंपन्यांना याबाबत चेतावणी देण्यातही आली आहे..Pisces Love Horoscope 2026: 2026 मध्ये मीन राशीचं प्रेम कोणतं वळण घेणार? शनी सांगतो तुमचं वार्षिक राशीभविष्य.9-9-6 मॉडेलमध्ये कितका मिळतो पगार?मूर्ती यांच्या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर प्रश्न उभे राहिले “भारतामध्ये जसे कमी पगारात जास्त काम करवून घेतले जाते, तसे चीनमध्ये नाही.” काही वापरकर्त्यांनी सांगितले की चीनमधील सॉफ्टवेअर इंजिनियरला 8,000 ते 15,000 युआन (सुमारे ₹93,000 ते ₹1.75 लाख) मासिक पगार मिळतो.Glassdoor च्या डेटानुसार, 1 ते 3 वर्षांच्या अनुभव असलेल्या ज्युनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियरला सरासरी 3.32 लाख युआन वार्षिक पगार मिळतो म्हणजे सुमारे 45,000 USD, किंवा अंदाजे 37–40 लाख वार्षिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.