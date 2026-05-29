CIDCO: सिडकोची भरती आणखी लांबणीवर, नवी तारीख होणार जारी; अधिकाऱ्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मुंबई : सिडकोकडून निघणाऱ्या भरती प्रक्रियेला उमेदवारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत १९२ पदांच्या भरतीनंतर आता पुन्हा सिडकोकडून भरती प्रक्रिया सुरु केली जात होती. मात्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी लागू केलेल्या आचारसंहितेमुळे ही भरती लांबणीवर गेली होती. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विधान परिषद निवडणुकीसाठी लागू केलेल्या आचारसंहितेमुळे सिडकोची भरती प्रक्रिया पुन्हा थांबली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच याबाबत अंतिम निकाल जाहीर केले जातील, असे सिडको प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सिडकोने २०२३ ते २०२५ या कालावधीसाठी अभियांत्रिकी, नियोजन, सामान्य गट, लेखा आणि वास्तुकला यांसारख्या विविध विभागांमधील १० वेगवेगळ्या श्रेणीतील १९२ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. दरम्यान, वर्षभरानंतर निघालेली ही भरती पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. ज्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढली असून उमेदवारांना भरतीसाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..नियुक्तीपत्रे जारी करण्याचे निर्देशसिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी यांनी सिडकोच्या भरती प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली आहे. यामध्ये पात्र उमेदवारांची छाननी आणि पुन्हा पडताळणी केल्यानंतरच नियुक्तीपत्रे जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..सिडकोचे स्पष्टीकरणसिडकोची भरती प्रक्रियेचे काम सुरु असून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सिडकोने म्हटले आहे. याबाबत सिडकोने स्पष्टीकरण केले आहे. त्यानुसार दहापैकी चार कार्य क्षेत्रांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून संबंधित उमेदवार सेवेत रुजू झाले आहेत. तर पुढील काही दिवसांत आणखी दोन क्षेत्रांचे निकाल जाहीर करण्याची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, उर्वरित चार संवर्गांची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचेही स्पष्ट केले आले..सिडकोने विशेष श्रेणीतील पदांसाठी निकालही जाहीर केला. मात्र, याच दरम्यान निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. या कालावधीत उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली जाऊ शकत नाहीत. तथापि, सिडकोने १८ ते २५ मे दरम्यान सर्व श्रेणींचे निकाल जाहीर करून नियुक्तीपत्रे देण्याची योजना आखली होती. परंतु निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, आचारसंहिता संपल्यानंतर आणि पडताळणी झाल्यावर पात्र उमेदवारांना तात्काळ नियुक्तीपत्रे दिली जातील.– डॉ. राजा दयानिधी, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.