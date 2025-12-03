बारावीनंतरच्या प्रवेश परीक्षा

रीना भुतडा ( करिअर समुपदेशक)नवी क्षितिजेबारावीच्या सर्व परीक्षा जवळ येऊ लागल्या की विद्यार्थी आणि पालक दोघांच्या मनात ताण, प्रश्न आणि अनिश्चिततेचे ढग दाटू लागतात. अभ्यासाचे ओझे, वेळेचे नियोजन, स्पर्धेचा वाढता दबाव, मित्रांच्या तुलनेचे पडसाद आणि भविष्यातील चिंतेचे सावट, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भावनिक क्षमतेची खरी कसोटी लागते. आत्मविश्वास बळकट करून सामोरे जाण्याचा, मन स्थिर ठेवण्याचा व योग्य दिशेचा शोध घेण्याचा हाच काळ असतो..बारावीचे बोर्ड आणि प्रवेश परीक्षाबारावीचे दिवस म्हणजे निर्णयांचे, परिश्रमांचे आणि सप्तरंगी अपेक्षांचे महिने. शाळेतील चाचण्या, प्रात्यक्षिक परीक्षा, प्रिलिम्स, यांच्या ओघात विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयावर समान लक्ष देणे कठीण होते. त्यात कोचिंग क्लासमधील सततचे मॉक टेस्ट, अनेक प्रवेश परीक्षांचे अर्ज, प्रवेश परीक्षांची धडपड आणि उच्च गुण मिळवण्याचा दडपणाचा खेळ सुरूच राहतो. बोर्डाचे गुण भविष्यातील पात्रता, शिष्यवृत्ती आणि नोकरीसाठी महत्त्वाचे ठरतात; तर प्रवेश परीक्षेतील गुण/परसेंटाइल/रँक प्रतिष्ठित महाविद्यालयांची दारे उघडतात. दोन्हींचे संतुलन राखणे कठीण वाटले, तरी भविष्यासाठी महत्त्वाचे असते..तयारी असूनही चिंता; तयारी नसतानाही ताणकाही विद्यार्थी अतोनात मेहनत करूनही त्यांच्या मनात ‘काहीतरी सुटत आहे’ अशी भीती कायम राहते, काही विद्यार्थी चांगली योजना नसल्याने गोंधळात अडकतात. सोशल मीडियाचा प्रभाव, मित्रांचे रिझल्ट, पालकांचा दबाव या सर्वांचा ताण त्यांच्या मनःस्थितीवर परिणाम करतो. थकवा, चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव आणि झोपेचे विकारही या काळात वाढतात..पालकांची धडपड : मार्गदर्शन की दबाव?पालक मुलांच्या भविष्यासाठी चिंतित असल्याने विविध ट्युटर्स, क्रॅश कोर्स, टेस्ट सिरीज यांच्या पर्यायांचा पाठपुरावा करतात. त्यांच्या अपेक्षा योग्य असल्या तरी कधी कधी ही धडपड मुलांच्या मनावर अतिरिक्त दडपण म्हणून बसते. मुलांना अधिक अभ्यास करण्याची प्रेरणा मिळण्यापेक्षा स्वतःला सिद्ध करण्याची भीती वाढते. या काळात पालकांनी ऐकवण्यापेक्षा ऐकण्याची, टीकेपेक्षा प्रोत्साहनाची आणि दडपणापेक्षा विश्वासाची भूमिका निभावणे महत्त्वाचे ठरते..उपाय काय?विद्यार्थ्यांनी दर आठवड्याला नियमित मॉक पेपर्स सोडवणे, निकालांचे विश्लेषण करणे, कमकुवत भागांवर लक्ष केंद्रित करणे, अभ्यासाचे वेळापत्रक बनविणे आवश्यक आहे. बोर्ड परीक्षा व प्रवेश परीक्षा या दोन्हीसाठी उच्च गुण मिळवण्याचे स्पष्ट ध्येय ठेवून दिनचर्या तयार करावी. अभ्यासाचा वेळ, विश्रांती, पुनरावृत्ती आणि सराव हे चार स्तंभ कायम ठेवावेत. शारीरिक व्यायाम, चालणे, योग, ध्यान आणि स्ट्रेचिंग यामुळे मानसिक ताण कमी होतो आणि अभ्यासाची क्षमता वाढते. योग्य आहार, पुरेशी झोप, डिजिटल ब्रेक्स, सकारात्मक विचार आणि पालकांशी खुला संवाद विद्यार्थ्यांना स्थिर आणि आत्मविश्वासपूर्ण बनवतो..निष्कर्षपरीक्षा म्हणजे अडथळा नव्हे, तर आत्मविश्वास निर्माण करणारा टप्पा आहे. योग्य मार्गदर्शन, आधार आणि मनःशांती मिळाल्यास विद्यार्थी कोणतीही परीक्षा सहज पार करू शकतात. चला, भीतीचे ढग दूर करून विश्वास, सातत्य आणि सकारात्मकतेच्या बळावर येणाऱ्या परीक्षांकडे वाटचाल करूयात. हा काळ आव्हानांचा असला, तरी त्यातूनच उज्ज्वल भविष्याची पहिली पायरी उभी राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.