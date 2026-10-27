Scholarship Exam : इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा २१ फेब्रुवारीला होणार

पुणे - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा २१ फेब्रुवारी २०२७ रोजी होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून नियमित शुल्कासह विद्यार्थ्यांचे अर्ज ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरता येणार आहेत..राज्यातील शासनमान्य शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत इयत्ता चौथी आणि सातवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती परीक्षा देता येणार आहे. परीक्षेच्या दोन्ही प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी स्वरूपाचे असणार आहेत. प्रत्येक पेपरसाठी ए, बी, सी, डी संचाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात येतील. या दोन्ही परीक्षांसाठी उत्तरांच्या चार पर्यायांपैकी एकच पर्याय अचूक असेल, असे राज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे..अर्ज भरण्यासाठी आणि अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ -www.mscepune.inhttps://puppssmsce.in इयत्ता चौथी आणि सातीवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक -पेपर : विषय : वेळपेपर एक : प्रथम भाषा/गणित : सकाळी ११.०० ते दुपारी १२.३०पेपर दोन : तृतीय भाषा/बुद्धिमत्ता चाचणी : दुपारी २.०० ते ३.३०.परीक्षेत असे असतील गुण -पेपर : विषय : प्रश्न संख्या : गुणपेपर एक : प्रथम भाषा : २५ : ५०पेपर एक : गणित : ५० : १००पेपर एक एकूण : ७५ : १५० पेपर दोन : तृतीय भाषा : २५ : ५०पेपर दोन : बुद्धीमत्ता चाचणी : ५० : १००पेपर दोन एकूण : ७५ : १५०.ऑनलाइन अर्ज भरण्याचे वेळापत्रक -शुल्क प्रकार : कालावधीनियमित शुल्कासह : ३० नोव्हेंबरपर्यंतविलंब शुल्कासह : १ ते १५ डिसेंबरअतिविलंब शुल्कासह : १६ ते २३ डिसेंबरअति विशेष विलंब शुल्कास : २४ ते ३१ डिसेंबर(३१ डिसेंबरनंतर कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज भरता येणार नाही).परीक्षा या सात माध्यमात होईल -मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती, इंग्रजी, तेलुगु, कन्नडचुकीची जन्मतारीख भरल्यास मुख्याध्यापकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई -शिष्यवृत्तीच्या अर्जात विद्यार्थ्यांची जन्मतारीख चुकीची नोंदविल्याने विद्यार्थी गुणवत्ताधारक असूनही केवळ या चुकीमुळे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू शकतो. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी स्वत: शाळेच्या नोंदणीत खात्री करूनच जन्मतारीख अचूकपणे नोंदविणे आवश्यक आहे. चुकीची जन्मतारीख नोंदवून विद्यार्थ्यांची अर्ज भरल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.