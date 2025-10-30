CLAT Exam 2026: CLAT मध्ये होणार मोठा बदल? USA च्या LSAT प्रमाणे असू शकतो नवा पॅटर्न

Common Law Entrance Exam 2026: कॉमन अॅडमिशन टेस्ट (CLAT) मध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सलगर मंडळाने माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. USA मधील LSAT परीक्षेप्रमाणे CLAT च्या पॅटर्नमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे का, किंवा समितीने या संदर्भात जनतेकडून माहिती आणि मते मागवली आहेत..देशातील प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठांमध्ये (NLUs) प्रवेशासाठी घेतली जाणारी CLAT परीक्षा अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि आधुनिक बनवण्याची दिशा घेत आहे. या नवीन सुधारणा २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, यासाठी तज्ञ समिती सुधारणा तयार करत आहे..Tulsi Vivah 2025: तुळशी विवाह दिवशी काय करावं आणि काय टाळावं? जाणून घ्या त्याचं महत्व .समितीची रचनासमितीमध्ये भारत आणि परदेशातील नामांकित कायदा शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश आहे. सह-अध्यक्ष म्हणून प्रा. देव सैफ गंजी (ऑक्सफर्ड विद्यापीठ) आणि प्रा. तरुणाभ खेतान (एलएसई) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्रा. श्याम कृष्ण बालगणेश (कोलंबिया लॉ स्कूल), प्रा. प्रीतम बरुआ (बीएमएल मुंजाल युनिव्हर्सिटी) आणि प्रा. सुरभी रंगनाथन (केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी) हे देखील समितीचा एक भाग आहेत..मुख्य उद्दिष्टसमितीचे मुख्य उद्दिष्ट CLAT परीक्षेची गुणवत्ता, निष्पक्षता आणि प्रासंगिकता वाढवणे आहे. यासाठी:परीक्षेच्या प्रश्नांची गुणवत्ता आणि विभागीय शिल्लक तपासली जाईलअभ्यासक्रम आणि मूल्यांकन प्रणालीचा सखोल आढावा घेतला जाईल.परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर विचारसरणीचे आणि तर्कशक्तीचे अचूक मूल्यांकन करता येते हे दिसून येईल..IIT Admission Without JEE: आनंदाची बातमी! आता जेईईशिवाय प्रवेश मिळणार 'या' IIT मध्ये, जाणून घ्या कसे.जागतिक पॅटर्नचा अभ्यासही समिती अमेरिकेतील LSAT आणि ब्रिटनमधील LNAT चा तुलनात्मक सराव करेल. त्यातून मिळवलेल्या सर्वोत्तम पद्धती CLAT मध्ये लागू करता येतील का हे पाहिले जाईल, जेणेकरून परीक्षा जागतिक स्तरावरील होऊ शकेल.जनतेकडून अभिप्रायसुधारणा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक राहावी म्हणून समितीने जनतेकडून माहिती आणि मते मागवली आहेत. इच्छुक व्यक्ती त्यांचे विचार, माहिती किंवा मते गुगल फॉर्मद्वारे पाठवू शकतात. माहिती पाठवण्याची शेवटची तारीख १५ ऑक्टोबर २०२५ ते ४ नोव्हेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.