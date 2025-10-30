एज्युकेशन जॉब्स

CLAT Exam 2026: CLAT मध्ये होणार मोठा बदल? USA च्या LSAT प्रमाणे असू शकतो नवा पॅटर्न

CLAT Exam Pattern Change: कॉमन अॅडमिशन टेस्ट (CLAT) मध्ये मोठ्या बदल होण्याची शक्यता आहे. माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे
CLAT Exam Pattern Change

CLAT Exam Pattern Change

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Common Law Entrance Exam 2026: कॉमन अॅडमिशन टेस्ट (CLAT) मध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सलगर मंडळाने माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. USA मधील LSAT परीक्षेप्रमाणे CLAT च्या पॅटर्नमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे का, किंवा समितीने या संदर्भात जनतेकडून माहिती आणि मते मागवली आहेत.

Loading content, please wait...
usa
Lawyer
CLAT Entrance Exam
LSAT India
law
Law and Order

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com