मनाची पाटी कोरी करा

- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकराजू पूर्वकल्पना देऊन आला. नेहमीप्रमाणे त्याने सुरुवातच केली. ‘स्वतःच्याच मनातील विचारांची दखल कशी घ्यायची? मन ताळ्यावर कसे ठेवायचे? आपल्या कृतीचा नव्याने विचार करेल. कार्यकारणभाव शोधेल. असे सगळे शक्य कसे करायचे?’.‘या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी तुला संशोधकांनी माकडाच्या एका गटावर केलेल्या प्रयोगाची माहिती देतो.’ ‘एका मोठ्या पिंजऱ्यात काही माकडे सोडली गेली. त्याच पिंजऱ्यात ठेवलेल्या शिडीच्या वरच्या टोकाला केळांचा घड ठेवला. केळाचा घड दिसताक्षणी, मुख्य माकड त्याकडे धावले..पहिली पायरी चढताक्षणीच विद्युत प्रवाहाने हलकासा झटका बसेल, अशी व्यवस्था केलेली होती. तत्क्षणी ते माकड वेदनेने चित्कारत परत फिरले. तोवर दुसरे माकड धावले. पहिल्या माकडाने, दुसऱ्या माकडाच्या मुस्काटात मारली. का ते दुसऱ्या नंबरच्या माकडाला कळले नाही. उर्वरित माकडांनीही मार खाल्ला. आता पहिल्या टोळीतील एक माकड सोडून इतर माकडांना बाहेर काढले..नवीन चार माकडे आत सोडली. त्याबरोबर एक माकड केळांकडे धावले. आधीच्या माकडाने त्याला अडवले आणि झापडले. आपण का मार खाल्ला? हे त्या नवीन माकडाला कळले नाही. त्याला का मारले, हे जुन्या माकडालाही माहीत नव्हते. त्याचे एकच प्रोग्रॅमिंग झाले होते, ते म्हणजे केळांकडे धावणाऱ्या माकडाला बडवायचे. दरम्यान शास्त्रज्ञांनी शॉक देणारी यंत्रणा बंद केली होती..माकडेच ती, आपण माणसेही असे वागतो का रे, कधीकधी? असा प्रश्न कदाचित तुला पडू शकतो. त्याचे उत्तर होय असे आहे. कारण परिस्थिती बदलू शकते. नव्याने काही बदल घडलेला असू शकतो किंवा नवीन शक्यता तपासून बघायची गरज आहे, असे एखाद्याला गरजेचे वाटत नाही. तो मळलेल्या वाटेवरूनच चालणे पसंत करतो. यातच त्याला कमालीचे सुख वाटत असते.या परिचित क्षेत्रात तो स्वतःला सुरक्षित समजत राहतो. नेमके याच क्षणी पुनरावलोकन करणे गरजेचे ठरते. नव्याने एखादी गोष्ट शिकणे, मनाची पाटी कोरी करणे आणि पुन्हा नव्याने एखादी नवी गोष्ट शिकणे ही प्रक्रिया अंगीकारणे आवश्यक ठरते. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया व्हायला हवी..माकडांवर केलेला प्रयोग काय सुचवतो तर, जुन्या अनुभवांचा प्रभाव कधी कधी अनावश्यक भीती किंवा चुकीच्या मर्यादा निर्माण करतो. त्याला सोडून देणं हेच पुढचं पाऊल आहे आणि योग्य माहितीच्या आधारे पुन्हा प्रयत्न करणं त्या माकडाचे मनाचे प्रोग्रॅमिंग झाले होते, आपले होण्याची शक्यता असते.‘शिकणे–कानाआड टाकणे–पुन्हा नव्याने काही शिकणे याने आणखीन काय मिळणार?’ राजूचा योग्य सवाल..‘संस्कारांच्या प्रभावाखाली कदाचित निर्माण झालेली बंद मानसिकता खुल्या लवचिकतेकडे झुकू शकते. याने आपणच आपल्या या आधी सांगितलेल्या काही किंवा इतरही अनेक समजूती-गैरसमजूती, भ्रम, भ्रामक कल्पना, विश्वास-अंधविश्वास तपासून बघू शकू.’‘हे सगळे तपासायला, आधी आपल्याकडे काहीतरी आदर्श निकष असायला हवेत ना?’ राजूने अगदी बरोबर विचारले.‘बरोबर आहे तुझं, पण जगण्याचे निकष हा वेगळा स्वतंत्र विषय आहे. याबद्दल पुन्हा केव्हातरी नंतर चर्चा करूयात.’ मी आमच्या या मित्राला आवरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.