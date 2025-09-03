मटेरिअल मशिनिंगमधील अचूकता

डॉ. राजेश ओहोळ - करिअर मार्गदर्शकपारंपरिक मशिनिंग पद्धती (उदा., टर्निंग, मिलिंग आणि ग्राइंडिंग) कालांतराने हळूहळू बदलल्या आहेत. तथापि, संख्यात्मक नियंत्रक आणि संगणक संख्यात्मक नियंत्रित मशिन्सच्या आगमनाने योग्य गती, अधिक लवचीकता, वाढीव ऑटोमेशन, अधिक जटिल भाग, भूमिती आणि अचूकतेकडे वेगवान कल दिसून आला आहे. .प्रगत मटेरिअलचा वाढता वापर उदयोन्मुख प्रक्रियांच्या वाढीस चालना देत आहे. नवीन उत्पादने आणि मॉडेल्सच्या परिचयातील वेगवान गतीमुळे अधिक उत्पादन लवचीकतेचा शोध सुरू होत आहे. मॉड्युलर टुलिंग आणि फिक्स्चरिंगच्या वापराद्वारे लवचीकता आणि जलद बदल अधिक महत्त्वाचे होत आहेत. लवचीकतेचा शोध यंत्रसामग्रीपासून बहुउद्देशीय संगणक संख्यात्मक नियंत्रित मशिनिंग केंद्रांच्या वाढत्या वापराकडे वळत आहे..जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहण्यासाठी, डिस्क्रिट-पार्ट उद्योगाने वेळेवर स्पर्धात्मक किमतीत नावीन्यपूर्ण, दर्जेदार उत्पादने तयार केली पाहिजेत. जपानच्या यशावरून दिसून येते की, बाजारपेठेतील मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन अचूकतेमध्ये सुधारणा आणि नियंत्रण महत्त्वाचे आहे. अदलाबदल, स्वयंचलित असेंब्ली, लघुकरण, एकत्रीकरण, डिझाइन साधेपणा आणि सुधारित कामगिरी आणि विश्वासार्हतेसाठी कडक अभियांत्रिकी सहिष्णुता आवश्यक आहे..मशिनिंग अचूकतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मशिनिंग प्रक्रियांची चांगली समज, अधिक अचूक मशिन टूल्स आणि निर्धारक उत्पादन तत्त्वे आणि प्रक्रियेतील, प्रक्रिया-अंतरिम व प्रक्रिया-नंतरचे मोजमाप वापरून मजबूत अनुकूल प्रक्रिया नियंत्रण आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान आणि उत्पादन उद्योग मशिनिंग स्पर्धात्मकतेसाठी प्रक्रियेत मापन आणि नियंत्रण हे प्रमुख तंत्रज्ञान म्हणून पाहतात..मटेरिअल मशिनिंग संशोधन आव्हानेउत्पादन अचूकतेमध्ये सुधारणा आणि नियंत्रण दोन्ही सहाय्यक पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहेत. ज्यामध्ये मापन, मॉडेलिंग आणि विश्लेषण पद्धती, योग्य सेन्सर्स, मानके, विश्वसनीय मशिनिंग डेटा आणि अचूकतेच्या खर्चावर डेटाबेस समाविष्ट आहेत.उत्पादन अचूकतेसाठी मेट्रोलॉजीचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. प्रक्रिया नियंत्रणासाठी, उत्पादनाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी आणि उत्पादन अचूकता सुधारण्यासाठी अचूक मोजमाप तंत्रज्ञानातील संशोधन आवश्यक आहेत.मशिन टूल कॅरेक्टरायझेशनच्या क्षेत्रात, जलद, प्रत्यक्ष, व्यावहारिक मापन प्रक्रिया आणि अर्थपूर्ण अचूकता मापदंड विकसित करण्याची आवश्यकता आहे..राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या शब्दावली आणि मापन आणि विश्लेषण पद्धतींमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.शेवटी, प्रगत मटेरिअलचा वाढता वापर, लवचीकतेची वाढती मागणी, जलद बदल, उच्च अचूकता आणि जास्त थ्रूपुट यामुळे हाय-स्पीड मशिनिंग, हार्ड कटिंग, थर्मली असिस्टेड मशिनिंग, ड्राय मशिनिंग, अल्ट्रासोनिक मशिनिंग, डक्टाइल ग्राइंडिंग आणि मटेरिअल वाढ मॅन्युफॅक्चरिंग यासारख्या नवीन प्रक्रिया उदयास येत आहेत. या प्रत्येक प्रक्रियेत डिस्क्रिट पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी खूप आशा आहे. यापैकी काही उदयोन्मुख प्रक्रियांनी मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये स्थान मिळवले आहे, तर काही पारंपरिक मशिनिंग तंत्रांशी गंभीरपणे स्पर्धा करण्यापासून अजूनही वर्षानुवर्षे दूर आहेत. तरीही, उदयोन्मुख प्रक्रिया निःसंशयपणे महत्त्वाच्या ठरतात.यांत्रिक, मटेरिअल, उत्पादन, औद्योगिक, संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकी आणि भौतिकशास्त्रात शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्रिसिजन मशिनिंग आणि संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्याशी संबंधित संशोधन क्षेत्रात विस्तृत संधी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.