मटेरिअल मशिनिंगमधील अचूकता

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे पारंपरिक मशिनिंग पद्धती लवचीक, अचूक व स्वयंचलित प्रणालीमध्ये रूपांतरित होत असून जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रक्रिया मापन व नियंत्रण याला महत्त्व आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. राजेश ओहोळ - करिअर मार्गदर्शक

पारंपरिक मशिनिंग पद्धती (उदा., टर्निंग, मिलिंग आणि ग्राइंडिंग) कालांतराने हळूहळू बदलल्या आहेत. तथापि, संख्यात्मक नियंत्रक आणि संगणक संख्यात्मक नियंत्रित मशिन्सच्या आगमनाने योग्य गती, अधिक लवचीकता, वाढीव ऑटोमेशन, अधिक जटिल भाग, भूमिती आणि अचूकतेकडे वेगवान कल दिसून आला आहे.

