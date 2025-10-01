प्रयोगांना द्या, कल्पकतेची जोड!

- पूर्वा केळकर, संस्थापक - प्लस फॅक्टरकोणत्याही विषयाला त्याच्या मांडणीमुळे अधिक प्राप्त होते. सलग लिहिण्याऐवजी एखादा विषय ‘ग्राफिक्स’च्या पद्धतीने मांडला, तर पटकन कळतो आणि लक्षातही राहतो. त्यामुळेच ‘डिझाइन’ क्षेत्राला दिवसेंदिवस अधिक महत्त्व प्राप्त होत असून, या कौशल्याचा वापर ब्रँडिंग, मार्केटिंगसाठीही मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे..तुमच्या प्रवासाबद्दल थोडक्यात सांगा.मी नाशिकला कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमधून पदवीचे शिक्षण घेतले. त्याच काळात मी ‘ग्राफिक्स डिझाइन’ची थोडी माहिती घेतली व शेवटच्या वर्षी ‘आयआयटी’ आणि ‘एनआयडी’ची (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन) प्रवेश परीक्षा दिली. दोन्हीकडे माझी निवड झाली होती.त्यातून मी ‘एनआयडी’त ‘प्रॉडक्ट डिझाइन’ करण्याचा निर्णय घेतला. ही परीक्षा खूप अवघड असते. त्या वेळी देशभरातून केवळ १० जागा या अभ्यासक्रमासाठी होत्या. आताही फार संख्या नसते. तिथे मी अडीच वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर काही काळ मी अमेरिकेत होते..तिथे एका वृत्तपत्रात ग्राफिक्स डिझाइनचे काम करून अनुभव घेतला. साधारण दोन वर्षांत आम्ही भारतात आलो आणि मी कामाला सुरुवात केली. आता आमची ‘आयडिया वॉयर’ ही कंपनी असून, त्याअंतर्गत ‘प्लस फॅक्टर’ नावाचा ब्रँड आम्ही सुरू केला आहे. ‘एनआयडी’सह विविध संस्थांमध्ये मी डिझाइन शिकवायलाही जाते..या क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?तुमच्या डोक्यातील कल्पना तुम्हाला पाहता यायला हवी, म्हणजेच ‘व्हिज्युअलाइज’ करता यायला हवी. ती अधिकाधिक सुंदर, आकर्षक, ग्राहकांच्या सोयीची कशी करता येईल, याचा विचार करता यायला हवा.जे सगळं करताहेत त्यापेक्षा मी वेगळं काय करू शकतो याची नोंद घेता यायला हवी आणि योग्य वेळी त्यावर काम करता यायला हवी. जसं की, कोणत्याही मॉलमध्ये गेल्यावर तिथली रचना, प्रॉडक्ट्सचं पॅकेजिंग, रंगसंगती, मांडणी... अशा विविध घटकांचा विचार करता यायला हवा. कामाचा वेळ, गुणवत्ता सांभाळून तंत्रज्ञानाचा अचूक वापरही करता यायला हवा. त्याचा अतिरेक टाळावा. रोजच्या वापरातील वस्तूंकडे, घटनांकडे ‘डिझायनर’ आणि ‘यूजर’च्या नजरेतून पाहता यायला हवं..‘एआय’चा तुमच्या क्षेत्रावर परिणाम कसा होतो आहे?वर्तमानातील ‘एआय’चा वापर आणि भविष्यातील त्याचा परिणाम यांची माहिती प्रत्येकाने घ्यायला हवी. ‘एआय’ने कामाचा वेळ वाचला, प्रयोग करण्याची क्षमता वाढली, बदल करणं सोपं झालं हे खरं! पण, निर्णयक्षमता, अनुभव, कल्पकता, गुणवत्ता यासाठी ‘एआय’वर पूर्णतः अवलंबून राहता येत नाही.तिथे मानवी कौशल्ये लागतातच. जे लोक वेगवेगळे ‘डॉट्स’ जोडून चित्र पूर्ण करू शकतात, ते प्रशिक्षण घेऊन नक्कीच तग धरू शकतील. ‘एआय’चा वापर कौशल्याने केल्यास कुठलाही धोका नाही..‘डिझाइन’ करताना‘सॉफ्टवेअर’ आणि ‘स्किल्स’चा योग्य तो समन्वय साधा.‘एआय’चा वापर कुशलेतेने करा. त्याच्या आहारी जाऊ नका.तुमच्या क्षमता आणि कौशल्य याहीपेक्षा ‘क्लाएंट’ची गरज, आवड ओळखा.(शब्दांकन : मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.