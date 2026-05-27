शिक्षण चिंतन : निपुणता आधारित शिक्षण : पाठांतराकडून विचारकौशल्यांकडे

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाआजच्या माहिती युगात मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे विद्यार्थ्यांना काही क्षणांत प्रचंड प्रमाणात माहिती मिळते. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ माहिती गोळा करणे राहू शकत नाही. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग प्रत्यक्ष जीवनात करता येणे, चिकित्सक विचार करता येणे, योग्य निर्णय घेता येणे, समस्या सोडवता येणे आणि नव्या परिस्थितींमध्ये ज्ञानाचा वापर करता येणे अधिक महत्त्वाचे ठरते..त्यामुळे विद्यार्थी काय पाठ करतो, यापेक्षा त्याला काय समजते, तो कसा विचार करतो आणि शिकलेल्या गोष्टींचा उपयोग कसा करतो याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात निपुणता-आधारित अथवा क्षमता-आधारित शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. इतरांनी काय केले, कसे केले यांतून शिकणे महत्त्वाचे असतेच; परंतु त्याहूनही जीवनातील अनिश्चित समस्यांना स्वतः सामोरे जाण्याची तयारी असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ही तयारी करून घेण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणजे निपुणता आधारित शिक्षण होय..निपुणता ही केवळ ज्ञान किंवा एखादे स्वतंत्र कौशल्य नसून ज्ञान, कौशल्ये आणि वृत्ती या तीन घटकांच्या एकात्मिक संयोगातून तयार होणारी क्षमता आहे. प्रत्यक्ष जीवनात किंवा कामाच्या ठिकाणी प्रभावी कार्य करण्यासाठी या तिन्ही घटकांची आवश्यकता असते. एखाद्या व्यक्तीकडे भरपूर ज्ञान असेल, परंतु ते प्रत्यक्ष वापरण्याचे कौशल्य नसेल, तर त्या ज्ञानाचा उपयोग मर्यादित ठरतो. त्याचप्रमाणे ज्ञान आणि कौशल्ये असूनही सकारात्मक वृत्ती, जबाबदारीची जाणीव, सहकार्यभावना किंवा कामाप्रती प्रामाणिकता नसेल, तर व्यक्ती अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या शिक्षकाकडे विषयाचे उत्तम ज्ञान आणि अध्यापन कौशल्य असले, तरी त्याच्याकडे योग्य वृत्ती म्हणजे विद्यार्थ्यांविषयी संवेदनशीलता, संयम आणि सकारात्मक दृष्टिकोन नसेल तर अध्यापन प्रभावी ठरणार नाही. त्यामुळे निपुणता म्हणजे केवळ ''काय माहीत आहे (ज्ञान)?'' किंवा ''काय करता येते(कौशल्य)?'' एवढ्यावर मर्यादित न राहता ''कोणत्या वृत्तीने करता येते?'' हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच निपुणता आधारित शिक्षणामध्ये ज्ञान, कौशल्ये आणि योग्य वृत्ती यांच्या संतुलित विकासावर भर दिला जातो..जीवन, त्यातला व्यवहार, परिस्थिती ही पाठ्यपुस्तकाप्राणे, त्यातल्या प्रश्नांसारखी पूर्वनिश्चित किंवा एका ठरावीक उत्तराच्या नसतात. करिअरची निवड, बदलते तंत्रज्ञान, नातेसंबंध, आर्थिक निर्णय, सामाजिक आव्हाने किंवा अनपेक्षित संकटे अशा अनेक परिस्थितींना व्यक्तीला सतत सामोरे जावे लागते. अशा वेळी केवळ माहितीचे पाठांतर किंवा पूर्वतयारी केलेली उत्तरे उपयोगी पडत नाहीत. त्यासाठी परिस्थितीचे विश्लेषण करता येणे, प्रश्न विचारता येणे, उपलब्ध माहितीचा योग्य वापर करता येणे, निर्णय घेता येणे, सहकार्य करता येणे आणि नव्या परिस्थितींशी जुळवून घेता येणे आवश्यक असते. हीच कौशल्ये निपुणता आधारित शिक्षणातून विकसित केली जातात..या शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थ्यांना फक्त ''काय शिकायचे?'' हे सांगितले जात नाही, तर ''शिकलेल्या गोष्टींचा उपयोग कसा करायचा?'' हेही शिकवले जाते. प्रकल्प, प्रयोग, चर्चा, समस्या-आधारित अध्ययन आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये विचारकौशल्ये, आत्मविश्वास आणि समस्या निराकरणाची एकात्मिक क्षमता विकसित होते. त्यामुळे जीवनातील अनिश्चिततेला घाबरण्याऐवजी तिला समर्थपणे सामोरे जाण्याची तयारी निर्माण होते. म्हणूनच जीवनातील अनिश्चित परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी करून देण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणजे निपुणता आधारित शिक्षण होय..निपुणता आधारित शिक्षण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अध्यापन पद्धतीतही बदल आवश्यक आहे. धडा वाचून प्रश्नोत्तरे लिहून घेण्याच्या पारंपरिक पद्धतीऐवजी चर्चा, प्रयोग, प्रकल्प, कार्यपत्रिका आणि उपयोजनाधारित अनुभवांवर भर द्यावा लागेल. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृतीतून शिकण्याची संधी दिल्यास त्यांच्या ज्ञानाचा जीवनाशी संबंध जोडला जातो. 'एनसीईआरटी'ची नव्याने तयार केलेली पाठ्यपुस्तकेही याच दृष्टिकोनातून विकसित करण्यात आली आहेत.