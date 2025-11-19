StudyRoom Live Sessions: १२ वी नंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करावी? जाणून घ्या सकाळ+ स्टडीरूमचे खास लाईव्ह सेशनमध्ये

Competitive Exam Preparation After 12th: तुम्ही १२वी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि पुढे काय करावे असा विचार करत आहात का? सरकारी नोकरी करायची आहे, पण तयारी कशी सुरू करावी हे ठरवता येत नाहीय? अशा परिस्थितीत अनेक विद्यार्थी संभ्रमात पडतात..योग्य मार्गदर्शनाशिवाय तयारी सुरू करणे आणि योग्य निर्णय घेणे अवघड असते. यासाठी सकाळ + स्टडीरूम तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे खास मोफत लाईव्ह सेशन, जिथे अनुभवी मार्गदर्शक श्री. महेश शिंदे (ज्ञानदीप अकॅडेमी) हे बुधवार, २६ नोव्हेंबर २०२५ ला, सायंकाळी ५:०० वाजता, सकाळच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी सर्व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://forms.gle/bTWZ2BFmjAz1vDX46 या रजिस्ट्रेशन लिंकवर करून अर्ज भरू शकतात..Maharashtra CET Exam: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता CET परीक्षा वर्षातून तीनदा होणार, वाचा नवीन नियम.सेशनमध्ये काय शिकायला मिळेल?१२ वी नंतर कोणकोणत्या स्पर्धा परीक्षा देता येतीलतयारीची योग्य सुरुवात कशी करावीकोणती पुस्तके वाचावी आणि अभ्यासाची रणनीती कशी ठरवावीसरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रभावी तयारीचे टिप्स.सेशनची माहितीमार्गदर्शक: श्री. महेश शिंदे (ज्ञानदीप अकॅडेमी)विषय: १२ वी नंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करावी?कधी: बुधवार, २६ नोव्हेंबर २०२५वेळ: सायंकाळी ५:०० वाजताकुठे: सकाळच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर.French Biochemist Tip: रक्तातील साखरेवर नियंत्रण हवे? हा फ्रेंच बायोकॅमिस्टचा सोपा 'मील हॅक' वापरा!.हा सेशन फक्त मार्गदर्शनापुरता नाही, तर तुमच्या यशाच्या प्रवासाला योग्य दिशा देणारा पहिला टप्पा आहे. तुम्ही एकदम सुरुवातीपासूनच योग्य तयारी करून आपल्या स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी नोकरीच्या स्वप्नाकडे confidently पुढे जाऊ शकता. आजच नोंदणी करा आणि हा खास लाईव्ह सेशन मिस करू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.