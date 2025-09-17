- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकउद्योगाच्या विविध शाखांमध्ये एरोनॉटिक्सपासून कारनिर्मितीपर्यंत आणि यंत्रसामग्री देखभालीपासून ते स्थापत्य अभियांत्रिकीपर्यंतच्या विविध क्षेत्रांमध्ये शॉक आणि कंपन विश्लेषण संबंधित विषयातील संशोधन महत्त्वाचे ठरते. गतिमान भारनियमनावर अवलंबून असलेल्या विविध संरचनांचे कंपन सुरक्षितता आणि आर्थिक बाबी ह्या दोन्ही दृष्टीने एक गंभीर समस्या बनते आहे..नवे तंत्रज्ञानसध्याच्या काळात उंच इमारतींच्या संरचनेसाठी डंपिंग तंत्रात अचानक भूकंपात इमारतींची सुरक्षितता सुनिश्चित करणारी रचना कशी बांधायची आणि भूकंपाचे संकट कमी करण्यात निर्णायक भूमिका बजावणारी अधिक सुरक्षित, वाजवी आणि प्रभावी अशी नवीन प्रणाली रचना कशी स्वीकारायची याबाबत प्रगती झाली आहे. भूकंपाच्या घटनांसह विविध स्रोतांमुळे होणाऱ्या कंपनांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, इमारती आणि पुलांवरील भार, ब्रेकिंग आणि रहदारीमुळे निर्माण होणाऱ्या कंपनांसाठी डॅम्पर्सचा वापर केला जातो..शॉक आणि कंपन प्रतिसादांचे विश्लेषण ही प्रणाली, रचना किंवा यंत्रणेच्या गतिमान गुणधर्मांची तसेच दिलेल्या उत्तेजनाला अपेक्षित प्रतिसाद तपासण्यासाठी प्रारंभिक बिंदू आहे. या दृष्टिकोनाद्वारे पुढील बाबी निश्चित केल्या जाऊ शकतात -एखादी विशिष्ट प्रणाली, रचना किंवा यंत्रणा तिचे अपेक्षित कार्य पूर्ण करेल की नाही.या व्यतिरिक्त संरचनेवर कार्य करणाऱ्या गतिमान भारांच्या परिणामांचे अंदाज लावता येतात. जसे की, गतिमान ताण आणि आवाजाची पातळी यांचे तर्कसंगत भाकित करता येते. याद्वारे संरचनेची उपयुक्तता राखता येईल, तसेच ती जास्तीत जास्त वाढवता येईल.गतिमान प्रतिसादावर सर्वाधिक परिणाम करणारे संरचनात्मक पॅरामीटर्स शोधण्यास मदत होते. यामुळे प्रतिसादात कोणतीही सुधारणा किंवा बदल आवश्यक असल्यास ती संरचना योग्य मार्गाने सुधारित केली जाऊ शकते. .आवश्यकताकंपन विश्लेषण ही शक्तिशाली तंत्रांवर आधारित असलेली यंत्रणा आहे. याद्वारे संरचनांची तपासणी करणे किंवा सामग्रीचे निरीक्षण करणे, दोष आणि नुकसान शोधणे आणि आताच्या काळानुसार त्याची दुरुस्ती करणे शक्य होते.अचानक बसणारे हादरे आणि कंपन विश्लेषणाशी संबंधित औद्योगिक आणि शैक्षणिक संशोधक समुदायांचे नेतृत्व करणारा हा शास्त्र-तंत्रज्ञानाचा विषय अलीकडच्या वर्षांत अधिक व्यापक होतो आहे. आधुनिक अभियांत्रिकीच्या विकासासाठी तांत्रिक उपकरणे आवश्यक असतात, ज्यातून कार्यक्षमतेची विश्वासार्हता दर्शविली जाते..व्यापकताकंपन विश्लेषण ही यांत्रिक प्रणालीच्या स्थितीचे निरीक्षण आणि निदान करण्यासाठीचे एक व्यवहार्य तंत्र आहे. संरचनात्मक स्थिरतेच्या दृष्टिकोनातून कंपन विश्लेषणावरील संशोधनाचा अभ्यास करणे अनिवार्य आहे. अशा प्रकारे कंपनावरील अभ्यास हा यांत्रिक डिझाइन आणि अपयश विश्लेषणाचा अविभाज्य भाग आहे..कंपन विश्लेषणाचे विविध प्रयोग मशिनचे आयुष्य वाढवू शकतात, देखभालाची खर्च कमी करू शकतात आणि ‘ऑप्टिमायझेशन’मध्ये उपयुक्त ठरू शकतात. मेकॅनिकल, एरोनॉटिकल, मटेरिअल सायन्स, प्रॉडक्शन, इंडस्ट्रिअल इंजिनिअरिंग तसेच फिजिक्समधील शिक्षणधारकांना यांत्रिक प्रणालींच्या कंपनांशी संबंधित संशोधनात विस्तृत वाव मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.