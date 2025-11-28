एज्युकेशन जॉब्स

Contract Teacher Appointment: कमी पटाच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती; २० पेक्षा कमी पटाच्या वर्गांचे ५ डिसेंबरपूर्वी समायोजन

Contract Teacher Appointment: संचमान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या निर्णयानुसार दहापेक्षा कमी आणि २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांचे समायोजन लवकरच होणार आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Contract Teacher Appointment: संचमान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे आता दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळा तथा वर्गावर प्रत्येकी एक तर २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्ये एक कंत्राटी आणि एक नियमित शिक्षक नेमण्यात येणार आहे.

