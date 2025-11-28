Contract Teacher Appointment: कमी पटाच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती; २० पेक्षा कमी पटाच्या वर्गांचे ५ डिसेंबरपूर्वी समायोजन

Contract Teacher Appointment: संचमान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे आता दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळा तथा वर्गावर प्रत्येकी एक तर २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्ये एक कंत्राटी आणि एक नियमित शिक्षक नेमण्यात येणार आहे..त्यानुसार, राज्यातील कमी पटाच्या १८ हजार १०६ शाळा असून, त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १६५ आणि खासगी अनुदानित प्राथमिक सुमारे ५० शाळा आहेत. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोग्य न्यायालयाने ५२ वर्षे वयापर्यंतच्या शिक्षकांना (इयत्ता पहिली ते आठषीच्या वर्गावरील) दोन वर्षात 'टीईटी' उत्तीर्ण होण्याचे आदेश दिले. .Pneumonia Risk: थंडीत व्हायरल न्यूमोनियाचा धोका का वाढतो? जाणून घ्या डॉक्टरांकडून कारण आणि उपाय .२३ नोव्हेंबर रोजी झालेली 'टीईटी' त्या शिक्षकांची पहिली संधी होती. तो निर्णय रद्द व्हावा, यासाठी शिक्षकांचे प्रयत्न सुरू असतानाच, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय उत्य न्यायालयाने मान्य केला, त्यामुळे हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त न होण्याची चिंता सतावू लागली आहे. दुसरीकडे, संचमान्यतेच्या निर्णयानुसार माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता नववी च दहावीच्या ज्या वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, तेथील शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. त्यांच्या समायोजनासाठी ५ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..'माध्यमिक 'च्या पाचवी ते आठवीसाठीही कंत्राटी शिक्षकखासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता नववी व दहावीच्या ज्या वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, तेथील शिक्षकांचे दुसरीकडे समायोजन केले जात आहे. पण, माध्यमिक शायील पाचवीच्या वर्गात कमी पटाच्या वगावरील शिक्षकांचे काय? यावरील निर्णय अजूनही शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला नाही. परंतु, त्या वर्गावरील नियमित शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याने तेथे कराही शिक्षकव प्यावे लागणार आहेतसोलापूर झेडपी शाळांची स्थितीएकूण शाळा: २,७७५दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळा: ५३२० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा: ११२कंत्राटी शिक्षकांची भरती : १६५.Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या व्रताचे नियम आणि फायदे.१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील निकषांनुसार, दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्ये प्रत्येकी एक कंत्राटी शिक्षक नेमला जाईल. तसेच २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर एक नियमित व एक कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची तरतूद त्या शासन निर्णयाल केली आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.