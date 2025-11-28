एज्युकेशन जॉब्स

Contract Teacher Bharti: राज्यात कंत्राटी शिक्षक भरतीची मोठी घोषणा! १८,६०८ शाळांमध्ये नियुक्ती होणार

Eligibility Criteria For Contract Teacher Bharti: राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये लवकरच कंत्राटी शिक्षक भरती होणार आहे. यात १८,६०८ शाळांमध्ये नियुक्ती होणार असून, शिक्षक होण्याची ही सुवर्णसंधी आहे
Eligibility Criteria For Contract Teacher Bharti

Eligibility Criteria For Contract Teacher Bharti

Monika Shinde
Contract Teacher Recruitment In The State: तुमचं शिक्षक होण्याचे स्वप्न असेल तर तुमच्यासाठी मोठी बातमी आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची मेगा भरती होणार आहे. या भरतीत एकूण १८,६०८ शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्त केले जातील, हे प्रशासनाने अधिकृत माहिती जाहीर केले आहे.

