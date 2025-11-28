Contract Teacher Bharti: राज्यात कंत्राटी शिक्षक भरतीची मोठी घोषणा! १८,६०८ शाळांमध्ये नियुक्ती होणार

Contract Teacher Recruitment In The State: तुमचं शिक्षक होण्याचे स्वप्न असेल तर तुमच्यासाठी मोठी बातमी आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची मेगा भरती होणार आहे. या भरतीत एकूण १८,६०८ शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्त केले जातील, हे प्रशासनाने अधिकृत माहिती जाहीर केले आहे..यात २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या पट असलेल्या शाळांमध्ये १ कंत्राटी शिक्षक नेमला जाणार आहे. तर दहा पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या शाळांमध्ये १ नियमित आणि १ कंत्राटी शिक्षक नियुक्त केले जातील. आणि या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे..World Travel: जगभरातील १० ठिकाणे जी आयुष्यात एकदा तरी पाहायलाच हवीत!.राज्यातील शाळांची आकडेवाडीजिल्हा परिषदेकडील एकूण ६४,००० शाळा आहेत.दहा पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या शाळा: ८,०८९२० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या शाळा: १८,१०६या आकडेवारीनुसार १८,१०६ शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरती केली जाणार आहे..माध्यमिक शाळांमध्येही भरतीनववी व दहावी वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल.पाचवी ते आठवी वर्गासाठी, नियमित शिक्षकांची अतिरिक्त नेमणूक होईल.कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती फक्त नववी व दहावी वर्गासाठी होईल..Overthinking: ओव्हरथिंकिंगचा कंटाळा आला? जपानी लोकांच्या ‘या’ खास पद्धती नक्की वापरून बघा!.भरती प्रक्रियेची मुदतशिक्षक भरतीसाठी आणि समायोजनासाठी प्रशासनाने ५ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.या प्रक्रियेत राज्यातील तीन हजार शिक्षकांना आधीच समायोजित केले जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.