CRPF Constable Recruitment 2026 Last Date : कॉन्स्टेबल भरतीसाठी अर्ज करण्याची आज अंतिम तारीख, ९१९५ सरकारी नोकऱ्यांसाठी असा करा अर्ज

केंद्रीय रिजर्व पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) कांस्टेबल (तकनीकी, ट्रेड्समन) आणि पायनियर विंग पदांसाठी सुरू केलेल्या भर्ती प्रक्रियेत आज १९ मे २०२६ रोजी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत संपत आहे. ज्या इच्छुक उमेदवारांनी अद्याप अर्ज केले नाहीत, त्यांनी तातडीने अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या मोहिमेद्वारे एकूण ९१९५ सरकारी पदांची भरती होणार आहे..या भर्ती प्रक्रियेला २० एप्रिल २०२६ रोजी सुरुवात झाली होती. दहावी उत्तीर्ण उमेदवार या संधीचा लाभ घेऊ शकतात. आज शेवटचा दिवस असल्याने उमेदवारांनी त्वरित अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन सीआरपीएफकडून करण्यात आले आहे.मुख्य मुद्देसीआरपीएफच्या या मोठ्या भर्ती मोहिमेत ९१९५ पदे उपलब्ध आहेत. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने चालली आहे. अधिकृत वेबसाइट crpf.gov.in वरून उमेदवार अर्ज भरू शकतात. या भरतीत कांस्टेबल टेक्निकल आणि ट्रेड्समन पदांसह पायनियर विंगमधील रिक्त जागांचा समावेश आहे..महत्त्वाच्या तारखाअर्ज करण्याची प्रक्रिया २० एप्रिल २०२६ रोजी सुरू झाली आणि आज १९ मे २०२६ रोजी संपत आहे. फीस भरण्याचीही शेवटची तारीख आजच आहे. अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी २१ ते २३ मे २०२६ दरम्यान विंडो उपलब्ध असेल. परीक्षेची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून, प्रवेशपत्र परीक्षेच्या ३-४ दिवस आधी उपलब्ध होईल. निकाल परीक्षेनंतर काही दिवसांत घोषित केला जाईल.अर्ज शुल्क आणि भुगतान पद्धतसामान्य, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील उमेदवारांना १०० रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. मात्र एससी, एसटी श्रेणीतील उमेदवार आणि सर्व महिला उमेदवारांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, आयएमपीएस किंवा मोबाइल वॉलेटद्वारे भरता येईल..वय मर्यादाड्रायव्हर पदासाठी उमेदवाराचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल २७ वर्षे असावे. इतर पदांसाठी किमान १८ वर्षे ते कमाल २३ वर्षे वय आवश्यक आहे. वयाची गणना १ जानेवारी २०२६ रोजीच्या आधारावर केली जाईल. आरक्षित श्रेणीतील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सवलत मिळेल.उपलब्ध पदेया भरतीत कांस्टेबल (तकनीकी आणि ट्रेड्समन) पदासाठी ९०९६ पुरुष आणि ७९ महिला उमेदवारांची निवड होणार आहे. तर पायनियर विंग अंतर्गत २० पदे पुरुषांसाठी राखीव आहेत..शैक्षणिक पात्रताकांस्टेबल (ड्रायव्हर) पदासाठी दहावी पास असणे आणि वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आवश्यक आहे. मोटर मेकॅनिक पदासाठी दहावी सोबत दोन वर्षांचा आयटीआय प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. इतर ट्रेड्ससाठी दहावी उत्तीर्ण उमेदवार अर्ज करू शकतात, त्यांना संबंधित ट्रेडमध्ये अनुभव किंवा कौशल्य असणे फायद्याचे ठरेल. पायनियर विंगसाठी दहावी पाससोबत एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड संगणक आधारित परीक्षा (सीबीटी), शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (पीईटी) आणि शारीरिक प्रमाणपत्र चाचणी (पीएसटी), कागदपत्र तपासणी आणि वैद्यकीय तपासणीद्वारे होईल.अर्ज कसा करावा?सर्वप्रथम crpf.gov.in वेबसाइटवर भेट द्या. रिक्रूटमेंट विभागात जा. सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समन भर्ती २०२६ लिंकवर क्लिक करा. फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. शुल्क भरा आणि फॉर्म सबमिट करा. सबमिट केलेल्या फॉर्मची प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवा.