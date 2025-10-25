एज्युकेशन जॉब्स

CSIR UGC NET December 2025: सीएसआयआर यूजीसी नेट परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढ; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक

CSIR UGC NET December Exam 2025: राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (NTA) सीएसआयआर यूजीसी नेट डिसेंबर सत्र २०२५ साठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवली आहे. जे उमेदवार अद्याप नोंदणी करू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी अर्ज करण्याची ही शेवटची संधी आहे
CSIR UGC NET December Exam 2025 Application Deadline Extended: राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (NTA) सीएसआयआर यूजीसी नेट डिसेंबर सत्र २०२५ साठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. जे उमेदवार अद्याव नोंदणी करू शकले नाहीत, त्यांना आता अर्ज करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली आहे.

