CTET Exam Schedule 2026: उमेदवारांनो लागा तयारीला! CTET 2026 परीक्षा आता दोन दिवस चालणार, CBSE कडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर

CTET Exam Date 2026: CTET 2026 परीक्षेबाबत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदा परीक्षांसाठी उमेदवारांची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढल्याने CTET 2026 परीक्षा आता एक ऐवजी दोन दिवसांत घेण्यात येणार आहे. हा बदल उमेदवारांच्या सोयीसाठी आणि परीक्षा व्यवस्थापन अधिक सुरळीत करण्यासाठी करण्यात आला आहे. .ही परीक्षा इयत्ता पहिली ते आठवी या वर्गावर शिवण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या तसेच अनेक खासगी शाळांमध्ये अध्यपनासाठी CTET पात्रता अनिवार्य मानली जाते..Government School Closures: गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? शिक्षण मंत्र्यांकडून आले धक्कादायक आकडे समोर.कधी आहे परीक्षा?सीबीएसइने जाहीर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार सीटीइटीचा २१ वा अवतार ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयोजित केला जाणार आहे. यापूर्वी ही परीक्षा फक्त आठ फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र, अर्जदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने दोन दिवसांत परीक्षा घेण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. ही परीक्षा देशभरातील सुमारे १४० परीक्षा केंद्रांवर घेतली जाणार असून, दोन्ही दिवशी प्रत्येकी दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात येईल..CTET २०२६ परीक्षा वेळापत्रकसीबीएसईने परीक्षा अशा पद्धतीने आखली आहे की उमेद्वारांना वेळेस योग्य नियोजन करता येईल.दोन्ही दिवस (७ आणि ८ फेब्रुवारी २०२६):सकाळची शिफ्ट:पेपर २ - सकाळी ९:३० ते दुपारी १२:००दुपरची शिफ्ट:पेपर १ - दुपारी २:३० ते संध्याकाळी ५:००प्रत्येक पेपरसाठी २ तास ३० मिनिटे वेळ दिला जाईल. उच्च स्तरासाठी पेपर २ सकाळी आणि प्राथमिक स्तरासाठी पेपर १ दुपारी घेतला जाईल..Paschim Maharashtra Temple Recruitment 2026: पश्चिम महाराष्ट्रातील मंदिरांसाठी लवकरच भरली जाणार नवी पदे; बक्कळ पगार अन् मिळणार ही सुविधा.परीक्षा केंद्रावर वेळेचे पालन कराCBSE ने उमेदवारांना स्पष्टपणे सूचना दिल्या आहेत की त्यांनी परीक्षा केंद्रावर किमान 60 मिनिटे आधी उपस्थित राहावे. ठरलेल्या वेळेनंतर केंद्रावर पोहोचणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही.उमेदवारांनी त्यांचे प्रवेशपत्र, ओळखपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे आगाऊ तपासावीत. कोणत्याही अफवा किंवा अनधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवू नका.CTET २०२६ ची तयारी कशी करावी?परीक्षा दोन दिवसांची असल्याने, पेपर १ आणि पेपर २ साठी वेगवेगळे सराव आराखडे तयार करा.सकाळ आणि दुपारच्या शिफ्टनुसार झोप, जेवण आणि प्रवासाची व्यवस्था करा.परीक्षा केंद्राचे स्थान आगाऊ तपासा.जर तुम्ही शेवटच्या दिवशी काहीही नवीन सराव केला नाही, तर तुमचे पुनरावलोकन पुस्तक भरा.आत्मविश्वास बाळगा आणि वेळेवर व्यवस्था करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.