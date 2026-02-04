एज्युकेशन जॉब्स

CTET Exam Schedule 2026: उमेदवारांनो लागा तयारीला! CTET 2026 परीक्षा आता दोन दिवस चालणार, CBSE कडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर

CTET 2026 Exam 2026 Date and Shift Timings: सीटीइटी २०२६ परीक्षेबाबत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांची संख्या अपेक्षापेक्षा जास्त वाढल्याने यंदाची सीटीइटी परीक्षा आता एक ऐवजी दोन दिवसांत घेण्यास येणार आहे. चला तर जाणून घेऊया सुधारित वेळापत्रक
CTET Exam Date 2026

CTET Exam Date 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

CTET Exam Date 2026: CTET 2026 परीक्षेबाबत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदा परीक्षांसाठी उमेदवारांची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढल्याने CTET 2026 परीक्षा आता एक ऐवजी दोन दिवसांत घेण्यात येणार आहे. हा बदल उमेदवारांच्या सोयीसाठी आणि परीक्षा व्यवस्थापन अधिक सुरळीत करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
exam
CBSE
CBSE Board
cbse latest news
cbse exam news
Scheduled Castes and Scheduled Tribes
exam data delay
Exam

Related Stories

No stories found.