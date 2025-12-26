CTET Feb 2026: अपूर्ण अर्जदारांसाठी शेवटची संधी; या तारखेपासून CTET अर्ज विंडो पुन्हा सुरू

CTET Feb 2026: CTET फेब्रुवारी 2026 परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेल्या उमेदवारांसाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिलासायक निर्णय घातला आहे. अर्ज करण्याची मुदत संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, CBSE ने एकदाच विशेष विंडो उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. .CBSE च्या अधिकृत निवेदयानुसार, ज्यांनी CTET 2026 साठी नोंदणी सुरू केली होती पण अर्ज अंतिमरित्या सादर करू शकले नाहीत, अशा उमेदवारांना आता अर्ज पूर्ण करण्याची संधी दिली जाणार आहे. ही सुविधा फक्त अधिकृत संकेतस्थळ ctet.nic.in वर उपलब्ध असेल..MPSC Exam Update: MPSC कडून उत्तरपत्रिकेची नवी रचना जाहीर; जाणून घ्या काय बदलले आहे.अर्ज प्रक्रियेचा तपशीलCTET फेब्रुवारी 2026 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुरू झाली होती आणि १८ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री ११. वाजता बंद करण्यात आली. या कालावधीत एकूण २५. ३० लाखाहून अधिक उमेदवारांनी यशस्वीरित्या अर्ज सादर केले.CBSE ने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, अंतिम दिवसांमध्ये संकेतस्थळावर प्रचंड ताण होता. शेवटच्या आधीच्या दिवशी सुमारे ३.५३ लाख अर्ज प्राप्त झाले, तर शेवटच्या दिवशी ४. १४ लाखांपेक्षा अधिक उमेदारांनी अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे १.६१ लाखांहून अधिक अर्ज अपूर्ण राहिले..एकदाच दिली जाणारी विशेष सुविधाCTET परीक्षा सुमारे एक वर्षाच्या खंडानंतर होत असल्याने, बोर्डाने उमेदवारांच्या तक्रारींवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे, नोंदणी अर्धवट ठेवलेल्या उमेदवारांना अर्ज पूर्ण करण्यासाठी फक्त एकदाच संधी देण्यात येणार आहे.ही विशेष विंडो27 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 11.00 वाजल्यापासून ते 30 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 11.59 वाजेपर्यंत खुली राहणार आहे..Hormone Balance Tips: हार्मोन संतुलित ठेवायचे आहेत? सायली शिंदेचे खास योग व जीवनशैली टिप्स; दैनंदिन जीवनात कसे अमलात आणायचे पाहा.नवीन अर्जांना परवानगी नाहीCBSE ने स्पष्ट केले आहे की या कालावधीत नवीन नोंदणी स्वीकारली जाणार नाही. ही सुविधा केवळ आधी सुरू केलेले अर्ज पूर्ण करण्यासाठीच आहे.उमेदवारांनी अर्ज अंतिम सबमिट करण्यापूर्वी सर्व माहिती नीट तपासून घ्यावी, कारण यानंतर कोणतीही दुरुस्ती करण्याची संधी दिली जाणार नाही, असा इशाराही बोर्डाने दिला आहे.CTET संचालकांची अधिकृत घोषणाहा निर्णय CTET संचालकांच्या स्वाक्षरीने जाहीर करण्यात आला असून, बोर्डाने याला “अंतिम आणि एकदाच दिली जाणारी संधी” असे संबोधले आहे. दिलेल्या वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवारांना पुढील कोणतीही संधी मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.