CTET Feb 2026: अपूर्ण अर्जदारांसाठी शेवटची संधी; या तारखेपासून CTET अर्ज विंडो पुन्हा सुरू

CTET Feb 2026: CTET फेब्रुवारी 2026 परीक्षेसाठी ज्या उमेदवारांचे अर्ज अपूर्ण असतील त्यांच्यासाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी आहे. 27 ते 30 डिसेंबर दरम्यान फक्त अपूर्ण अर्ज पूर्ण करता येतील
Monika Shinde
Updated on

CTET Feb 2026: CTET फेब्रुवारी 2026 परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेल्या उमेदवारांसाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिलासायक निर्णय घातला आहे. अर्ज करण्याची मुदत संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, CBSE ने एकदाच विशेष विंडो उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

