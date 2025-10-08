शब्दांवर प्रेम करायला शिकावं!

- सुजय जाधव, क्रिएटिव्ह रायटरसोशल मीडिया आणि जाहिरातीच्या युगात सर्वाधिक महत्त्व आहे ते ‘कॉन्टेन्ट’ला. त्यामुळे विविध स्वरूपात उत्तम आणि कल्पक लेखन करणाऱ्या लेखकांसाठी वेगवेगळ्या संधी आहेत. त्या वेळीच ओळखून त्यानुसार ‘क्रिएटिव्ह’ लेखन करणं जमलं, तर हे क्षेत्र हा करिअरचा उत्तम पर्याय होऊ शकतो..‘कॉपीरायटर’ किंवा ‘क्रिएटिव्ह रायटर’ होण्याचा प्रवास कसा झाला?- शाळा, महाविद्यालयात बरेच जण कथा-कविता लिहीत असतात, तशीच माझी सुरुवात झाली. मात्र, ते फक्त माझ्यापुरतं होतं. मित्र-मैत्रिणींना ऐकवण्यापलीकडे ते लिखाण गेलं नव्हतं. याच काळात मी एक नाटक लिहिलं आणि त्याचं दिग्दर्शनही केलं. त्यात काही कविताही होत्या.त्या रसिकांना आवडल्या आणि माझ्या कामाला दिशा मिळाली. मी संवाद, कविता, जिंगल वगैरे लिहू शकतो हे लोकांना कळलं आणि पुढे तशी कामे मिळत गेली. ‘कॉपीरायटिंग’च्या कार्यशाळा किंवा छोटेखानी अभ्यासक्रमही घेतले जातात. मात्र, माझा प्रवास कामातून काम असाच झाला..आजवरच्या कामाच्या अनुभवाबद्दल काय सांगशील?- मला खूप विविध पद्धतीने काम करता आलं यासाठी मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. मी कवितांचे कार्यक्रम केले, नाटक लिहिलं, अभिवाचन केलं, आकाशवाणीसाठी कार्यक्रम केले, ‘जिब्रिश कथा’ नावाचं पुस्तक लिहिलं. अलीकडच्या काळात काही प्रसिद्ध ‘ब्रँड्स’साठीही काम केलं.‘भाडिपा’च्या अनेक व्हिडिओजमध्ये येणारी ‘माझ्याशी नीट बोलायचं...’ ही ओळ मी लिहिलीय. आज ती खूप सहजपणे वापरली जाते, तेव्हा कामाचं समाधान मिळतं. पूर्णवेळ कॉपीरायटर किंवा क्रिएटिव्ह रायटर होण्यासाठी सातत्याने नवीन प्रयोग करीत राहणं आणि स्वतःच्या कामावर समाधानी न राहणं आवश्यक आहे..या क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?- शब्दांवर अतोनात प्रेम असायला हवं. लेखकाने बहुश्रुत असलं पाहिजे. प्रचंड वाचन असलं पाहिजे. वाचन म्हटल्यावर आपल्या मनात फक्त पुस्तक किंवा हल्लीच्या काळात ई-बुक वगैरे येतं. मात्र, त्या पलीकडचं वाचन एका ‘क्रिएटिव्ह रायटर’ने करायला हवं. मला स्वतःला दुकानांवरचे फलक, ट्रकच्या मागे लिहिलेल्या ओळी, जाहिराती वाचायला खूप आवडतं.तो मला माझ्यातल्या लेखकासाठीचा शब्दांचा रियाझ वाटतो. गद्य, वृत्तबद्ध, मुक्तछंद, घोषवाक्ये अशा विविध स्वरूपात लेखन करण्याचा सराव सुरू ठेवायला हवा. आजूबाजूला काय सुरू आहे? सध्याच्या काळात लोकांची आवड काय आहे? हे ओळखता यायला हवं. आपण जे पाहतो, वाचतो, ऐकतोय त्यावर विचार करून स्वतःची नवनिर्मिती करणं जमायला हवं..‘कॉपी’ फायनल करताना...जास्तीत जास्त कौशल्ये अंगी बाणवण्याचा प्रयत्न करा.लाइक, कॉमेंट आणि तात्पुरत्या कौतुकात अडकू नका.स्वतःच्या कामाचं ‘शेल्फलाइफ’ कसं वाढेल, याचा विचार करा.स्वतःच्याच एखाद्या कामाच्या प्रेमात न अडकता नवनिर्मिती करत राहा.(शब्दांकन : मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.