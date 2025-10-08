- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकमनुष्य की आयु सीमित है. मौत के बाद क्या होता हैं ये कोई नहीं जानता, ना ही मुझे परवाह है. चूँकि, इसलिए, मैं जीवन की अवधी बढ़ाकर उसकी सामग्री नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैं इसकी तीव्रता बढ़ाकर इसे बढ़ाऊंगा...- डॉ. होमी भाभा.गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्याबद्दलची एक गोष्ट सांगतात. ते रोज सूर्योदयाच्या वेळा घराच्या गच्चीत येऊन उभे राहायचे आणि पूर्वेकडे बघत राहायचे. उगवत्या सूर्याचे व बदलत जाणाऱ्या पूर्व दिशेचे अवलोकन करत राहायचे. एक दिवस त्यांच्या शिष्याने न राहवून विचारलेच, ‘गुरुदेव रोज काय बघायचे त्या पूर्वेला. तीच दिशा, तोच सूर्य, तेच तुम्ही.’गुरुदेव फक्त हसले आणि उद्गारले, ‘कालचा मी आज नाही, एका पूर्ण दिवसाने मी मोठा झालोय, तद्वत ती पूर्व आणि सूर्यही नवा आहे. रोज बदलणे, नवी होणे हा सृष्टीचा स्थायीभाव असेल, तर मी पण आज बदललेला आहे ना. नवा, ताजा आहे नं? सृष्टी रोज विकसित होत असते.’.इथे मला ‘जुने जाऊ द्या मरणालागूनी, फेकून अथवा जाळून टाका.’ या ओळींची आठवण होते. अशा विकसित अथवा प्रगतिशील मानसिकतेच्या व्यक्तींकडून सकारात्मक बदल घडलेले आहेत.कॅरोल ड्वेक या अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञाने, ‘माईंडसेट दी न्यू सायकॉलॉजी ऑफ सक्सेस’ या पुस्तकात व्यक्तीच्या मानसिकतेचे, तिने स्थिर मनोवृत्ती व प्रगतिशील मानसिकता असे दोन प्रकार वर्णिलेले आहेत..स्थिर मनोवृत्ती - असा विश्वास असतो की बुद्धिमत्ता, कौशल्ये ही जन्मजात ठरलेली असतात. व्यक्ती अपयश टाळते, कारण अपयश म्हणजे अपुरेपणाचा पुरावा मानते. आव्हानांपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती असते. टिकेला नकारात्मक दृष्टीने पाहते. यश इतरांच्या कौशल्याशी तुलना करून मोजते.प्रगतिशील मानसिकता - बुद्धिमत्ता व कौशल्य मेहनत, सराव आणि अनुभवाने वाढू शकतात असा विश्वास असतो. अपयश म्हणजे शिकण्याची संधी मानली जाते. आव्हाने स्वीकारली जातात आणि चिकाटीने प्रयत्न केले जातात. रचनात्मक टीका विकासासाठी उपयुक्त मानली जाते. यश वैयक्तिक प्रगती व सतत शिकण्यावर आधारित असते. स्थिर मनोवृत्ती आणि प्रगतिशील मानसिकता यांचे उदाहरणांसह स्पष्टीकरण असे -.विद्यार्थीस्थिर मनोवृत्ती - मी गणितात कधीच चांगला नाही, प्रयत्न करून काही उपयोग नाही.प्रगतिशील मानसिकता - गणित कठीण आहे, परंतु सराव केल्यास नक्की सुधारू शकते.खेळाडूस्थिर मनोवृत्ती - या स्पर्धेत हरलो म्हणजे मी कमजोर खेळाडू आहे.प्रगतिशील मानसिकता - हरलो म्हणजे कुठे सुधारायचं आहे हे समजलं. पुढच्या वेळी जास्त मेहनत करेल..व्यावसायिक/नोकरदारस्थिर मनोवृत्ती - माझ्यात नेतृत्वगुण नाहीत, त्यामुळे मी टीम लीडर होऊ शकत नाही.प्रगतिशील मानसिकता - नेतृत्वगुण विकसित करता येतात, अनुभव आणि शिकण्याने मी टीम लीडर होऊ शकतो.थोडक्यात स्थिर मनोवृत्ती माणसाला मर्यादांमध्ये बांधून ठेवतो, तर प्रगतिशील मानसिकता त्याला शिकण्याची, प्रयत्न करण्याची व यश मिळवण्याची संधी देतो. स्थिर मनोवृत्ती आपल्याला रडवत, तर प्रगतिशील मानसिकता लढवत ठेवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.