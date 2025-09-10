संवादात हवी उत्सुकता, सहजता, नैसर्गिकता!

- शार्दुल कदम, सहसंस्थापक - ‘अमुक तमुक’ पॉडकास्टसध्याचा काळ डिजिटल माध्यमांचा आणि त्यातही ‘पॉडकास्ट’चा असल्याचं म्हटलं जातं. दोन किंवा त्याहून अधिक जणांनी एकत्र येऊन एखाद्या विषयावर मारलेल्या गप्पा किंवा तज्ज्ञांच्या मुलाखती पाहायला-ऐकायला सगळ्यांना आवडतं. त्यातही ‘यंगस्टर्स’ची संख्या जास्त असते. लाइक, कमेंट, व्ह्यूजच्या या खेळात आपण श्रोत्यांना काय देत आहोत? काय दाखवत आहोत? आणि त्याचे परिणाम काय होतील? याबाबत सतत सजग असतो, तोच या आभासी विश्वाच्या पलीकडे असलेल्या माणसांपर्यंत पोहोचतो! .‘पॉडकास्टर’ व्हावं असं केव्हा वाटलं? तुमची सुरुवात कशी झाली?- मी आणि माझा सहकारी ओंकार जाधव असे आम्ही दोघे एका मोठ्या यू-ट्यूब चॅनेलसाठी काम करत होतो. तिथे ‘मार्केट रीसर्च’ आणि ‘कंटेट’ अशा दोन्ही प्रकारची कामे करत होतो. तो अनुभव गाठिशी होता. त्याचबरोबरीने आम्ही त्या काळात खूप इंग्लिश-हिंदी पॉडकास्टही ऐकत होतो. मराठीत तसं फार काही होत नव्हतं. आम्ही दोघांनी यावर विचार केला आणि साधारण अडीच वर्षांपूर्वी मराठीत ‘अमुक तमुक’ ‘पॉडकास्ट’ सुरू केला..‘पॉडकास्ट’ सुरू करण्यासाठी अंगी कोणती कौशल्ये असावीत?- तुम्हाला ‘पॉडकास्ट होस्ट’ व्हायचं असेल तर काही स्वतंत्र कौशल्ये अंगी असावी लागतात आणि तुम्हाला याकडे व्यवसाय म्हणून पाहायचं असेल, तर मग आणखी वेगळी कौशल्ये तुमच्याकडे असायला हवीत. मात्र, सर्वांत आधी याचा अभ्यास करायला हवा की, आजूबाजूला काय सुरू आहे?लोक काय ऐकताय-बघताय? कशाला मागणी आहे? आपण वेगळं काही देऊ शकतोय का? ते वेगळ्या पद्धतीने मांडलं जातंय का? जसं की, आता ‘सेलिब्रेटीं’ना बोलावून त्यांच्याशी गप्पा मारण्याचा ‘ट्रेंड’ आहे. मात्र, सगळीकडे तेच असेल तर तुम्ही काय वेगळं देऊ शकता याचा विचार करा. आम्ही ज्ञान-विज्ञानाशी संबंधित गोष्टींवर जास्त भर देतो..कोणत्याही गोष्टीमागची शास्त्रीय कारणमीमांसा, त्या मागचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन समजावून सांगणाऱ्या तज्ज्ञांना बोलावतो. त्यामुळे तो आमचा ‘यूएसपी’ ठरला आहे. ऐकण्याची क्षमता हे आणखी एक महत्त्वाचं कौशल्य आहे. तुमच्या ऐकण्यावर समोरच्याचं बोलणं अवलंबून असतं. तुमच्या संवादात उत्सुकता, सहजता, जिज्ञासा आणि नैसर्गिकता असेल, तर तो आपोआप रंगतो..‘मार्केट रीसर्च’ कसा करावा?- आमच्याच एका पॉडकास्टमध्ये डॉ. शिरीषा साठे यांनी फार छान सांगितलं होतं की, मला काय येतंय? काय आवडतंय? आणि समाजात किंवा मार्केटमध्ये काय हवं आहे? म्हणजेच माझा ॲटिट्यूड, ॲप्टिट्यूड आणि मार्केट रिक्वायरमेंट हे ओळखता यायला हवं.त्यासाठी उघड्या डोळ्यांनी आजूबाजूच्या भवतालाचं निरीक्षण करायला हवं. जसं आम्ही मुद्दाम थोडं ‘कॅज्युअल’ पद्धतीने बोलतो. कारण, सतत सर्व मुलाखती औपचारिक पद्धतीनेच होत होत्या. आम्ही त्यात बदल केला आणि यश आलं. तुम्हाला वेगळा विषय आणि शैली सापडली की, मग गोष्टी सोप्या होतात..‘नमस्कार’ म्हणण्याआधी...तुमचा ‘पॉडकास्ट’ ऐकणारा माणूस तुम्हाला त्याची ६० मिनिटे देतो आहे, ते तुम्ही शब्दशः सार्थकी लावा.सर्वच क्षेत्राप्रमाणे याही क्षेत्रावर ‘एआय’चा प्रभाव पडत असला, तरी ‘एआय’ तुमची जागा घेऊ शकणार नाही असं स्वतःचं व्यक्तिमत्त्व तयार करा.आपलं काम आणि त्याचे परिणाम याबाबत सदैव सजग राहा.(शब्दांकन : मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.