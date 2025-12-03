निर्णयावर ठाम राहणे

डॉ. सचिन जैन ( संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड )कौशल्य विकसनबहिणाबाई चौधरी म्हणजे बोली भाषेतल्या प्रसिद्ध कवयित्री. त्यांची एक सुंदर रचना आहे, जनी म्हणे तेच खरे, जमान्याचे सोड बाबा, घोड्यावर बसलेल्या बी हासते अन् पायी चालणाऱ्येली भी हासते. अतिशय मार्मिक ‘लेवा गणबोली’ भाषेत लिहिलेले, परंतु किती लाख मोलाची शिकवण देऊन जाते. आपण एखादा निर्णय घेतला तर, त्यावर ठामपणे उभे राहायला पाहिजे, उगाच कोण काय म्हणेल किंवा कुणी त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार करून सल्ला दिला तर लगेच निर्णय बदलू नये. .त्यावर विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे. एखादी व्यक्ती तुम्हाला एखादे काम करण्याची सूचना देते, जी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य वाटू शकते, परंतु तुमच्या मनाला एखादे काम करणे योग्य वाटत नसल्यास ते न करण्याचा निर्णय घेऊ शकता. अनेक जण एखाद्या गोष्टीसाठी चुकीचा सल्ला देत असतील, तरीही तुम्ही तुमच्या मनाला जे योग्य वाटेल, तेच करा. आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात असे सल्ले अगदी शाळा, महाविद्यालयापासून तर नोकरी, व्यवसाय सुरू करेपर्यंत विविध प्रकारच्या लोकांकडून मिळतात. यावेळी सजग राहून ठामपणे आपले निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक जण वैयक्तिक अनुभवानुसार चांगल्या हेतूनेच सल्ला देतो परंतु आपल्यासाठी तो किती योग्य आहे हे आपणच ठरवू शकतो..तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची विशेषतः प्रशासकीय सेवा परीक्षेची तयारी करत असाल तर हमखास सल्ला मिळतो, अगदी सनदी अधिकाऱ्यापासून तर तुमच्या अतिशय जवळच्या आप्तकडून, की यामध्ये वेळ वाया घालवण्यापेक्षा चांगली नोकरी करावी किंवा व्यवसाय करावा. यामध्ये चुकीचे काहीच नाही परंतु तुम्हाला काय करायचे आहे आणि त्यासाठी तुम्ही कितपत तयार आहात याची जाणीव फक्त आणि फक्त तुम्हालाचा असू शकते. म्हणून आपण त्याचा सारासार विचार करून निर्णय घ्यायला पाहिजे. आपला निर्णय कदाचित चुकूही शकतो परंतु कमीतकमी आपण त्यासाठी प्रयत्न तर केलेला असतो..खासगी जीवनातही कौंटुबिक निर्णय आपण बराचसा दुसऱ्याच्या सल्ल्याने घेतो. सल्ला घेवू नये असे नाही तथापि आपली परिस्थिती, दूरदृष्टी आणि होणारे परिणाम या गोष्टींचे विचार करून कुणाच्या भावनिक आहारी ना जाता जागरूक आणि समतोल निर्णय घेणे जास्त रास्त.अगदी खेळांच्या मैदान वरचे उदाहरण घ्या. उत्तम कर्णधार सगळ्याचा सल्ला घेऊन शेवटी स्वतः निर्णय घेतो. कारण त्याचा निर्णय योग्य किंवा अयोग्य असेल तर शेवटी जबाबदारी त्याची असते आणि तो परिस्थितीनुसार संघाच्या दृष्टीने उपयुक्त निर्णय घेण्याची क्षमता असते म्हणूनच कर्णधार बनविलेला असते. आपला निर्णय दुसऱ्याचा भरवशावर ठरविला तर त्याच्या कौशल्यावर आणि पदाच्या योग्यतोवर तर प्रश्न उठणारच, त्याचप्रमाणे संघाची कामगिरी देखील खालावणार.म्हणून - ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.