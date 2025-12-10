एज्युकेशन जॉब्स

परिस्थितीनुसार निर्णय!

भावना, व्यावहारिकता आणि परिस्थिती यांचा योग्य समतोल साधून निर्णय घेणे हे आजच्या काळातील अत्यावश्यक कौशल्य आहे. यासाठी आत्मअनुशासन, जाणीवपूर्वक विचार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत उपयुक्त ठरते.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. सचिन जैन (संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड)

कौशल्य विकसन

माणूस भावनाप्रधान प्राणी आहे. कितीही म्हटले तरी सगळे निर्णय फक्त मेंदूने, भावनेच्या आहारी न जाता घेता येत नाहीत. व्यवहारिक जीवनात, विशेषतः आपण व्यावसायिक भविष्याची दिशा ठरवीत असतो ते वय, भोवतालचे वातावरण, नवनवीन महत्वाकांक्षा, नवी नाती, ऋणानुबंध अशी बरीच गणिते आपल्या निर्णयाचा भाग बनतात. अशावेळी मनाचा, व्यावहारिकतेचा, आणि परिस्थितीचा समतोल साधत आपल्या भविष्याची दिशा ठरवली जाऊ लागते.

