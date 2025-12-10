परिस्थितीनुसार निर्णय!

डॉ. सचिन जैन (संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड)कौशल्य विकसनमाणूस भावनाप्रधान प्राणी आहे. कितीही म्हटले तरी सगळे निर्णय फक्त मेंदूने, भावनेच्या आहारी न जाता घेता येत नाहीत. व्यवहारिक जीवनात, विशेषतः आपण व्यावसायिक भविष्याची दिशा ठरवीत असतो ते वय, भोवतालचे वातावरण, नवनवीन महत्वाकांक्षा, नवी नाती, ऋणानुबंध अशी बरीच गणिते आपल्या निर्णयाचा भाग बनतात. अशावेळी मनाचा, व्यावहारिकतेचा, आणि परिस्थितीचा समतोल साधत आपल्या भविष्याची दिशा ठरवली जाऊ लागते. .अशावेळी नवीन मित्र, संबंध, तसेच सामाजिक स्तरावर आपली ओळख तयार होत असते आणि आपण या नवीन विश्वात भान नाही ठेवले तर दुसऱ्याच्या, कदाचित अनेकदा तत्सम गोष्टींमध्ये गुरफटून जातो आणि आपला मार्ग किंवा भविष्याची वाटचाल धीमी होत जाते. त्यामुळे आपल्या धेयपूर्तीसाठी लक्ष विचलित न होऊ देणे हे मोठे कौशल्य, कला आहे. काहींमध्ये हा गुण मुळातच असतो. आपल्यापैकी अनेक लोकांना हे कौशल्य विकसित करावे लागते. आधुनिक काळात त्यासाठी कार्यशाळा तर आहेतच परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखे तंत्रज्ञानही व्यवहारिक निर्णय घेण्यास मदत करतात. जेवढे चांगल्या पद्धतीने आपण ही नवीन उपकरणे आणि आविष्कारांचा उपयोग करू तेवढे तटस्थ आणि अचूक मार्ग आपण निवडू शकतो..आपण मोठे होवू लागतो आणि आपला सामाजिक प्रपंच वाढू लागतो तेवढा भोवतालच्या लोकांचा, त्यांच्या विचारसरणीचा आपल्यावर नकळत परिणाम होत जातो. उदाहरणार्थ दिवसाच्या २४ तासांपैकी कामाच्या ठिकाणी आपले ८-१० तास सहज जातात आणून त्यामुळे आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर आपला वेळ खासगी जीवनातील समस्यांपेक्षा जास्त जातो आणि स्वाभाविकच आहे की त्यांच्या समस्या, आनंदाचे क्षण हे सगळे आपल्यासोबत साजरे होतात. त्यांचा अप्रत्यक्षपणे आपल्या कामांवर विचारावर आणि संपूर्ण वातावरण परिणाम होतो. त्यातल्या समस्या, कठीण प्रसंगाचे ठसे आपल्या मनावर खोलवर रुजतात. तुम्ही त्याचे प्रत्यक्ष भागीदार नसला तरी त्याचा आपल्या खासगी जीवनात प्रभाव पाडतात. त्यामुळे करिअर, खासगी असो किंवा व्यावसायिक; यशस्वीपणे या वैचारिक चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे असल्यास तसे प्रशिक्षण आणि कला विकसित करणे अपरिहार्य आहे..या गोष्टींची जाणीवपूर्वक आठवण ठेवून त्या दृष्टीने आपले विचार, मन, शांतता, आणि स्थिरता ठेवून पुढची वाटचाल करावी. यासाठी सगळ्यात सोपे उत्तर म्हणजे कामाच्या ठिकाणी किंवा दैनंदिनीमध्ये- याची नोंद करून ठेवली म्हणजे आपल्यासमोर ते अधोरेखित राहते आणि आपल्याला त्याची जाणीव करून देते. अशा छोट्या गोष्टींमुळे आपले आयुष्य अधिक सुकर होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.