DU Recruitment: दिल्ली विद्यापीठात टीचिंग आणि नॉन-टीचिंग पदांसाठी भरती जाहीर; 2.18 लाखपर्यंत पगार; आजच करा अर्ज

Delhi University Recruitment 2025: आंबेडकर विद्यापीठ, दिल्लीने अध्यापन आणि शिक्षकेतर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइटद्वारे किंवा भारतीय प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल आणि इतर पदांसाठी अर्ज करू शकतात..कोण अर्ज करू शकते?आंबेडकर विद्यापीठाने १३ शाळांमध्ये विविध विषयांसाठी भरती सुरू केली आहे.मुख्य शाळा:संस्कृती आणि सर्जनशील अभिव्यक्ती शाळा (School of Culture and Creative Expression)डिझाइन शाळा (School of Design)विकास शाळा (School of Development).प्राध्यापक पदासाठी:संबंधित विषयात पीएचडी/डॉक्टरेटकिमान ८-१० वर्षांचा अनुभवइतर पदांसाठी:आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवानुसार अर्ज करू शकतासहायक प्राध्यापक आणि ग्रंथपाल पदांसाठी पात्रतासहायक प्राध्यापक:संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवीनेट/स्लेट/सेट उत्तीर्णसहाय्यक प्राध्यापक ग्रंथपाल:इंग्रजी कम्युनिकेशन आणि लँग्वेजमध्ये पदव्युत्तर पदवी (किमान ५५%)बी.एड पदवीनेट/स्लेट उत्तीर्णअर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत सूचना तपासणे आवश्यक आहे..अर्ज शुल्कअनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस: १०००एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला समाविष्ट नाहीतपगार किती मिळेल?प्राध्यापक: १,४४,२०० – २,१८,२००सहयोगी प्राध्यापक: १,४४,२०० – २,१८,२०० रुपयेसहाय्यक प्राध्यापक: १,३१,४०० – २,१०,८०० रुपयेग्रंथालय प्रमुख: ५७,७०० – ९२,५००सहाय्यक ग्रंथालय प्रमुख १,४४,२०० – २,१८,२००शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा सहाय्यक संचालक: ५७,७०० – ९२,५००.अर्ज कसा करावाअधिकृत वेबसाईट aud.delhi.gov.in ला भेट द्या.नवीन उमेदवार "New Registration" क्लिक करून नाव, ईमेल, मोबाईल नंबर भरा.User ID आणि Password ने लॉगिन करा.शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि इतर माहिती फॉर्ममध्ये भरा.पासपोर्ट साईज फोटो, सही आणि इतर आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करा.अर्ज फी ऑनलाइन भरा (जर लागू असेल तर).सर्व माहिती तपासून फॉर्म सबमिट करा.