वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करताना

- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञमागील भागात आपण ज्ञान निर्मितीची ‘वैज्ञानिक पद्धती’ याबद्दल जाणून घेतलं. ही पद्धती फक्त वैज्ञानिकांसाठी आहे असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक या ‘वैज्ञानिक पद्धतीचा’ विवेकनिष्ठ वर्तन, निर्णयप्रक्रिया तसेच व्यावसायिक जीवनात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असणारं भावना हाताळण्याचं कौशल्य; यांच्याशी सुद्धा अतूट संबंध आहे..प्रत्येकाचा मेंदू हा एकमेवाद्वितीयएका सायंकाळी मुलांचा गट घेऊन जवळच्या टेकडीवर सूर्यास्त पाहण्यासाठी गेले होते. आभाळभर मावळतीच्या रंगांची उधळण दिसत होती. त्या ढगांकडे बघून मुलांनी आकार शोधण्याचा खेळ आपसूक सुरू केला. कोणाला हत्ती, उंट, जिराफ, उंदीर अगदी पाणघोडा, कोणाला स्पायडरमॅन, बॅटमॅनसारखे सुपरहिरो दिसले.कोणाला ते उन्हात चमकणारं संपूर्ण शहर दुरून पाहतो आहोत असं वाटलं. गम्मत पहा, या काल्पनिक शहराला संस्कृत साहित्यामध्ये ‘गंधर्वनगरी’ असं नाव दिलेलं आहे. एकाच दृष्याचं निरीक्षण करताना प्रत्येकाला त्यात वेगळं काहीतरी दिसलं. हीच तर मानवी मेंदूची कमाल आहे! हे प्रत्येकाचं वेगळेपण समजून घेता आलं, की उत्तम व्यावसायिक नाती जोडता येतात..भावना आधी की विचार आधी?पंचेंद्रियांना जाणवणारी संवेदना मज्जातंतू मेंदूकडे घेऊन जातात; त्या माहितीवर प्रक्रिया करून, निर्णय घेऊन, तो संदेश पुन्हा वेगळ्या मज्जातंतूमार्फत शरीराच्या आवश्यक त्या भागाकडे पाठवला जातो. हे कार्य मुख्यतः मेंदू पार पाडत असतो.आणीबाणीच्या क्षणी मात्र आपल्या कण्यामधले मज्जारज्जू मेंदूला पत्ता लागायच्या आधीच बचावात्मक निर्णय घेऊन मोकळे होतात..शरीरांतर्गत घडणाऱ्या रक्ताभिसरण, श्वसन वगैरे जैविक प्रक्रियांसाठी आवश्यक ते संदेशवहन आपल्या नकळत सुरू असतं. परंतु मानवी विचारांशी आणि भावनांशी निगडित असणाऱ्या संदेशवहनाची आपल्याला काही प्रमाणात तरी जाणीव होत असते. ही जाणीव मुलांमध्ये लहानपणापासूनच वाढवत न्यायला हवी.भावना आधी की विचार आधी? अल्बर्ट एलिस म्हणतो, ‘विचार आधी आणि मग भावना.’ याचा अर्थ, जसा आपण विचार करतो तसे आपण घडत जातो. त्यामुळेच लहानपणापासून मुलं काय बघतात आणि काय विचार करतात याकडे लक्ष पुरवावे लागते. याचा मुलांच्या निर्णय प्रक्रियेवर नकळत परिणाम होत असतो..समृद्ध शांततेची प्रतिष्ठापनामुलांच्या विचारांची दिशा भरकटू न देणं हे पालकांचं आणि शिक्षकांचं महत्त्वाचं काम आहे. विचार करणारा मेंदू जागा ठेवायचा असेल; तर मुलांना विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि शांतता दिली पाहिजे. अर्थातच आपण भरपूर उपदेश करण्याचा मोह टाळला पाहिजे. भावनिक न होता वाद घालण्याइतकी प्रगल्भता पुढच्या पिढीमध्ये निर्माण करायची आहे. त्यासाठी स्वतःला नीट ओळखायचं आहे..ज्याप्रमाणे ढवळलेल्या पाण्याचा तळ दिसत नाही; परंतु निवळलेल्या पाण्यात तळाशी बसलेल्या गोष्टी स्पष्ट दिसतात. त्याप्रमाणे मुलांना निरीक्षण करायला, त्यावर विचार करायला पुरेसा निवांत वेळच आपण देत नाही. तर्कशुद्ध विचार करून निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असणारी शांतता आज घरोघरी हरवली आहे. येत्या गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेसोबत त्या समृद्ध शांततेची ही प्रतिष्ठापना आपल्या घरी करूया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.