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मानसवेध : स्मृतिभ्रंशाची कारणे

स्मृतिभ्रंश टाळण्यासाठी नियमित व्यायाम, चौरस आहार, ताणतणाव नियोजन, पुरेशी झोप आणि व्यसनांपासून दूर राहण्याचे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन; वयामुळे होणाऱ्या विसराळूपणापेक्षा वेगळ्या लक्षणांची सविस्तर मांडणी
Regular exercise, a healthy diet, adequate sleep and mental stimulation can help reduce the risk of age-related cognitive decline.

Regular exercise, a healthy diet, adequate sleep and mental stimulation can help reduce the risk of age-related cognitive decline.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञ

मागील लेखात स्मृतिभ्रंशाबाबत माहिती घेतली. त्याचा कारणाचा आता विचार करूयात

  • स्मृतिभ्रंश - मेंदूचा एक आजार ज्यात स्मृती, विचार करू शकणे, निर्णय घेणे, भाषा व वागणूक या मेंदूच्या क्षमतांवर गंभीर परिणाम होतो.

  • तीव्र नैराश्य, काही औषधांचे दुष्परिणाम, मेंदूतील रक्तस्त्राव, ‘ब’ जीवनसत्त्वाचा अभाव, थॉयराईड, व्यसने इत्यादी.

वयामुळे होणाऱ्या स्मृतिभ्रंशाला प्रतिबंध करता येईल का? होय. निश्चितच. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने खालील उपाय करणे महत्त्वाचे आहेत.

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