मानसवेध : स्मृतिभ्रंशाची कारणे

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञमागील लेखात स्मृतिभ्रंशाबाबत माहिती घेतली. त्याचा कारणाचा आता विचार करूयातस्मृतिभ्रंश - मेंदूचा एक आजार ज्यात स्मृती, विचार करू शकणे, निर्णय घेणे, भाषा व वागणूक या मेंदूच्या क्षमतांवर गंभीर परिणाम होतो.तीव्र नैराश्य, काही औषधांचे दुष्परिणाम, मेंदूतील रक्तस्त्राव, ‘ब’ जीवनसत्त्वाचा अभाव, थॉयराईड, व्यसने इत्यादी. वयामुळे होणाऱ्या स्मृतिभ्रंशाला प्रतिबंध करता येईल का? होय. निश्चितच. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने खालील उपाय करणे महत्त्वाचे आहेत..नियमित शारीरिक व्यायाम - यामुळे हृदयविकार, मधुमेह आदी बरोबरच मेंदूलाही भरपूर फायदे होतात. मेंदूत नवीन नवीन पेशी तयार होणे. त्यांना भरपूर प्राणवायूचा पुरवठा होणे, नैराश्य, ताणतणाव नाहीसे होणे. या सर्व गोष्टी मेंदूच्या विकासासाठी पूरक आहेत. भरपूर चालण्याचा मेंदूच्या स्वास्थ्यासाठी फायदा होतो हे आता संशोधनाअंती सिद्ध झाले आहे.चौरस आहार - भरपूर फळे, भाज्या, ओमेगा-३ युक्त पदार्थ खाणे. मेदाम्ल युक्त स्निग्ध पदार्थ टाळणेताणतणावाचे नियोजन - तणावामुळे निर्माण होणारे ‘कॉर्टिसॉल’ हे संप्रेरक स्मृतीवर अनिष्ट परिणाम करू शकते. त्यामुळे वेळीच तणाव नियोजनासाठी प्रयत्न करा. आवश्यक भासल्यास तज्ज्ञांची मदत घ्या.पुरेशी झोप - स्मृतीचे संवर्धन, जोपासना, नवीन चेतापेशीची वाढ, एकाग्रता इत्यादीसाठी पुरेशी झोप घ्या.सर्व प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर राहा. विशेषतः धूम्रपान. त्यामुळे मेंदूला होणाऱ्या रक्त पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होतात.स्मृती संवर्धनासाठी व स्मृतिभ्रंश टाळण्यासाठी मेंदूला जितका व्यायाम होईल, मेंदू आपल्याला जितका वापरता येईल तितका फायदा होणार आहे. त्यासाठी कोडी सोडवणे, सुडोकू, शब्दकोडी इ. ज्यात बुद्धी वापरावी लागेल, नियोजन करावे लागेल असे बुद्धिबळासारखे खेळ खेळणे, नवीन नवीन विषयात रस घेणे, नवीन भाषा शिकणे, नवीन ठिकाणे शोधणे, नेहमीच्या ठिकाणी नवीन व अनोळखी मार्गाने पोहोचण्याचा प्रयत्न करणे, स्वत:ची काही कामे विरुद्ध हाताने करण्याचा प्रयत्न करणे, जसे शर्टची बटणे लावणे, भांग पाडणे, विरुद्ध हाताने लिहिण्याचा प्रयत्न करणे.तज्ज्ञांचा सल्ला - स्वतःला व कुटुंबातील इतरांना स्मृतिविषयक समस्येची जाणीव होईल तेव्हाच तज्ज्ञाचा सल्ला वेळ न दवडता घ्यावा. तेच समस्या गंभीर आहे किंवा काय हे ठरवू शकतात. शेवटी, स्मृती म्हणजेच आपलं अस्तित्व आहे, आपण जिवंत असल्याचं आत्मभान आहे, आपण आहोत..नैसर्गिकदृष्ट्या वयामुळे आलेला विसराळूपणा आणि स्मृतिभ्रंशाची सुरुवातीची लक्षणे यातील फरक खालीलप्रमाणे आहे.वयामुळेप्रासंगिक विसरणे सोडल्यासव्यक्ती दैनंदिन कामे स्वतंत्रपणे बिनचूककरू शकते.विसरलो तो प्रसंग कुठला होता व काय विसरलो होतो हे नंतर आठवू शकते.दिशा आठवताना त्रास पडतो परंतु ओळखीच्या ठिकाणी हरवून जायला होत नाही.संभाषण करताना एखादा शब्द आठवत नाही; परंतु संवाद साधू शकतो.परिस्थितीचा अंदाज व निर्णय क्षमता पूर्वी सारखीच असते.स्मृतिभ्रंशामुळेस्मृतिभ्रंशाच्या सुरुवातीच्या लक्षणामुळे वर्षांनुवर्ष करीत आलेल्या गोष्टी उदा. बिले भरणे, बाजारातून एखादी वस्तू आणणे, नेहमीची कामे इत्यादी करण्यात अडचणी.विसरलो तो प्रसंग कुठला होताव काय विसरलो होतो, हे नंतरआठवू शकत नाही.ओळखीच्या ठिकाणीसुद्धा चुकायला होते. नेमकं कुठे जायचं याची दिशा लक्षातच येत नाहीत.सतत शब्द विसरायला होतात, चुकीचे वापरले जातात, त्याच त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा सांगितल्या जातात.निर्णय घेताना, निवड करताना अडचणी येतात. कधी कधी सार्वजनिक ठिकाणी चुकीची किंवा अयोग्य वर्तणूक घडते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.