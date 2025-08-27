सीए की सीएफए?

- रिना भुतडा, करिअर समुपदेशकजागतिकीकरणाच्या आणि आर्थिक स्पर्धेच्या युगात वित्तीय क्षेत्रात करिअर करण्याची संधी तरुणांना आकर्षित करते. लेखापरीक्षण, करसल्ला, वित्तीय विश्लेषण आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये दोन महत्त्वाच्या व्यावसायिक पदवी चर्चेत असतात – चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आणि चार्टर्ड फायनान्शिअल अॅनालिस्ट (सीएफए). दोन्ही पदव्यांमुळे करिअरच्या उत्तम संधी मिळतात, मात्र अभ्यासक्रम, स्वरूप आणि कार्यक्षेत्र यात दोघांमध्ये फरक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी यापैकी एक निवडताना आपल्या आवडी, कौशल्ये आणि ध्येय लक्षात घेऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरते..चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणजे काय?चार्टर्ड अकाउंटंट ही भारतातील प्रतिष्ठित व्यावसायिक पदवींपैकी एक आहे. लेखापरीक्षण, करसल्ला, कंपनी कायदे, लेखा पद्धती आणि वित्तीय व्यवस्थापन या विषयांवर आधारित हा अभ्यासक्रम अनेक टप्प्यांतून पूर्ण करावा लागतो.फाउंडेशन, इंटरमिजिएट आणि फायनल या टप्प्यांबरोबरच प्रशिक्षण म्हणून ठरावीक कालावधीची आर्टिकलशिप आवश्यक असते. त्यामुळे अभ्यासक्रमाचा कालावधी तुलनेने अधिक असतो. परंतु हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी लेखापरीक्षण, करसल्ला, कंपनी वित्तीय व्यवस्थापन, बँकिंग आणि सल्लागार क्षेत्रात उत्तम संधी मिळवू शकतो..चार्टर्ड फायनान्शिअल अॅनालिस्ट म्हणजे काय?चार्टर्ड फायनान्शिअल अॅनालिस्ट ही अमेरिकेतील जागतिक स्तरावर मान्यता असलेली पदवी आहे, जी सीएफए इन्स्टिट्यूटकडून दिली जाते. अभ्यासक्रमाचा मुख्य भर गुंतवणूक व्यवस्थापन, भांडवली बाजार, पोर्टफोलिओ विश्लेषण आणि वित्तीय धोरणांवर असतो. या पदवीसाठी तीन स्तरांच्या परीक्षा द्याव्या लागतात. पहिल्या स्तरामध्ये गुंतवणुकीसाठी आवश्यक साधने, नीतिशास्त्र आणि गणितीय पद्धतींचा अभ्यास होतो..दुसऱ्या स्तरामध्ये मालमत्ता मूल्यांकन व वित्तीय साधनांचे विश्लेषण शिकवले जाते. तिसऱ्या स्तरामध्ये पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन आणि संपत्ती नियोजनावर भर असतो.हा अभ्यासक्रम कठीण व वेळखाऊ आहे, त्यामुळे त्यासाठी प्रबळ तयारीची गरज असते. सीएफए चार्टर मिळवला की जागतिक वित्तीय उद्योगात उमेदवाराला उच्च मान्यता प्राप्त होते. या पदवीधारकांना गुंतवणूक बँकिंग, इक्विटी रिसर्च, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या, हेज फंड्स आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार क्षेत्रात संधी मिळतात..सीए आणि सीएफए यातील फरकसीए प्रामुख्याने लेखापरीक्षण, करसल्ला आणि लेखा प्रणालींमध्ये तज्ज्ञ असतो, तर सीएफए वित्तीय बाजार, गुंतवणूक आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनात विशेषज्ञ असतो. सीएला भारतात उत्तम मागणी असते, तर सीएफएला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी अधिक असतात. सीएसाठी तपशीलवार काम करण्याची क्षमता, कायदेशीर बाबींचे ज्ञान आणि लेखा पद्धतींमध्ये बारकाईने लक्ष देण्याची कौशल्ये महत्त्वाची असतात. तर सीएफएसाठी विश्लेषणात्मक विचारसरणी, जागतिक बाजारातील चढउतारांचे आकलन आणि आर्थिक नियोजनाचे कौशल्य आवश्यक असते..यशाचे प्रमाणसीएचे यश प्रमाण सुमारे ८–१२ टक्क्यांच्या तर ‘सीएफए’चे यश प्रमाण प्रत्येक स्तरावर साधारण ४०–४५ टक्क्यांच्या दरम्यान असते..निष्कर्षसीए आणि सीएफए या दोन्ही पदव्या वित्तीय क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आहेत. भारतात स्थिर करिअर घडवायचे असेल तर सीए उत्तम, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन किंवा भांडवली बाजारात काम करायचे असल्यास सीएफए अधिक फायदेशीर. योग्य माहिती, कोर्ससाठी लागणारा वेळ, श्रम, संयम व कौशल्य, यशाचे प्रमाण (सक्सेस रेट) आणि आत्मपरीक्षण यांच्या आधारे घेतलेला निर्णयच या करिअरमधील यशासाठी मार्गदर्शक ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.