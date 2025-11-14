Children's Day: मुलांच्या स्किल डेव्हलपमेंटसाठी उपयुक्त आहेत 'हे' डिजिटल प्लॅटफॉर्म; विज्ञान, कला आणि कोडिंगसाठी ठरतील फायदेशीर

Digital Platforms For Kids: आजच्या डिजिटल युगात, मुलांसाठी विविध कौशल्ये शिकण्यासाठी अनेक आधुनिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत. शिक्षण, विज्ञान, कला आणि कोडिंग यासारख्या क्षेत्रात नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आणि सराव करण्यासाठी वेब आणि मोबाइल ही मुलांसाठी मोफत साधने आहेत. .सध्या, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वेगाने विकसित होत आहे आणि एआय-व्युत्पन्न व्हिडिओ आणि प्रतिमा इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात पाहिल्या जातात. याव्यतिरिक्त, अनेक एआय-आधारित साधने मुलांना कृती करून शिकण्याची संधी देतात..Workplace Romance India: ऐकावं ते नवलच! ऑफिसमधल्या प्रेमसंबंधांत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर; जागतिक रँकिंगमध्ये मिळवलं स्थान, जाणून घ्या कारण.पालकांसाठी अशा व्यासपीठाची सतत गरज असते जे त्यांची कल्पनाशक्ती, विचार करण्याची क्षमता आणि सर्जनशीलता वाढवेल. यासाठी, येथे काही उत्तम डिजिटल प्लॅटफॉर्मची उदाहरणे दिली आहेत जी मुलांना मजा करताना शिकण्यास मदत करतात..1. Scratch (कल्पनांना डिजिटल रूप देणारा प्लॅटफॉर्म)येथे मुलांना कोडिंग खूप सोप्या पद्धतीने शिकवले जाते. ड्रॅग-अँड-ड्रॉप ब्लॉक्स वापरून मुलं स्वतःचे गेम, अॅनिमेशन आणि लघुकथा तयार करू शकता. कोडिंगची मूलभूत समज निर्माण करण्यासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. विविध ट्युटोरियल्सच्या मदतीने, विद्यार्थी स्वतंत्रपणे शिकू शकतात आणि त्यांनी तयार केलेले प्रकल्प इतरांसोबत शेअर करू शकतात.2. Seek (निसर्ग ओळखण्यासाठी स्मार्ट पद्धत)निसर्गाबद्दल उत्सुकता असलेल्या मुलांसाठी सीक हे परिपूर्ण आहे. एखाद्या पानाचे, फुलाचे किंवा कीटकाचे फोटो काढल्यानंतरच, अॅप त्या वस्तूला ओळखेल आणि त्याबद्दल माहिती देईल. वास्तविक जगाबद्दल जाणून घेणे हा एक अतिशय मनोरंजक अनुभव आहे..IB Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये 258 जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू, आजच करा अर्ज.3. Khan Academy (सर्व विषय एकाच ठिकाणी)हे एक प्रसिद्ध शिक्षण व्यासपीठ आहे जे विविध विषयांवर मोफत व्हिडिओ, सराव प्रश्न आणि धडे प्रदान करते. विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान, भाषा, आर्थिक साक्षरता इत्यादी अनेक विषयांचे ज्ञान सहज मिळते. ही अकादमी किड्स अॅप विशेषतः लहान मुलांसाठी परस्परसंवादी आणि मजेदार आहे.4. Google Arts & Culture (कलाक्षेत्राची अनोखी सफर)कलेची आवड असलेल्या मुलांसाठी हे एक आकर्षक व्यासपीठ आहे. येथे तो डिजिटल चित्रकला, संगीत प्रयोग आणि कला प्रकल्पांचे खेळांमध्ये रूपांतर करतो. वेगवेगळ्या प्रयोगांद्वारे विद्यार्थी त्यांची सर्जनशीलता वाढवू शकतात आणि नवीन कल्पना शोधू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.