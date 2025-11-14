एज्युकेशन जॉब्स

Children's Day: मुलांच्या स्किल डेव्हलपमेंटसाठी उपयुक्त आहेत 'हे' डिजिटल प्लॅटफॉर्म; विज्ञान, कला आणि कोडिंगसाठी ठरतील फायदेशीर

Best Digital Platforms for Children’s Skill Development: जर तुम्ही मुलांच्या कौशल्यविकासासाठी मार्ग शोधत असाल, तर या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मोफत फायदा घेऊ शकता. चला, जाणून घेऊयात कसे
Best Digital Platforms for Children’s Skill Development

Best Digital Platforms for Children’s Skill Development

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Digital Platforms For Kids: आजच्या डिजिटल युगात, मुलांसाठी विविध कौशल्ये शिकण्यासाठी अनेक आधुनिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत. शिक्षण, विज्ञान, कला आणि कोडिंग यासारख्या क्षेत्रात नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आणि सराव करण्यासाठी वेब आणि मोबाइल ही मुलांसाठी मोफत साधने आहेत.

