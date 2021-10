अणुऊर्जा विभागात शासकीय नोकऱ्या (Government Jobs) शोधणाऱ्या इच्छुकांसाठी मोठी बातमी. अणू खनिज अन्वेषण आणि संशोधन संचालनालय (Directorate of Atomic Mineral Exploration and Research), भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभागाने (Department of Atomic Energy) गट B आणि गट C पदांच्या भरतीसाठी (Recruitment) जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. 10 ऑक्‍टोबर 2021 रोजी संचालनालयाने जारी केलेली भरती जाहिरात क्र. AMD-3/2021 नुसार सायंटिफिक सायंटिस्ट, तंत्रज्ञ, उच्च विभाग लिपिक (UDC), ड्रायव्हर (सामान्य श्रेणी) आणि सुरक्षा रक्षक अशा एकूण 124 पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 ऑक्‍टोबर 2021 निश्‍चित करण्यात आली आहे.

असा करा अर्ज

खनिज अन्वेषण आणि संशोधन संचालनालयात (AMD) भरतीसाठी इच्छुक उमेदवार संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाइट amd.gov.in वर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरून अर्ज करू शकतात. वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर उमेदवारांना अपडेट्‌स विभागात जावे लागेल. तिथे तुम्हाला संबंधित भरतीच्या लिंकवर क्‍लिक करावे लागेल. त्यानंतर नवीन पेजवर हिंदी किंवा इंग्रजीतील जाहिरातीच्या लिंकवर क्‍लिक करा. ऑनलाइन अर्जाच्या पेजची लिंक भरती जाहिरातीतच दिली आहे. तथापि, भरती जाहिरात आणि अर्जाच्या पेजची लिंक देखील त्याखाली दिली आहे.

जाणून घ्या पात्रता